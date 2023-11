El PSOE de Castilla-La Mancha estudia llevar a la Fiscalía la oferta del PP de pagar la multa a un diputado si vota contra la amnistía

¿Es delito que un partido se ofrezca a pagar una multa a otro por saltarse la disciplina de voto? Es lo que el PSOE de Castilla-La Mancha quiere saber y para ello se plantea llevar a la Fiscalía la polémica oferta que hace tres días realizó la número dos del PP regional, Carolina Agudo.

Afirmó, dirigiéndose directamente al diputado nacional socialista por Toledo Sergio Gutiérrez -también número dos los socialistas de García-Page-, que estaba dispuesta a pagar los 600 euros de multa que, según dijo, le pondrían si votara en contra de una posible ley de amnistía, la que todavía negocian el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, sin que el líder del partido regional, Paco Núñez, se haya referido a ello hasta ahora para reafirmar la oferta o desautorizarla.

En un principio, el diputado socialista aludido contestó a través de la red social X (antes Twitter) poco después de publicar este medio la polémica oferta del PP. Sergio Gutiérrez aludió a Eduardo Tamayo, uno de los dos tránsfugas que provocaron el conocido 'tamayazo' en la Asamblea de Madrid, le “ofrecieron varios millones”. Y con ello, ha ironizó: “A nosotros nos consideran de menos nivel y nos ofrecen 600 euros. ¿Lo pagarán con las dietas de kilometraje del señor Núñez? Se empieza queriendo hacer un Tamayo y se termina como Bárcenas”.

Se refería así el diputado socialista a si los populares pagarían esa multa con los “gastos inflados” de Paco Núñez por importes de combustible para desplazamientos, una polémica que se hizo pública un mes antes de las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo.

“Es muy grave y no podemos tomarlo a la ligera”

Pero hoy el PSOE castellanomanchego ha decidido ser más contundente. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha comparecido en rueda de prensa para anunciar que el partido estudia llevar estas declaraciones a la Fiscalía para ver si pueden ser constitutivas de un posible delito.

“Estamos valorando las declaraciones, lo que el PP viene haciendo desde hace semanas, para ponerlo en conocimiento de la Fiscalía”, ha dicho Abengózar quien ha calificado de “muy grave que la número 2 del PP ofrezca dinero a un diputado del PSOE para cambiar su voto”. “Es muy grave y no podemos tomarlo a la ligera”, ha zanjado.

La socialista tilda también de “vergonzoso y lamentable que el PP de Castilla-La Mancha sea el único [que lo haga]. Será porque es el PP de Cospedal”, ha comentado para afear que sea “el que llame un día sí y otro también al transfuguismo”. En su opinión “se han traspasado las líneas morales y éticas en política”. “No se puede consentir”, remató.

Abengózar también lamentó que este mismo lunes, el presidente del PP de Castilla-La Mancha Paco Núñez haya “vuelto a alentar el transfuguismo y la corrupción”. “Hay determinadas líneas que no se pueden transpasar y determinados comportamientos que no se pueden consentir. El PP hace tiempo que perdió el norte y no se puede consentir”, insistió la socialista.

Las declaraciones a las que alude Abengózar las realizó Núñez este lunes en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP en la calle Génova, donde quiso ofrecer “tranquilidad” a los diputados autonómicos del PSOE en Castilla-La Mancha, en el “eventual escenario” de que no apoyen “ni la amnistía ni la investidura de Pedro Sánchez”. “Si se diera caso, que tengan la tranquilidad que el PP va a dar estabilidad al Gobierno de Castilla-La Mancha”, señaló, en la misma línea en la que viene expresándose en las últimas semanas y sin desautorizar las palabras de su número 2, Carolina Agudo, de este viernes.

“Estamos pidiéndole al presidente de Castilla-La Mancha en calidad de secretario general de los socialistas de la región que esté a la altura de su responsabilidad”, insistió Núñez que recordó la carta que envió la semana pasada a García-Page y volvió a pedir a los diputados del PSOE que voten “en consciencia”.

-------------

Queremos seguir haciendo periodismo independiente

Necesitamos tu apoyo para seguir elaborando contenidos de calidad y practicando periodismo a pesar de todo.

Puedes darte de alta como socio o socia. Si ya lo eres, entra en tu panel personal y puedes destinar una cuota específica a tu edición más cercana, la que te acerca a Castilla–La Mancha. Tenemos un vídeo en nuestro canal de Youtube que explica cómo hacerlo.