García-Page insiste en su rechazo a la amnistía por “no casar” con los valores del PSOE

“No sabe” si será la única voz crítica en este Comité Federal, pero Emiliano García-Page viene con las ideas bien claras y así lo ha advertido en varias ocasiones. El PP no ha permanecido silencioso al respecto, tampoco. “Vengo a opinar y a intentar ser coherente con mis posiciones. Lo normal es explicar el posicionamiento dentro, y también fuera”, resaltó en su llegada al Comité Federal.

“Asumo lo que dirán las mayorías, en eso consiste la democracia del país y de los propios partidos”, recalcó el castellanomanchego. “Las decisiones no se miden al peso, ni de las intervenciones ni de los votos. La política cambia permanentemente, lo que hoy parece bueno, mañana puede parecer lo contrario. Lo que hoy son aplausos, mañana pueden ser pitos”, advirtió. No fueron las únicas advertencias que hizo en su breve intervención ante los medios.

Lo que sí tiene claro es que mostrará su rechazo a la amnistía, aunque no sabe en “qué términos” la comentará el presidente de Gobierno. “Desde luego sí estoy en contra”, recalcó. Tanto de sus razonamientos “jurídicos” como de los “morales” de la propuesta de los independentistas. “Por supuesto, también de convivencia constitucional”. Y también advirtió de que “cuando se dice que lo que vamos a hacer como socialistas está dentro de la Constitución”, realmente se habla de algo “obvio”.

“¿O es que vamos a aprobar algo que sea a propósito inconstitucional? No tiene sentido. Y menos siendo grandes artífices de la Constitución”, señaló. Y es que para García-Page los límites no son sólo la Constitución, porque “dentro de la Constitución también cabe Vox”. “Hay muchas cosas que caben en la Constitución, pero que no casan con los ideales, los valores del PSOE”.

“Mi límite está en la Constitución, por supuesto, pero también en nuestros proyectos, valores y coherencia”, resaltó. Y en este sentido advirtió de que “los matices” están “en las decisiones”. Y también señaló que la militancia “siempre va a avalar” que gobierne su partido. “El acuerdo con Sumar no va a plantear ninguna dificultad en las bases, plantea una España más social y más verde y encaja con el planteamiento del PSOE”, señaló. Otra cosa, concluyó, sería lo que esté “negociándose por detrás” y que “no sabemos”.

Al ser preguntado por si los diputados castellanomanchegos cumplirán con la disciplina de voto, fue tajante. “Soy demócrata, antes que socialista, incluso. Los que apelen al transfuguismo apelan al fraude político y cogen atajos. Creo que es muy digna la posición de Feijóo al decir que no querría gobernar con apoyos de tránsfugas”, resaltó. Y de este modo, advirtió. “No se puede contestar a un atropello constitucional como el que representa Puigdemont con otro atropello a la democracia española, hay que tener límites claros y uno es ese”, insistió.

“Para mí, lo importante es que los partidos con los que hablamos, discutimos o pactamos, también lo hagan conforme a la Constitución. Lo deseable sería pactar con gente que acata la Constitución, aunque no le guste nada”, remató.