Miles de personas protestan contra la amnistía convocadas por el PP en Castilla-La Mancha: “Emiliano, habla con tu hermano”

Miles de personas se han concentrado este domingo en la toledana plaza de Zocodover convocadas por el PP para protestar contra la amnistía para los implicados en el procés catalán.

Las banderas del PP se confundieron entre la muchedumbre con otras tantas de España, algunas preconstitucionales, la bandera con la cruz de Borgoña e incluso de la Unión Europea. En alguna puede leerse escrita la frase “viva la unidad de España”.

Durante unos 15 minutos pudieron escucharse cánticos como el repetido “que te vote Txapote” o en clave local “Emiliano habla con tu hermano” e incluso contra Carles Puigdemont, en una protesta a la que acudieron también muchos niños y se llegaron a escuchar también algunos insultos de corte machista.

Minutos antes del mediodía el presidente regional del PP Paco Núñez ha acompañado al presidente provincial del partido y alcalde de Toledo Carlos Velázquez que ha leído un manifiesto -apenas pudo escucharse- bajo el lema ‘en defensa de la igualdad de todos los españoles’. En la concentración también ha participado la vicealcaldesa de Vox, Inés Cañizares.

“Hoy se escucha a los españoles con una sola voz desde las plazas de todo el país. Hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía”, decía Velázquez haciéndose eco del manifiesto.

El PP de Castilla-La Mancha ha vuelto a pedir a Emiliano García-Page, que “recapacite” y pida a los diputados socialistas en el Congreso de los Diputados elegidos por las circunscripciones de la región que voten “en conciencia” y “paren” dicha amnistía.

El presidente de los 'populares' castellanomanchegos, Paco Núñez, se ha amparado en el apoyo de los “miles de castellanomanchegos” que “llenan las cinco concentraciones” convocadas en la región por el PP para decir “de manera pacífica pero con contundencia” que están “en contra de la amnistía y de un acuerdo de investidura que, sin lugar a dudas, lo que está provocando es que haya una ruptura del Estado de Derecho, del principio de igualdad de los españoles y un ataque sin precedentes a nuestra Constitución y a nuestra democracia”.

“Yo le pido a los diputados socialistas de Castilla-La Mancha que, apelando al artículo 33 del reglamento del Grupo Socialista en el Congreso y mandatados en esta tarea por García-Page, voten en conciencia”, porque de otra forma “serán cómplices”.

40.000 manifestantes en toda la región, según el PP

En la concentración en Toledo han participado 10.000 personas, según fuentes del PP, y 5.000 según los datos de la Policía nacional, ofrecidos por la Delegación del Gobierno.

En total en toda la región, según los 'populares' han participado 40.000 personas de las que 11.000 estuvieron en la concentración de Albacete, 6.000 en Ciudad Real, 4.000 en Cuenca, y 9.000 en Guadalajara.

Unos datos que contrastan con los ofrecidos por la Policía nacional, salvo en Guadalajara, que ha sido la concentración más multitudinaria con 9.000 personas, 5.000 según la misma fuente tanto en Toledo como en Albacete y Ciudad Real y 2.500 en Cuenca.

En Toledo, el presidente provincial del PP, Carlos Velázquez, ha incidido en que este domingo “millones de españoles” salen a la calle a decir “que queremos seguir siendo iguales” y a decir “no” a la amnistía. Un 'No', añadía, para “una persona que quiere ser presidente a toda costa, no a que se gobierne contra el interés general de los españoles y no a que un prófugo de la justicia, un perseguido de la justicia española, en definitiva un delincuente, decida quién gobierna España”.

Velázquez ha cargado también contra la exalcaldesa y actual diputada del PSOE en el Congreso, Milagros Tolón, rechazando que “una persona que sigue siendo concejal del Ayuntamiento” vaya a “votar a favor de la amnistía”.

Considera el PP que la Constitución “sufre un ataque” y también “la división de poderes y las bases mismas de nuestra democracia” en una amenaza, aseguran, que “se redobla porque es el presidente del Gobierno el que, tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado, buscando romper la igualdad entre los españoles, amordazando a jueces y fiscales y humillando a nuestro país”.

El PP sostiene que “están vendiendo la libertad” y que por eso han salido a las calles. “Vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y, sí, también en las calles. De forma pacífica, cívica y legítima”, decía el manifiesto que concluye con un bélico “¡España no se rinde!”.

Marcha hacia las sedes de los socialistas a los que tildan de “puteros y golpistas”

Tras las concentración, buena parte de los manifestantes se han dirigido hacia las sedes del PSOE. En Toledo los manifestantes han sido embolsados y por la Policía nacional ayudados por vallas. Allí han coreado más cánticos ofensivos contra los socialistas. “No es una sede, es un puticlub”, “Sánchez, cabrón, defiende tu nación”.

Han calificado a los afiliados y simpatizantes del PSOE como “puteros y golpistas”, con mensajes específicos para Milagros Tolón o Pedro Sánchez al que han tildado de “canalla”. También gritos contra la “prensa española, manipuladora”.