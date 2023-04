Tolón (PSOE) presenta la campaña para revalidar su puesto como alcaldesa de Toledo junto a García-Page y Bono

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el expresidente autonómico, José Bono, acompañaron a Milagros Tolón (PSOE), actual alcaldesa de Toledo y candidata a la reeleción ha presentar su candidatura a la Alcaldía junto a los integrantes que le acompañan en una lista que, a su juicio, es “fiel reflejo” de la ciudad. “Toledo hoy se encuentra mejor que hace cuatro años y así lo avalan los hechos y los datos”, aseguró.

“Presentamos un equipo humano para ganar las elecciones y gobernar esta ciudad, un equipo donde se ha tenido en cuenta la paridad, además del equilibrio territorial de los barrios con representantes de todos ellos, también contamos con todas las generaciones, jóvenes y mayores con sus vivencias y ganas de trabajar por Toledo, además de la experiencia en la gestión para llevar a cabo la labor de Gobierno en la ciudad”, ha comentado Tolón.

La candidata del PSOE ha agradecido el trabajo de algunos concejales que dan “un paso atrás” como el actual vicealcalde, José Pablo Sabrido, o el concejal de Movilidad, Juan José Pérez del Pino, y ha destacado la renovación del equipo y la incorporación de “nuevas caras y aire fresco” con representantes de asociaciones y colectivos de la ciudad de Toledo.

En su intervención, ha subrayado que “el futuro de la ciudad pasa por una serie de proyectos y decisiones que ya están sobre la mesa y para las que se ha tenido en cuenta la participación y el diálogo permanente con los toledanos y con las toledanas”.

POM y Nuevo Palomarejos

Entre esos proyectos, la alcaldesa se ha referido al avance del Plan de Ordenación Municipal (POM) que da respuesta a la demanda de vivienda e infraestructuras, al proyecto urbanístico Nuevo Palomarejos como ejemplo de regeneración urbana que ya ha comenzado con el arreglo y mejora de la avenida de Barber o la protección y la recuperación de Vega Baja como espacio patrimonial y de convivencia vecinal también en ejecución.

La licitación ya en marcha del tercer carril que comunicará con el barrio del Polígono, la remodelación del parque histórico de La Vega con una inversión de 3 millones de euros cuyas obras son inminentes o los más de 5 millones de euros previstos en la mejora de instalaciones deportivas, son otras de “las iniciativas reales de la alcaldesa para el desarrollo actual de Toledo”.

“Toledo se ha modernizado y ha avanzado poniendo por delante a las personas”, ha señalado la alcaldesa y candidata, no sin antes subrayar que desde el Gobierno local llevan “ocho años sin subir los impuestos”. “Hoy Toledo es una ciudad mejor que hace cuatro años y una ciudad para sentirnos orgullosos”, ha agregado al tiempo que ha ofrecido diversos datos socioeconómicos que “avalan” su gestión.

“2.500 parados menos, 250 espacios públicos renovados con una inversión de 45 millones de euros, la mejora de zonas verdes y espacios infantiles, más recursos para servicios sociales o el Pacto por la Inclusión con más de un centenar de entidades adheridas”, ha expuesto como ejemplos de su gestión, de la que también ha destacado la renovación de los servicios públicos“.

“Es el momento de seguir hacia adelante para no retroceder a la peor experiencia de gobiernos del PP”

La alcaldesa ha reconocido estar convencida de que los toledanos y las toledanas “quieren que la ciudad avance y siga modernizándose, no sólo Toledo, también Castilla-La Mancha”. “Por eso es el momento de seguir hacia adelante, para no repetir ni retroceder a la peor experiencia de gobiernos del PP con recortes y despidos. Pero tranquilos, eso no va a volver a pasar porque los toledanos y los castellanomanchegos vamos a dar todo nuestro apoyo al presidente Page”, ha dicho.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha indicado que Toledo su su “ciudad del alma”. “La gente agradece que el corazón no cambie de sitio y hoy a ti, Milagros, te agradezco la invitación y te felicito por una candidatura muy solvente”, ha manifestado.

“Toledo no necesita sólo una candidatura para impedir que vuelvan los que complicaron el escenario público regional, y menos aún a candidatos que no quieren ni serlo. Necesitamos un equipo como el tuyo, serio y solvente, no podemos dejar el Ayuntamiento en manos de quienes son candidatos impuestos y que han hecho la imposible para no serlo y ahí están, obligados”, ha recalcado el también candidato del PSOE a la Junta.

En esta línea, Emiliano García-Page ha aseverado que tanto desde el Gobierno de Castilla-La Mancha como desde el de Toledo han “cumplido lo prometido”. “Si en los próximos años no tuviéramos más COVID o más Putin, que es lo que nos está frenando y encorsetando, si no tuviéramos eso, os digo que no tendríamos campo para gestionar, pues nunca nos ha ido tan bien que cuando ha dependido de nosotros mismos”, ha añadido.

Por último, el presidente ha apuntado que las relaciones institucionales entre administraciones son “clave para el desarrollo y el progreso” de la región y de la capital. “Que funcionen las relaciones institucionales es muy importante, es importante que la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento se entiendan. Hemos tenido problemas de todo tipo cuando no han funcionado en la misma dirección”, ha indicado.