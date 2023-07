El voto útil, muy presente en los últimos mensajes de campaña antes de que se abran las urnas el domingo

Termina una campaña electoral atípica que decidirá quién gobierna en España a partir del 23 de julio. Este viernes los candidatos y candidatas al Congreso y al Senado apuraban las horas para lanzar las últimas consignas, captar indecisos o incluso conseguir que los y las votantes se acerquen a los colegios electorales en un domingo que se atisba caluroso y con buena parte de la ciudadanía de vacaciones. El 'voto útil', tan repetido en esta campaña por distintas fuerzas políticas, ha estado presente hasta el último momento en el argumentario de unos y de otros porque las encuestas hasta el lunes, último día para poder publicarse, han dejado un escenario muy abierto.

Desde Puertollano, la ministra de Política Territorial y candidata del PSOE al Congreso por Ciudad Real ha dicho que “hasta que se abran las urnas no hemos terminado” y recordaba que “fue el valor de un voto el que nos sacó de la guerra de Irak, el que echó abajo la mentira del 11M, el que ha logrado que la gente se case libremente”.

Ha hablado de unas elecciones como “punto de inflexión” para el futuro de España. también cree que ha sido una campaña “distinta porque es mucho lo que nos jugamos, y porque el adversario son los bulos”, avisando de que “no hay bulos que tapen la subida del salario mínimo, la subida de las pensiones, los contratos indefinidos de la reforma laboral, los derechos para las trabajadoras del hogar, también por nosotras salgamos a votar el 23 de julio porque el daño a las mujeres ha sido directo, y no somos trofeos de nadie”.

En el mismo acto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page pedía el voto para el PSOE. “Yo soy consciente de que he mantenido controversias. Por eso soy el más legitimado para decir que nunca, ni con Bono, ni con Barreda, y sobre todo valoro que a pesar de las diferencias, nunca este gobierno, el de Castilla-La Mancha, ha firmado tantos acuerdos con el gobierno de España como con este gobierno”. Ha apelado a la movilización.

“Hay una batalla absolutamente binaria, bipolar, en la que plantean que hay que acabar con el PSOE” y en este aspecto aseguraba que en su opinión, “el 90% de los españoles, aunque no nos voten, saben que el PSOE es el partido troncal de este país. Saben que no hay nada, nada, absolutamente nada importante que haya pasado en España, que no se haya hecho o por el PSOE o con el apoyo del Partido Socialista”.

Ha abogado por “valores de la igualdad y de la cohesión” y se ha preguntado si el 23 de julio “es el comienzo de una vuelta atrás o es un paso adelante”. En otros puntos de la región los socialistas también hacían un llamamiento a la movilización el 23J para “cerrar la puerta a ”un Gobierno de derecha extrema y extrema derecha“ y a ese voto útil tan repetido. Alberto Rojo, candidato al Congreso destacó la importancia de ”concentrar“ el voto progresista en las siglas de PSOE porque en estas elecciones, ”votar Sumar, con todos los respetos, puede ser restar“.

Rojo ha dicho que votar al PSOE es “apostar por una mejor convivencia entre todos y todas” y la candidata al Senado, Araceli Martínez que directora del Instituto de la Mujer en la región comentaba que “en un momento en el que pueden estar en peligro las políticas de igualdad que hacen la democracia más sólida, es necesario aumentar la presencia de mujeres feministas en el Senado y eso se consigue votando al PSOE en Guadalajara”.

Mientras, el número uno del PSOE de Cuenca al Congreso de los Diputados, Luis Carlos Sahuquillo, ha pedido el voto “a todas esas personas moderadas de la provincia no quieren un gobierno de Vox en España”.

El PP dice que busca “recomponer el logro de la Transición”

Desde Ciudad Real, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha dicho que “con nuestro voto podemos cambiar el Gobierno e iniciar una nueva etapa de concordia y de entendimiento” con el candidato del partido a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.

Miles de españoles están cansados y hartos del Gobierno de Sánchez con el comunismo, el entorno filoetarra y el independentismo Paco Núñez — Presidente del PP de Castilla-La Mancha

Lo decía en un encuentro informativo junto a las candidatas al Congreso y al Senado, Carmen Fúnez y Rosa Romero, entre otras personas. “Miles de españoles están cansados y hartos del Gobierno de Sánchez con el comunismo, el entorno filoetarra y el independentismo”, ha asegurado, por lo que “tenemos la oportunidad de cambiar de Gobierno y es el momento de hacerlo”.

También ha apostado por “acabar” con la forma de hacer política de Sánchez y ha repetido uno de los argumentos de los 'populares' durante esta campaña. En su opinión el PP ha de ganar para recuperar un “clima de cordialidad, de diálogo y de entendimiento entre españoles” con Alberto Núñez Feijóo.

