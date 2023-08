El atronador silencio de Vox Castilla-La Mancha en plena convulsión interna tras el 23J

La que fuera diputada de Vox en el Congreso por Toledo Inés Cañizares acompañó este martes a Iván Espinosa de los Monteros en la rueda de prensa en la que, el hasta ahora escudero de Santiago Abascal y abanderado del llamado ‘sector liberal’ del partido de extrema derecha, dijo adiós a su acta de diputado por “motivos personales y familiares”.

En la anterior legislatura Cañizares fue viceportavoz del Vox en la Cámara Baja. A ella se refirió Espinosa, entre los nombres destacados del Grupo Parlamentario durante su despedida.

Hoy, en declaraciones a elDiarioclm.es, ha comentado que “respeto muchísimo a Iván, al que aprecio enormemente, ha sido un gran compañero, y creo que él ha explicado suficientemente bien cuáles han sido los motivos para tomar esta decisión”, declinando hacer cualquier otra valoración.

La economista, a la que algunas voces sitúan en el círculo de Espinosa de los Monteros, apenas se ha prodigado en declaraciones públicas en los dos últimos meses, ni siquiera cuando al partido de extrema derecha se le han atribuido determinadas decisiones polémicas -con la aprobación del PP- como la cancelación de una obra teatral de Lydia Cacho. Los 'populares' han tomado la iniciativa para defenderse - y defender a Vox- en sus primeras decisiones de la legislatura.

Tras las elecciones generales perdió su escaño en el Congreso y ahora tras la marcha de Espinosa sigue manteniendo un perfil público bajo. En las últimas horas se ha dejado ver como representante institucional coincidiendo con el fallecimiento y el funeral del deportista toledano Federico Martín Bahamontes.

Inés Cañizares es la vicealcaldesa de Toledo gracias a un pacto con el Partido Popular que permitió desplazar a la socialista Milagros Tolón cuya lista fue la más votada el 28M, pero no lo suficiente como para gobernar. Sin embargo, esa condición de número 2 en el Gobierno de la capital de Castilla-La Mancha, parece no haberle servido para formar parte de la terna de mujeres del núcleo duro de Santiago Abascal y más tras no haber logrado revalidar su escaño en el Congreso tras el 23J.

Con Macarena Olona fuera del partido -y creando el suyo propio con ayuda entre otras personas de la albaceteña ex líder de Vox, Rosario Velasco y con Antonio de Miguel otro ‘ex’ de Vox en Guadalajara- María Ruiz y Pepa Millán parecen ser las apuestas de la dirección del partido de extrema derecha tras el ciclo electoral de 2023 e Inés Cañizares lo sabe. “Ella aborrece estar en Toledo y hubiera querido seguir en el Congreso, pero las urnas no lo permitieron”, apuntan fuentes cercanas al partido consultadas por elDiarioclm.es.

Y es que en la capital castellanomanchega su papel como vicealcaldesa no es un camino de rosas. No solo por los conflictos internos en el Grupo Municipal al asumir tareas o protagonismos en la gestión del Gobierno junto al PP, señalan las mismas fuentes, sino por las “meteduras de pata” en algunas de sus declaraciones públicas de los concejales, por las que ya han recibido “varios avisos” de la dirección nacional.

Ahora, la dimisión de Espinosa de los Monteros aflora la guerra interna por el poder en Vox y la estrategia entre las caras visibles del partido en Castilla-La Mancha, en particular en Toledo, es optar por el silencio, quizá con la excusa del mes de agosto. “Tú puedes ser de una cuerda, pero si conviene la cuerda se cambia”, dicen las mismas fuentes. “Aquí cada uno va a lo suyo y saben que el que se mueve no sale en la foto. Además, Buxadé hoy puede que esté arriba y mañana caer en desgracia”.

El que fuera candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha y actual presidente del Grupo Parlamentario en las Cortes regionales también está desaparecido. David Moreno ni siquiera estuvo en el Pleno de la Cámara regional a comienzos de mes. De nuevo el silencio es atronador en este agosto políticamente tan inusual. Y lo es, dicen algunas voces hoy desvinculadas de Vox en la región, porque “el partido nunca ha tenido estructura aquí y además ahora está políticamente muerto”.

¿Cómo es posible eso siendo el tercer partido en el país y tras haber extendido su poder en las autonomías, ayuntamientos o diputaciones?, preguntamos. “Tendrían poder si alguien quisiera trabajar. Y eso no ocurre en este partido”, sostienen esas voces críticas. Por otro lado, señalan, “si hay alguna voz disonante, sabe que va a tener consecuencias, así que todo el mundo está callado”.

Otra de las caras visibles de Vox en Castilla-La Mancha es el talaverano Manuel Mariscal. Espinosa de los Monteros también le citó en su despedida. Lo hizo al hablar del núcleo de poder en Vox con el propio Santiago Abascal, Ignacio Garriga y Jorge Buxadé. Es diputado electo tras el 23J y miembro del Comité de Acción Política. Hay que recordar que, coincidiendo con la elaboración de las candidaturas para las elecciones generales, Vox modificó los estatutos, impactando directamente en el poder orgánico de un partido en plena convulsión interna tras los comicios generales.

Fuentes cercanas a Vox se refieren a Manuel Mariscal como el ‘fontanero’ de la Comunicación que permanece sin ver peligrar su posición, pese a los vaivenes o pugnas por el poder. “Tiene demasiada información de todo y de todos”, cuentan.