El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha el año que entró Vox: “Normalidad y cumplimiento riguroso de la normativa”

Toca hacer balance a fin de año y eso es lo que ha hecho el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ante los medios de comunicación. Resaltó que el Parlamento autonómico está “instalado en la normalidad y en el cumplimiento de la normativa” y centrado en las “tareas encomendadas” en un “clima de estabilidad”. Por otro lado, ha destacado la intensa actividad institucional que ha tenido la Cámara regional, trabajando por “la accesibilidad y la proximidad” con la ciudadanía.

Durante 2023 se ha celebrado el 40 aniversario de las Cortes regionales y este primer tramo de la XI legislatura, tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo, ha estado marcado por la elección del presidente de la Junta de Comunidades, la aprobación de los presupuestos, con los votos en contra de PP y Vox, y el control al gobierno, explicaba.

El inicio de la legislatura también ha estado marcado por la entrada de Vox, tras la salida del grupo de Ciudadanos del parlamento castellanomanchego que no obtuvo representación parlamentaria y además el partido de ultraderecha se quedó fuera de la Mesa de las Cortes.

El partido ha insistido en traer a la cámara regional un discurso de marcado corte nacional, como ocurrió en el marco del debate y votación de la Resolución de la Comisión de Igualdad en relación con el Informe de 2022 sobre la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. La resolución no salió adelante con unanimidad, por primera vez según confirmaron fuentes parlamentarias, “Nadie niega que existan mujeres maltratadas o asesinadas por sus parejas y exparejas, como nadie debería negar que las medidas aplicadas durante los últimos 20 años no están dando los resultados adecuados”, decía el diputado de Vox Luis Blázquez.

Balance de actividad parlamentaria

Bellido ha recordado que en este arranque de legislatura, tras la constitución de las Cortes regionales en junio y la celebración de un primer periodo de sesiones, se han producido 15 reuniones de la Junta de Portavoces, 26 de la Mesa -y una más conjunta-, 30 reuniones de comisión y 13 plenos en los que, entre otras cosas, ha incluido la sesión de investidura para la Presidencia de la Junta y la aprobación de los Presupuestos, el pasado día 20 de diciembre, a tiempo para su entrada en vigor el 1 de enero.

“Somos de los pocos parlamentos que ahora mismo tenemos ya aprobados los Presupuestos”, ha recordado Bellido, para remarcar que la normalidad institucional no está generalizada en el panorama nacional. “Aquí cumplimos con las obligaciones”, ha resaltado, aludiendo a que además de la mayoría absoluta, la estabilidad se debe a que “hay una actitud profundamente respetuosa con la norma” ha juzgado.

El presidente de la Cámara regional ha hecho referencia a la labor de control al Gobierno, donde ha recordado que se han producido 27 intervenciones de sus integrantes en Pleno, 346 respuestas escritas a preguntas y solicitudes de documentación y la celebración de dos rondas de comisiones en las que el Ejecutivo ha expuesto a los grupos por consejerías sus líneas estratégicas para la legislatura y el contenido de las cuentas para 2024 por secciones.

El balance de actividad parlamentaria se completa con la aprobación del Reglamento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -así como la elección de su presidente y adjuntas- para su puesta en marcha; la aprobación de la modificación de la Ley de designación de senadores y la elección de tres representantes para esta nueva legislatura en la Cámara Alta; y la reforma del Reglamento de las Cortes regionales.

“Inquieta cierta ausencia de consensos”

Por el contrario, Bellido ha asegurado que le “inquieta cierta ausencia de consensos”, al haberse producido únicamente dos votaciones por unanimidad -sobre el Pacto por la Caza y sobre la abogacía- y por no haber logrado acuerdos en materia de violencia de género, después de que por segundo año consecutivo no se haya producido declaración institucional con motivo del 25 de noviembre y que por vez primera no se haya aprobado por unanimidad la resolución del Informe relativo a la ‘Ley para una sociedad libre de violencia de género en Castilla-La Mancha’.

Actividades del 40 aniversario

Con el fin de este año culminan también las celebraciones con motivo del 40 aniversario de la comunidad autónoma, divididas en dos fases: el pasado año, la celebración de las cuatro décadas de la aprobación del Estatuto de Autonomía; y en 2023, los 40 años de la constitución por vez primera de las Cortes de Castilla-La Mancha tras las primeras elecciones autonómicas.

En lo tocante al aniversario concreto del parlamento, Bellido ha recordado que en marzo se celebró un acto con expresidentes de la Cámara que sirvió de homenaje a quienes durante todo este tiempo han trabajado por el bienestar de la sociedad castellanomanchega; y que en los últimos meses del año se ha mantenido la colaboración la universidad y los medios de comunicación -ha habido programas de radio especiales con las tres principales emisoras comerciales y una Semana de la Radio con Radio Castilla-La Mancha-. Además, ha culminado la entrega de 14 ejemplares conmemorativos del Estatuto de Autonomía a doce instituciones y dos entidades sociales -CERMI y Plena Inclusión, en su caso con volúmenes adaptados a la lectura fácil-.

Intensa actividad institucional

Entre la intensa actividad institucional, el presidente del Parlamento autonómico ha resaltado varios ejes de actuación en 2023: el programa ‘Cortes Abiertas’, que ha permitido que más de 3.500 personas hayan conocido la sede del parlamento en visitas concertadas y jornadas mensuales de Puertas Abiertas; la celebración de plenos sociales con entidades y colectivos; la celebración anual del Día de la Constitución; o la conmemoración de los 90 años de sufragio universal en España, con un programa de actividades en noviembre para recordar la primera vez que las mujeres votaron en nuestro país en unas elecciones generales.

Especial mención en este balance ha tenido la continuidad del Plan de Accesibilidad para personas con discapacidad, en el marco de las iniciativas de “extensión democrática”, punto en el que Bellido ha recordado que la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha dejará de estar en el Casco Histórico de Toledo. Habrá un proyecto que se redactará a lo largo del próximo año para la nueva sede del parlamento en el edificio conocido como ‘Quixote Crea’ y del que ha dicho que cumplirá no solo con la normativa, sino que “tendrá los máximos estándares legales” en accesibilidad.