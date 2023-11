La Junta de Castilla-La Mancha pide al PP que rompa sus acuerdos con Vox: “No se puede auspiciar a la ultraderecha”

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha pedido al Partido Popular que sea “contundente” y que no sólo condene las manifestaciones frente a las sedes del PSOE sino que “rompa” con Vox en aquellos sitios en los que gobierne. Para la consejera portavoz, el partido de extrema derecha está “provocando” estas actitudes frente al PSOE, “el partido políticos que es el que más ha luchado por la democracia en este país”. “No se puede auspiciar a la ultraderecha gobernando con ellos en las distintas instituciones, porque los están blanqueando”, recalcó la socialista en rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

En este sentido se ha manifestado también el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, el diputado Sergio Gutiérrez. “Condenamos, una vez más, las manifestaciones violentas contra las sedes del PSOE. Y frente a ello el PP no puede ser equidistante. Si creen que las manifestaciones son violentas, deben cesar inmediatamente al vicepresidente de la Diputación de Toledo y al vicealcalde de Talavera que fueron a la misma”, señala. Hace referencia a Daniel Arias y a David Moreno, que estuvieron presentes en la concentración frente a la sede del PSOE en Toledo este lunes 6 de noviembre, donde se oyeron incluso proclamas franquistas.

“No son protestas, son violencia frente a otras instituciones y a otros partidos políticos. Creo que la violencia siempre es condenable. La libertad de expresión no es compatible con la violencia”, recalcó la consejera. También advirtió de que si “se quieren amparar” en el “acoso, la violencia y la destrucción” con “llamamientos” por parte de la extrema derecha es “todo muy grave. ”No puedo evitar relacionarlo lo que ha ocurrido entre Catalunya y Madrid, y en ambos casos es condenable“, aseguró.

Padilla apuntó también a cómo la “extrema derecha” ha pedido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que “no obedezcan a un gobierno legitimo”. “Esto es muy grave”, resaltó.

La democracia es respeto. El demócrata solo es aquél que tolera lo que discrepa y a quien discrepa.



El PP debe condenar los ataques a las sedes del PSOE. Y en la medida de lo posible desalentarlas alejándose de VOX.



Sus valores democráticos se medirán en eso. @pscmpsoe — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) 6 de noviembre de 2023

“Lamento mucho que tengamos que hacer un llamamiento al respeto a la democracia”, señaló. Esto se ha repetido desde el lunes por parte de los socialistas castellanomanchegos, incluso antes de que hubiera concentraciones en la región. Y por eso han pedido al PP que sean “contundentes” y no sólo condenen las acciones sino que rompan con los gobiernos que tienen junto a la extrema derecha. A su juicio, la democracia consiste “en el respeto y en manifestar de manera democrática una opinión sobre las decisiones que un gobierno toma o deja de tomar” pero de una manera “respetuosa y educada”.

Por su parte, el consejero de Fomento Nacho Hernando ha asegurado sentir “desolación” por lo que ocurre en “muchos puntos de la geografía nacional”. “Personas que lejos de ejercer su derecho de expresión de forma democrática, lo que pretenden es inocular un veneno de odio y violencia en la democracia. Si eso genera rechazo a quienes creemos a pies juntillas en la política, no puedo imaginar qué sienten las personas menos optimistas con la política”, concluyó Hernando, que también fue portavoz regional.

El PP ha condenado este miércoles la violencia vivida en las calles, en un viraje de su discurso inicial que realmente dedican más espacio a señalar la responsabilidad de Pedro Sánchez en lo sucedido. Mientras, sus socios de Vox también dicen condenar “cualquier tipo de violencia”, pero acusan directamente al Gobierno de provocar las ocurridas en Ferraz para deslegitimarlas.

El PP evita en Toledo valorar las concentraciones

El portavoz municipal del Gobierno de PP y Vox en Toledo, Juan José Alcalde, ha evitado valorar las concentraciones que se están llevando a cabo frente a las sedes del PSOE, también en la capital regional, y ha indicado que tiene que ser su propio partido el que califique estos hechos. Así lo ha manifestado minutos antes de que la portavoz nacional de la formación, Cuca Gamarra, sí haya condenado la violencia de las protestas en Madrid los dos últimos días, informa Toledodiario.

“ Por respeto a la institución, que es el Ayuntamiento, que no solo es el PP, si me permiten no valorar esto... Wue lo valore el PP, pero en esta rueda de prensa soy portavoz del equipo de Gobierno de PP y Vox”, ha añadido. No obstante, sí ha indicado que defiende “cualquier manifestación ordenada y consentida”, pero rechaza “concentraciones incívicas”. “La gente tiene libertad para expresar sus opiniones, dentro del civismo”, ha agregado.