En eso coincidían hoy los distintos candidatos 'populares'. Ha sido uno de los mensajes más repetidos en el último día de campaña, pidiendo el voto para el proyecto de Feijóo del que dicen que se basa en el respeto, la moderación y el diálogo. “No es cinismo”, decía la candidata al Congreso en Ciudad Real, Carmen Fúnez, “sino recomponer el logro de la Transición que dio lugar a la democracia y la Constitución española, y ha hecho un llamamiento al voto responsable y por el bien de España y de los españoles”.

“El PP es ”un partido que busca la concordia y la convivencia, la gente está harta de la crispación, los bloques y las trincheras y, por lo tanto, el PP lo que va a hacer es volver a unir a la sociedad española“, decía Lucas Castillo, candidato al Senado por Guadalajara, aunque junto a ese llamamiento a la ”concordia“, se combinaba uno de los mensajes más repetidos ha sido el que acusar a Pedro Sánchez de ”mentir“. Lo repetía esta tarde la candidata al Senado del PP por Toledo, Carmen Riolobos que insistía en la necesidad de ”echar“ al actual presidente desde Talavera de la Reina.

El voto a Sumar, “decisivo para dejar fuera a la extrema derecha”

Desde Sumar el último día de campaña ha servido para dejar los últimos mensajes a los votantes pero también reivindicar su programa en actos festivos como el que se desarrollaba en un parque público en el populoso barrio del Polígono en Toledo esta noche, como broche final a la campaña.

Ha sido quizá la formación que más se ha esmerado en explicar sus propuestas en los últimos 15 días, huyendo del cruce de acusaciones y reproches. Desde Guadalajara, en la candidatura de Sumar que encabeza al Congreso Raffaella Corrales y al Senado Juan Antonio Pendás, aseguraban hoy que el programa de Yolanda Díaz cuenta con “medidas y propuestas que beneficiarán a la mayoría social tanto en las zonas más rurales como las comarcas de Molina de Aragón o Sigüenza, como el industrializado Corredor del Henares”.

Corrales ha defendido que el voto a Sumar es “un voto con orgullo para defender la diversidad y la convivencia”, según recoge Europa Press y que será “decisivo para dejar fuera a la extrema derecha” y para “garantizar y ensanchar derechos”, en lugar de “retroceder al pasado y a una España en blanco y negro”.

La candidata ha incidido en que “es matemáticamente imposible que el PSOE obtenga un segundo escaño en Guadalajara” y ha recordado que solo lo consiguió en 1982, cuando la formación alcanzó 202 diputados a nivel nacional. “Para que haya dos escaños progresistas en la provincia pedimos que la gente salga a votar el domingo, que no se quede nadie en casa”.

En Toledo, la candidata de Sumar al Congreso Marta Romero se ha referido a la “preocupante” situación que atraviesa la cultura del país en los últimos días, porque “estamos viendo numerosos casos de censura en el mundo de la cultura, ha dicho, con prohibiciones de distintos espectáculos, de obras de teatro o conciertos musicales, en definitiva, de manifestaciones artísticas, que nos tiene muy preocupados”.

“La cultura expresa lo mejor que tiene una sociedad, ha continuado, la creación artística es fundamental para una sociedad y, para desarrollarse, necesita una base sólida de libertad de expresión que, en ningún caso, puede limitarse por la ideología política”. “Creemos que estas cancelaciones no son casuales, ha indicado, sino que son un ejemplo de las políticas que realiza la coalición PP-Vox en los gobiernos” y cree que “votar a Sumar en la provincia de Toledo es el voto útil para ganar las elecciones”.

Abascal en Albacete: “Votar al PP y a Feijóo es jugársela”

Vox ha apostado hoy por la presencia de Santiago Abascal en Albacete que llegaba a la plaza de la Constitución entre gritos de “presidente, presidente”. El candidato a la Presidencia del Gobierno ha comparecido ante los medios para criticar al Partido Popular por ofrecer pactos al PSOE y no reconocer que formarían gobierno con Vox, algo que, dice, les genera “gigantesca preocupación”, según recoge Europa Press.

“Nos preocupa que el último día de la campaña el PP no haya sido capaz de darse cuenta de que debe retirar la oferta de pacto al Partido Socialista”, ha incidido, reprochando que “se lo solicitamos al señor Feijóo y respondió ofreciendo cinco pactos más”.

Ha pedido el voto del electorado, aseverando que “votar al PP y a Feijóo es jugársela”. “Es una operación de riesgo, no se sabe con quién van a pactar el 23 de julio” y defienden que si llegan al Gobierno plantearán referéndums sobre cuestiones como la repatriación de inmigrantes ilegales, la derogación de la Ley Climática o la creación de un Plan Hidrológico Nacional. La extrema derecha viene repitiendo que quiere más trasvases, no solo desde el Tajo, sino desde el Ebro. Durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales, Abascal ya advirtió que expulsaría del partido a quienes se opusieran al trasvase desde el Tajo y a un Plan Hidrológico Nacional.