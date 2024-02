Un concejal de Vox en Toledo dice que le gustaría “aire fresco” en la dirección nacional

El concejal de Promoción Económica y Empleo en Toledo, Juan Marín (Vox), ha reflexionado sobre la reciente renovación del liderazgo del partido, en enero, que ha vuelto a asumir Santiago Abascal, el único candidato. “A mí me gusta el aire fresco, pero si no hay otra candidatura... Yo no me siento capacitado para hacerlo y si no hay nadie mas...”, aseguraba en una entrevista con Toledodiario.es.

Marín forma parte del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Toledo. Tras las elecciones municipales del 28M, Vox apoyó al PP para otorgar la Alcaldía a Carlos Velázquez. Siete meses después el partido acaba de renovar la dirección nacional, tras sonadas salidas de destacados dirigentes de la formación de ultraderecha. Marín cree que “si no se ha presentado nadie más es porque nadie lo quiso hacer, no por premura del plazo, sino por falta de interés o voluntad o porque nadie entendió conveniente o necesario presentar su candidatura”.

El plazo para presentar candidaturas, eso sí, reconoce, fue “escaso”, pero “si hubiera habido otra persona que hubiese querido presentarla, habría sido suficiente”, resalta Marín en la entrevista.

Este abogado dice que lleva “muchos años” apoyando a Vox y que entró en la lista al Ayuntamiento de Toledo en las pasadas elecciones municipales a petición de la hoy vicealcaldesa, Inés Cañizares.

Cuando se le pregunta por la relación del Grupo Municipal de Vox con la dirección nacional tras los cambios y las espantadas de algunos de sus miembros más destacados, como Iván Espinosa de los Monteros, dice que “todo el todo el mundo sabe que Inés Cañizares ha sido diputada en el Congreso y tenía una relación muy directa con los miembros que formaban parte de los órganos de decisión del partido como Santiago Abascal o Javier Ortega Smith”, aunque no menciona a Espinosa de los Monteros. Algunas voces situaron a Inés Cañizares en el círculo del exdirigente de Vox.

Dice no estar sorprendido de la ausencia de castellanomanchegos en el Comité Ejecutivo Nacional del partido. “No, no especialmente” y preguntado sobre si Cañizares debería estar en los órganos nacionales de dirección, sostiene que “su incorporación al Ayuntamiento no permite que haya la misma intensidad y fluidez”, matizando que la vicealcaldesa mantiene “una relación directa y cordial” con la dirección nacional de Vox.

“Egoístamente no. Yo prefiero que esté aquí conmigo en el grupo municipal, y si se va a órganos de más responsabilidad igual no la íbamos a tener tan próxima nosotros y los toledanos”.