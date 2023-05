El impulsor del veto parental de Vox en las escuelas deja el partido “decepcionado por las prácticas mafiosas de Abascal”

Antonio de Miguel concejal de Vox en Guadalajara ha anunciado que deja la formación “decepcionado y traicionado por las prácticas mafiosas del dictador Abascal” y que la exdiputada de Vox Macarena Olona le ha confiado su “proyecto político” en Guadalajara.

Macarena Olona reaparece en Albacete para apoyar a la exconcejala Rosario Velasco y tilda a Vox de "secta"

Más

En un comunicado asegura que “Vox desprecia la política municipal, le estorba el pensamiento crítico. Su modelo es el de la democracia autoritaria; la limitación de libertades y derechos es el denominador común en todas las provincias. Y la figura que ha permitido y fomentado esto ha sido Santiago Abascal”, ha afirmado.

Olona estará en Guadalajara el próximo sábado 3 de junio para impartir una conferencia y dar comienzo a la campaña de recogida de firmas para modificar la ley de violencia de género. Ya lo hizo así en Albacete, donde la concejala Rosario Velasco anunció que se marchaba del partido por el trato recibido y se sumará también, previsiblemente, al proyecto de la exdiputada nacional de Vox y candidata a la Presidencia de Andalucía.

En Vox se infringen muchos de los derechos básicos fundamentales. Vox es una maquinaria al servicio de sus dirigentes, una fuente de empleo y colocación

“Hay momentos en la vida en los que tienes que decidir si deseas estar con los que intentan transformar este sistema político tan perverso o renunciar a ello por coger sillones y acomodarte dentro de tu partido y del sistema. Y yo lo tenía claro antes de llegar a este Ayuntamiento y saldré del mismo pensando igual”, ha resaltado De Miguel.

También ha afirmado que ha “intentado ser exigente, coherente y leal en las cosas que proponíamos”. “He intentado escuchar, ser cercano, práctico, sincero, natural y accesible. He paseado los barrios y conocido los problemas de la ciudad escuchándolos de la voz de los afectados. Ese es mi modelo de hacer política y estoy orgulloso de ello, aunque en algunas ocasiones solamente he hecho lo que me han dejado hacer en mi partido”.

De este modo, ha señalado que son las “cortapisas de Abascal” las que le han impedido “hacer más de lo que me han dejado”. “Me he negado a hacer cosas que no podía permitir y por eso he pagado este alto precio dentro de mi partido. Vox desprecia la política municipal, la olvida”, ha afirmado.

“El modelo de sumisión y prebenda es el denominador común en Vox”

De Miguel apunta uno de los motivos principales de la crisis interna de Vox: “En todos los partidos políticos, incluido Vox, estorba el pensamiento crítico. Les es muy molesto. En política, ser libre y tener criterio propio tiene un precio elevado. Tristemente, este modelo de sumisión y prebenda es el denominador común en Vox”, denuncia.

En su opinión, “la figura que lo ha extendido, potenciado y sustentado ha sido Santiago Abascal. Lo ha ido extendiendo como una gran epidemia por el funcionamiento interno de Vox. Con sus dedazos, con su diputados paracaidistas como el de Guadalajara y en tantas otras provincias”.

Sostiene que “en Vox se infringen muchos de los derechos básicos fundamentales. Vox es una maquinaria al servicio de sus dirigentes, una fuente de empleo y colocación. Lamentablemente el modelo de Vox es de democracia autoritaria, y la limitación de libertades y derechos es el denominador común en todas las provincias”.

“No esperemos que los diputados trabajen para los ciudadanos si no dependen de ellos”

De Miguel ha sido muy crítico con Abascal por “permitir que esos diputados paracaidistas no vengan a trabajar por su provincia. No hemos de esperar que los diputados trabajen para los ciudadanos si no dependen de ellos. Dependen de la cúpula de los partidos y, sobre todo, del dedo que les selecciona. El panorama en Vox está invadido por los dedazos, por los debates vacíos, por estrategias circenses estériles, por falta de coherencia y de soluciones, por ausencia de programas concretos”.

Además, Antonio de Miguel destaca que en Guadalajara ha ocurrido lo mismo que en todas las provincias de España: “El Vox de Abascal castiga la crítica y el pensamiento propio, y premia la dependencia sumisa y el falderismo del postineo. Son oscuros momentos de una crisis dentro de Vox. Quienes denunciamos este modelo carente de democracia interna y con conducta mafiosa, quienes intentamos ser fieles a principios, acabamos siendo pasto de las llamas, de las hogueras preparadas por los Torquemada de turno que Abascal nos manda a silenciarnos”.

Y es que, según De Miguel, “Santiago Abascal ha decidido ir aboliendo los últimos vestigios de democracia interna que hay en Vox. Yo soy uno más de tantos otros. Es una pena que, para Abascal, el afiliado que no sea sumiso no tiene cabida en su Vox. Él dijo claro en varias ocasiones que la democracia interna generaba enfrentamiento y que sería mejor acabar con ella. Pero yo creo que el autoritarismo es el rasgo exclusivo de las dictaduras. Abascal es un pequeño dictador dentro de Vox. Y la disposición sumisa o servil ante el poder de Abascal califica, sobre todo, a la clase de personas de las que se está y le gusta rodearse”.

Antonio de Miguel aseguró tener “dos sentimientos encontrados: La añoranza por cerrar una etapa de mi vida y la libertad que recupero para hacer y decir lo que considere. Que nadie tenga ninguna duda que lo voy a hacer. En breve dejaré de ser cargo público y como militante y afiliado de Vox ya me despedí hace unas semanas. Renunciar a algo en lo que no eres feliz y en lo que has dejado de creer es una experiencia liberadora”, subrayó.

El futuro, con Macarena Olona: “Libre, valiente, cercana...”

Antonio de Miguel aprovechó su despedida de Vox para anunciar su futuro proyecto político vinculado a la exdiputada nacional, Macarena Olona: “Mi corazón y mi mente ya hace tiempo que se fue de Vox. Están puestos en otros proyectos. Y uno de ellos es el que Macarena Olona ha comenzado. Ella me pidió participar en este proyecto como responsable y portavoz en Guadalajara. Macarena conquistó mi corazón cuando me habló de su proyecto e intenciones. Ella es valiente, libre, cercana, transparente, humana, trabajadora y, sobre todo, quiere, de verdad, una España y una Guadalajara mejor, como yo”.

Antonio de Miguel es diplomado de Educación General Básica por la especialidad de Ciencias, diplomado en Pedagogía Terapéutica - Educación Especial-, lleva 25 años como funcionario de Carrera del cuerpo de maestros en el Ministerio de Educación y Ciencia.

Como político, Antonio de Miguel fue el encargado por la dirección nacional de Vox para la implantación de esta formación política en Guadalajara en el año 2014 para, posteriormente, ser concejal y portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Guadalajara en el mandato 2019-2023.

Además, fue responsable de Educación en el Consejo Político de Vox España (2014-2018), siendo “el ideólogo y el impulsor del ‘Pin Parental’ y vicesecretario nacional de Formación de Vox España (2016-2018)”, como el mismo cuenta en su curriculum vitae.

En la actualidad, es delegado en Guadalajara de la ‘Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica’, asesor en el área de Educación de la Asociación ‘AcTÚa Familia’ y asesor de la plataforma nacional SOS Rural.