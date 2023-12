Vox retuerce su negacionismo de la violencia machista para acusar al Gobierno de Page de no hacer autocrítica

La extrema derecha no se mueve ni un ápice de su negacionismo de la violencia machista, ni donde gobierna ni donde es oposición, como es el caso de las Cortes de Castilla-La Mancha. Así lo ha vuelto a hacer patente en la sesión plenaria de hoy, donde el diputado de Vox Luis Blázquez ha dicho que hay “mujeres maltratadas o asesinadas” por sus parejas o exparejas pero sin aludir a la violencia de género. Sin embargo, ha decidido retorcer el término ‘negacionismo’ para acusar al Gobierno autonómico de no hacer autocrítica sobre sus políticas en esta materia al afirmar que “en 20 años no han dado los resultados adecuados”.

Esta intervención se ha producido en el marco del debate y votación de la Resolución de la Comisión de Igualdad en relación con el Informe de 2022 sobre la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

Nada más subir a la tribuna de oradores, el parlamentario de Vox ha querido mostrar su “respeto” por “todas las mujeres que sufren violencia” pero “sin hacer distinción en víctimas de primera y de segunda”.

“Nadie niega que existan mujeres maltratadas o asesinadas por sus parejas y exparejas, como nadie debería negar que las medidas aplicadas durante los últimos 20 años no están dando los resultados adecuados”, ha argumentado. Y esto le ha llevado a pedir tanto al Grupo Socialista como al Gobierno regional que “se aparten del insulto a aquellos que señalamos esta falta de resultados”.

“No sean ustedes totalitarios y negacionistas. Asuman que sus políticas ideológicas han fracasado, asuman su culpa y errores. Y si no lo hacen, pues márchense”, ha añadido.

Insisten de nuevo en la “chatarra ideológica”

No obstante, Luis Blázquez ha subrayado que “no han hecho todo mal” y que hay asociaciones y entidades sociales que realizan un “trabajo extraordinario. Pero dicho esto, ha vuelto a insistir, como ya hizo en la Comisión de Igualdad, en que también hay otros colectivos que generan ”chatarra ideológica“. ”Es simplemente un símil“, ha añadido en relación a la polémica que generaron estas palabras: ”No se lo tomen tan a pecho; hay asociaciones de feministas radicales que generan mucho ruido y sus acciones sirven para muy poco“.

También ha destacado que “criminalizar al hombre no es la solución”, como tampoco lo es “excarcelar a violadores y delincuentes sexuales”, en relación la Ley del ‘solo sí es sí.

Y finalmente el diputado de Vox ha argumentado que el presupuesto destinado a “estas políticas” genera un “ecosistema de observatorios y consejos con un impacto nulo en la vida de las mujeres”. Se ha referido a cuestiones como las campañas de servilletas o posavasos en los bares, a talleres de rap, viajes a musicales o clases de zumba que “son inútiles y suponen un gasto superfluo y absolutamente prescindible”.

Le ha seguido en el turno de palabra la diputada del PP María Roldán, quien ha coincidido con Vox en que el sistema “sigue fallando” y en sus menciones a la Ley del ‘solo sí es sí’. “Si en nuestro país hay delincuentes sexuales en la calle antes de cumplir sus penas, es porque el Gobierno aprobó una ley sin consenso y sin atender a los informes que advertían de sus consecuencias”. De hecho, este es el motivo que el PP ha alegado para no respaldar el informe de la ley debatido hoy en el pleno. Si ese texto, ha alegado, no lo refleja, es “incompleto y poco transparente”.

La parlamentaria del PP ha precisado que en Castilla-La Mancha ha habido 69 reducciones de pena y dos excarcelaciones en base a esa normativa. Por este motivo ha acusado al PSOE y al Ejecutivo regional de “blanquear” al Gobierno de Pedro Sánchez y de “esconder los datos porque son terribles”.

La réplica se la ha dado la diputada del PSOE Charo García-Saco, quien ha reprochado ç al PP que se haya descolgado de la unidad en la lucha contra la violencia machista, una “indiscutible realidad”. Al hilo de ello, ha lamentado que los populares no apoyen una resolución que es la misma que se aprobó por unanimidad en 2021 (con un añadido a la pandemia de COVID-19) y la misma que el año pasado, donde ya se hizo mención a la Ley del 'solo sí es sí'.

“No hay una sola aportación del PP”, le ha dicho a María Roldán, a quien también ha acusado de aliarse con el partido que niega la violencia de género y recorta presupuestos, campañas y acciones destinadas a la igualdad. “Son rehenes de la extrema derecha”, ha subrayado.

En cuanto a Vox, la diputada socialista ha afirmado que “solo repiten lo que les redactan en Madrid” y eso “desvela su gran desconocimiento sobre un sisema que oprime y maltrata a la mujer”. “Les invito a que visiten un recurso de acogida, y que le digan a una mujer que ha tenido que dejar toda su vida, que es una cuentista. Que le digan que todas las ayudas y recursos son chiringuitos y chatarra, y que se lo digan también a sus hijos e hijas”.

¿Funciona negar el problema, no manifestarse cuando hay un asesinato machista, que se eliminen las medidas cautelares, los juzgados de violencia de género y los recursos y centros de acogida? Sara Simón — Consejera de Igualdad

Por último, la consejera de Igualdad del Gobierno regional, Sara Simón, ha admitido que las cifras vinculadas a la violencia de género son “insoportables e inaceptables”, pero precisamente por ello “no se pueden cubrir, disimular, negar, enterrar, envolver y encerrar, todos sinónimos de ocultar, que es lo que quieren hacer algunos partidos políticos”.

Ha defendido por ello las acciones incluidas en la ley autonómica, ha espetado a Vox que “insulte a las víctimas” y al PP que se una a la extrema derecha para generar “chatarra inservible pero peligrosa” porque “da alas a los agresores, es puro negocacionismo y genera miedo y desprotección de las víctimas”.

“¿Funciona negar el problema, no manifestarse cuando hay un asesinato machista, que se eliminen las medidas cautelares, los juzgados de violencia de género y los recursos y centros de acogida? ¿Funciona empeñarnos en hablar únicamente en la ley del 'solo sí es sí', cuando unas penas han bajado pero tras han subido y cuyo error fue solventado por el PSOE? Pido con humildad al PP que vuelva a la senda de la respondabilidad. Con Vox ya lo doy todo por perdido, porque están situados del lado del machismo”, ha concluido.