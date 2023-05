Inés Cañizares (Vox) eliminará la Concejalía de Igualdad si sale elegida como alcaldesa de Toledo

Inés Cañizares, candidata a la Alcaldía de Toledo por Vox, afirma que apoyaría al Partido Popular de Carlos Velázquez si necesita sus votos para formar gobierno tras las Elecciones Municipales del 28 de mayo. Sin embargo, precisa que Vox no le dará un “cheque en blanco” y critica la falta de claridad del PP sobre posibles pactos. También ha resaltado, en una entrevista con el medio Toledodiario.es, que si llegase al gobierno local reestructuraría las concejalías y no contempla que hubiese una de Igualdad: “Está en el artículo 14 de la Constitución, no es necesario ser reiterativo”, asevera la candidata, que evita hablar de 'desigualdad de género' al explicar sus medidas para paliar la que define como “brecha maternal”, en la que quiere actuar con medidas similares a las del Plan Corresponsables puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad. “Tampoco me he planteado cuáles serían las concejalías que quitaríamos o pondríamos”, advierte.

Cañizares señala que continuará siendo diputada en el Congreso tras los comicios locales ya que considera que compaginar el trabajo en ambas instituciones es “perfectamente compatible”. Asimismo, sostiene que el hecho de que haya “una persona más conocida también es una característica que puede darle otro matiz a estas elecciones en Toledo”. También propone distintas iniciativas en materia de medio ambiente y recalca que Vox “no niega el cambio climático”, pues “existe y ha existido siempre”, aunque, como traslada el postulado negacionista de su partido pese al consenso científico que hay en torno a esta cuestión, “no es 100% antropogénico” pues cree que “no es ocasionado por acción del hombre, aunque pueda tener repercusión”.

“Estamos comprometidos con Toledo. Mi trayectoria dentro de Vox me avala, llevo tres años en el grupo parlamentario y mi posición ha ido de menos a más. He ido adquiriendo más peso y responsabilidad, el partido confía en mí”, ha asegurado. “Aunque estamos en unas elecciones municipales yo soy una figura de la política nacional, no es por darme ningún protagonismo, pero la repercusión mediática cuando hay una persona más conocida también es una característica que puede darle otro matiz a estas elecciones en Toledo”, ha explicado. Y también recuerda que en las elecciones nacionales de noviembre de 2019, el partido tuvo “cerca de 9.000 votos, eso son entre 5 y 6 concejales”. en Toledo tuvimos cerca de 9 mil votos, eso son entre 5 y 6 concejales.

El programa de Cañizares habla sobre bajar impuestos y tasas. “Daría más calidad a los servicios públicos con más recaudación por otro sitio que no son impuestos”, explica la candidata, que afirma que analizaría los gastos de los próximos presupuestos y “los que no sean necesarios los eliminaría”, como “recepciones o la publicidad institucional”. También se ha mostrado partidaria de una tasa turística, “sobre todo los que pasan aquí solo un día”. “En las ciudades patrimonio de la humanidad, modernas, turísticas… Existe esa tasa porque es justo y razonable, no es prohibición, ni disuadir”, añade.

“En Toledo tenemos el río Tajo, que es un vertedero. No es tanto el caudal que traiga y la calidad, que en esto último coincidimos con la Directiva Marco de Agua. Tengo dos compañeras en la candidatura de más de 70 años quien se han bañado en el río, de antes del trasvase, y señalan que el río Tajo en verano venía con poca agua pero con agua limpia, cristalina, y podías cruzar las zonas de las presas. El río Tajo lo primero que tiene que venir es limpio, y eso no es un problema del trasvase sino de vertidos. A muchas empresas les compensa, hacen vertidos y pagan una multa. Es cuestión de que no contamine el río y para eso hay que hacer infraestructuras, depuración y que los vertidos no lleguen al río. No es una cuestión de multas. Tiene que ser un elemento paisajístico y del que nos sintamos orgullosos”, ha asegurado la candidata.

Finalmente, también ha hablado de que la “brecha que existe entre hombres y mujeres no es por ser hombre o ser mujer”. “Si las mujeres profesionales no deciden ser madres no se encuentran con ningún obstáculo en su camino por el hecho de ser mujer. El obstáculo se lo encuentran cuando deciden ser madre. Si no se cruza ese deseo, las mujeres no tienen techo, no tienen límites, se comen el mundo. No tienen ningún problema de conciliación por lo que no necesitan ninguna ayuda, van solas, son igual que los hombres en ese sentido”, asegura Cañizares.