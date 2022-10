El número dos del PSOE en Castilla-La Mancha: “Nadie puede negar los valores de la socialdemocracia de Page”

Todavía no hay fecha oficial para saber si Emiliano García-Page repetirá como cabeza de cartel del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, pero su número dos lo tiene claro. “Creo que el señor Page va a ser el candidato. Lo creo personalmente y todo el partido se lo ha pedido por unanimidad en el último Comité Regional porque tiene una marca propia”, decía Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE castellanomanchego durante una entrevista en Onda Cero Castilla-La Mancha.

Dos aspirantes de Podemos para liderar la candidatura a la Junta en Castilla-La Mancha

Saber más

La pregunta surgía después de que la pasada semana el actual presidente regional protagonizase una jornada en Toledo junto a Felipe González y el expresidente castellanomanchego, José Bono con la cuestión de los megaincendios forestales como trasfondo.

González dedicó unos minutos durante el foro profesional a desmentir a quienes le acusan de haber mutado hacia la derecha: “La gente dice: 'se ha hecho de derechas'... Si alguien quiere comprobar cuánto de derechas me he hecho, que lea el discurso de la noche del triunfo electoral del 82”, decía. Hoy al número dos de García-Page en el PSOE castellanomanchego le preguntaban sobre las voces que apuntan a esa “corriente” que asegura que tanto González, como Bono y el propio Page representan más a intereses de derechas que de izquierdas.

“Nadie niega sus valores que son los de la socialdemocracia de toda la vida: redistribuir la riqueza a través de mejores empleos, impuestos justos y con un estado del Bienestar fuerte. El tridente ideológico que inauguró Felipe González en España”, respondía Gutiérrez sobre el presidente castellanomanchego.

El secretario de Organización socialista ha vuelto a insistir hoy en el mensaje de que García-Page es “quien mejor defiende la región”, a lo que se suma “la capacidad de gestión y la solvencia. No sabemos cómo se van a poner las cosas. Es mejor tener al volante a una persona con capacidad acreditada, fiable. Con Page podrás estar de acuerdo o no, pero locuras no hay”.

“Antes oirán ustedes hablar de la sucesión de Núñez en el PP que de la de Page en el PSOE”, aseveraba. Se refería así al presidente de los ‘populares’ en la región, Paco Núñez. “En el otro lado está quien un día quiere bajar los impuestos, otros el doble, otros días se arrepiente, otros los quiere bajar el triple. Si es ocurrente en la oposición imagine en el Gobierno”.

Frente al líder del PP, y sin citar a otras formaciones políticas que también comienzan a mover ficha electoral, ha contrapuesto a García-Page. “No tiene en la cabeza nada que no sea Castilla-La Mancha. Su posición puede resultar a veces llamativa, pero nadie le gana en su idea de región y de España”.

Gutiérrez sí se ha referido a los candidatos socialistas en las capitales de provincia y de las grandes ciudades de la región. Solo hay algo seguro y es que, decía, repetirán quienes ya ostentan los gobiernos municipales.