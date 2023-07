Jornada postelectoral en Castilla-La Mancha: PP alega que “España no está para bloqueos” y PSOE critica la “hipocresía”

Tanto el PP como el PSOE han comparecido hoy como es costumbre para ambas formaciones todos los días de la semana. Pero este lunes, ambos lo han hecho para reivindicar su legitimidad para poder presidir el Gobierno de España.

Por un lado, el PP reivindicaba que han ganado las elecciones -y por más de 55.000 votos-, y que es de “responsabilidad”, decía la número 2 de los 'populares' Carolina Agudo, dejar que Alberto Núñez Feijóo pueda gobernar en España, en solitario, al ser la lista más votada. Pero el PSOE de Castilla-La Mancha tenía la respuesta preparada: no.

De hecho, el diputado electo por Toledo y secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, ha recalcado que el PP es un partido “maniatado” por Vox y que se encuentra “aislado” del resto de partidos en España, tras los múltiples acuerdos con la extrema derecha. “De hipocresía ya vamos cubiertos”, advertía el socialista.

“Todos los senadores posibles”

Los 'populares' de Castilla-La Mancha han aprovechado la mañana postelectoral para reunir a su grupo parlamentario en las Cortes y planear su trabajo como oposición. “Ya se hizo la valoración”, explicó Carolina Agudo, secretaria general del partido refiriéndose a la rueda de prensa que anoche daba el presidente regional del partido Paco Núñez.

Ella ha repetido el mensaje sin salirse del guion horas antes de que Núñez Feijóo reúna entre otros a sus barones en la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos, prevista para las cinco de esta tarde. Ha reiterado la “satisfacción” del partido en el país y la región. “Más de tres millones y medio de votos más”, resaltó la 'popular', así como la mayoría del partido. En Castilla-La Mancha, resaltó que se ha ganado en las cinco provincias, que se ha subido en diputados y también que se consiguieron “todos los senadores posibles”, 15.

Para Agudo la conclusión es sencilla: “Lo que han dicho las urnas es que Alberto Núñez Feijóo tiene que presidir el Gobierno del país”. Y por eso ha pedido un “ejercicio de responsabilidad” para permitir gobernar “a quien ganó las elecciones”. “El presidente Feijóo ha reiterado la petición al PSOE de que permitiese gobernar a la lista más votada y salimos a ganar las elecciones, con un gobierno en solitario”, advirtió.

El PSOE pide la dimisión de alcaldes como de Toledo para apoyar la lista más votada

El PSOE ha respondido contundentemente. “Oigo reclamar que gobierne la lista más votada. Le quiero decir al PP que de hipocresía ya estamos cubiertos. Cuando hablen de la lista más votada, deben venir con las cartas de dimisión de los alcaldes de Toledo, Talavera, Socuéllamos, Tomelloso y la Diputación de Ciudad Real”, aseguró Sergio Gutiérrez. Y , añadió, “por supuesto”, apoyar a la candidata socialista a presidir la Diputación de Toledo, que será Tita García Élez. “Que ganó las elecciones en Talavera”, resaltó el socialista.

La 'popular' Carolina Agudo ha afirmado que “España no está para bloqueos” y que se necesita una “solución rápida” para tomar decisiones “inmediatas”. Pedro Sánchez ya ha advertido de que no habrá repetición electoral. “Lo decimos en campaña y lo volvemos a reiterar”, afirmó Agudo, que insistió en que se deje gobernar a la lista más votada, un mantra que no han seguido en localidades en Castilla-La Mancha como Toledo o Talavera de la Reina, donde el PP se aferró a Vox para gobernar.

El PP tampoco ha querido comunicar el nombre del senador o senadora por designación autonómica de las Cortes de Castilla-La Mancha por parte del Grupo Parlamentario Popular y el secretario de Organización del PSOE ha llegado a señalar que será el mismo presidente del partido, Paco Núñez.

“Frenar a la ultraderecha es el mejor titular”

“Se ha frenado a la ultraderecha y es la mejor noticia y titular que podemos dar”, resaltaba el socialista recién electo como diputado, que ha defendido que el PSOE “siempre gana las encuestas”, pero sin hacer alusión a ningún resultado electoral: hay que recordar que los socialistas han perdido un diputado y que en el Senado el PP regional ha goleado con 15 senadores frente a cinco del PSOE.

Sin embargo, Sergio Gutiérrez ha asegurado que su partido “no sólo resiste”, sino que es “uno fuerte” y que se ha “ganado el derecho a liderar el diálogo” para llegar a liderar el Gobierno de España. “Es el momento del diálogo, sin duda”.

En cuanto al PP, ha cargado contra la formación, asegurando que es un partido “aislado” y que está “maniatado” a Vox. “”Al PSOE se le ha premiado su gestión de manera diferente de las crisis“, ha destacado Gutiérrez, como ”haber cambiado recortes por inversiones“, ”los despidos masivos frente a los ERTE“.

“El PSOE es la gran referencia para quienes quieren que se proteja a la clase social mayoritaria del país”, resaltó. Y advertía al PP: “Tienen que hacer una profunda reflexión, porque se ha maniatado con Vox y esa alianza ha tenido fuerte rechazo”, recalcó. “No pueden hablar con nadie más que no sea Vox”, finiquitó.