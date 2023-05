'Rumbo al socialismo bolivariano', una segunda furgoneta del PP contra Page en las calles de Castilla-La Mancha

Estos días una furgoneta con el lema “que os vote Txapote” y las caras de Sánchez, Page y Otegi ha podido verse en distintas zonas de Castilla-La Mancha.

El PP 'celebra' el 8M acusando a Pedro Sánchez y a García-Page de "dejar en la calle a los violadores"

Más

Pero ayer, en Villafranca de los Caballeros (Toledo) el mensaje para que Paco Núñez llegue a la Presidencia regional era otro y se centraba exclusivamente en el presidente y candidato del PSOE, Emiliano García-Page. “Rumbo al socialismo bolivariano”, reza el slogan de otra camioneta.

Es una campaña del PP en la que se ha implicado su sección juvenil, Nuevas Generaciones, cuyo logotipo se puede apreciar en las furgonetas. Ellos mismos lo confirmaron así a elDiarioclm.es

En segunda furgoneta los de Núñez insisten en un mensaje que repiten desde que se aprobase la nueva Ley de Agricultura Familiar con la que el Gobierno de Castilla-La Mancha asegura que busca apoyar “el modelo agrario de empresas pequeñas y medianas en el medio rural, para quienes viven en los pueblos y generan riqueza allí, sin deslocalizarse”. El PP dice que con García-Page “la tierra es ahora propiedad social”, según puede leerse en la furgoneta junto a la imagen del presidente regional con el puño en alto.

El PP lleva semanas difundiendo el bulo de que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere “expropiar tierras”. A Paco Núñez ni siquiera le ha frenado en este mensaje el hecho de que la norma sea calcada (y de hecho haya sido copiada como reconoció hace algunos días el vicepresidente regional José Luis Martínez Guijarro) de las que ya tienen Galicia o Castilla y León. En ambas gobierna el PP y en la segunda lo hace junto a Vox.

Cuando este medio preguntó a Paco Núñez sobre las razones por las que la ley es buena para el sector en Castilla y León pero no en Castilla-La Mancha, se limitaba a responder: “Voy a ser el presidente de Castilla-La Mancha y lo que me preocupa es lo que afecta a los castellanomanchegos. La derogaré para que ningún agricultor no tenga la incertidumbre de si ha cumplido o no con el fin social o económico de la tierra”.

Las 'furgonetas' del PP desde el 8M o “Núñez está desesperado”, según el PSOE

La estrategia de las 'furgonetas' o las 'vallas Villa' como ayer las denominaba el candidato del PSOE Emiliano García-Page porque “ahora la televisión pública es objetiva, ahora que está batiendo récords de audiencia porque todo el mundo se considera reconocido, se reconoce en ella, se han inventado las vallas Villa”, decía, y no pueden usarla como medio de propaganda como en tiempos del Gobierno de Dolores de Cospedal, se ha optado por este sistema.

El pasado 8 de marzo, durante el Día de la Mujer, otra furgoneta recorrió la región identificando la imagen de Pedro Sánchez y de Emiliano García-Page con la que personas que “dejan a los violadores en la calle”. García-Page calificó la iniciativa del PP de “miserable e indecente” y cree que “Núñez está desesperado” porque si pierde, decía ayer, “sabe que tiene los días contados”.