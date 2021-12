El PP castellanomanchego defiende a Cospedal: "El único imputado por corrupción ha sido Hernández Moltó"

El PP de Castilla-La Mancha ha explicado que la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal comparece hoy ante la comisión del Congreso que investiga la operación 'Kitchen', pero "no está procesada en el caso".

"Si preguntan más allá de eso", ha dicho el vicesecretario de Comunicación del partido, Santiago Serrano, "el único alto cargo de Castilla-La Mancha condenado por corrupción y a una pena de cárcel" ha sido el expresidente de Caja Castilla-La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó. "Ese es el bagaje que tiene el PSOE", ha lamentado.

La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado antes de ser interrogada por los miembros de la Comisión del Congreso su intención de acogerse a su "derecho a no declarar" y de no responder a las preguntas que le puedan formular los diputados alegando que el asunto investigado es objeto de investigación en la Audiencia Nacional.

En la declaración que ha realizado ante la comisión, la también ex ministra de Defensa ha mostrado su respeto a este órgano y al Congreso, pero ha recalcado que iba a guardar silencio por "respeto al principio de división de poderes, a la Justicia" y también para preservar su "derecho a la defensa".

"Tengo la intención de no emitir contestación a sus preguntas y me acojo a mi derecho constitucional a no declarar", ha señalado ante los comisionados.