El PP de Castilla-La Mancha celebra Congreso Regional este año para "alejarlo" de la cita electoral de 2023

El PP de Castilla-La Mancha convocará oficialmente la próxima semana un Congreso Regional que se celebrará el segundo fin de semana de noviembre en Puertollano (Ciudad Real), y unos días después Paco Núñez hará oficial su candidatura a presidir el partido.

La formación debía celebrar esta cita congresual en octubre de 2022 pero, según las fuentes consultadas por elDiarioclm.es, el adelanto tiene que ver con el objetivo de "alejar" el Congreso Regional de las Elecciones Municipales y Autonómicas previstas en 2023. El argumento que el propio Núñez ha trasladado hoy en Toledo es que se busca "lanzar electoralmente al PP de Castilla-La Mancha al Palacio de Fuensalida", que ahora ocupa con mayoría absoluta Emiliano García-Page.

También ha explicado que la dirección nacional del partido habilitó los próximos seis meses como periodo hábil para la celebración de los congresos autonómicos, con la recomendación de que en la primera parte fueran los pluriprovinciales y en la segunda parte los uniprovinciales, y, en este contexto, "en conversaciones con la dirección nacional, decidimos poner el contador a cero".

Ha recordado que el congreso previo fue extraordinario como consecuencia de la dimisión de María Dolores de Cospedal y ha afirmado que, "si bien es cierto que todavía podemos estar un año más mandato", aprovechando que la dirección nacional ha abierto el periodo para la celebración de los congresos, "hemos decidido convocarlo ahora y que el partido engrase toda la maquinaria ya pensando en la cita electoral", ha agregado el líder del PP.

Núñez está convencido de que del próximo Congreso Regional va a salir "un partido unido, fuerte, listo y preparado con personas, con proyecto, con equipos, con gestión y con capacidad de liderazgo para conquistar la Junta de Castilla-La Mancha y para que esa conquista sirva para mejorar la vida de los castellanomanchegos", ha abundado.

Protegerse frente al "pucherazo" electoral que preparan PSOE y Ciudadanos con una nueva Ley Electoral

El Partido Popular ha decidido iniciar ya su carrera electoral, una vez que la pandemia parece haber pasado a un segundo plano, y porque, según la versión de la vicepresidenta segunda de las Cortes regionales, Ana Guarinos, se prepara un "pucherazo electoral con la complicidad y el apoyo de Ciudadanos". La diputada regional habla de “pacto oculto” para reformar la Ley Electoral con el fin de incrementar el número de diputados de los actuales 33 a 50 o 55.

Page “no quiere dar solo este pucherazo electoral”, si no, con el “apoyo” de Ciudadanos, que es su socio de gobierno en muchos municipios y en grandes capitales de esta región, decía hace unas horas.

En su opinión ese pacto se fraguó durante la reciente reunión que mantuvieron Emiliano García-Page e Inés Arrimadas hace unas semanas en el Palacio de Fuensalida, y ha señalado que varios dirigentes de Ciudadanos han confirmado al PP de Castilla-La Mancha este acuerdo.

Guarinos subraya que la confirmación de esta circunstancia se produjo en el Debate sobre el Estado de la Región durante la votación de la propuesta del PP en la que pedía no modificar la Ley Electoral y no aumentar el número de diputados en Castilla-La Mancha. Recuerda que tanto Ciudadanos como el PSOE, votaron 'No' y con esa postura, dice "quedaron claramente retratados. Sabíamos que Page y Ciudadanos tenían muchas cosas en común, pero lo que no nos podíamos imaginar es que una de esas cosas es que Ciudadanos se prestara a lo que va a ser todo un pucherazo electoral para hacer trampas o recorrer atajos para intentar cambiar la voluntad de los ciudadanos en las urnas”, ha indicado.

El segundo Congreso Regional de Núñez como aspirante a la dirección

Tras anunciar su intención de concurrir como candidato a la dirección del partido, Núñez ha asegurado ser "respetuoso" con los procedimientos internos del partido y ha recalcado que cualquier afiliado que quiera presentarse, puede hacerlo, "porque afortunadamente nos dimos un sistema de primarias que yo respeto profundamente y que permite a cualquier afiliado presentarse y participar", ha añadido.

"Los procesos internos tienen que servir para engrandecer y mejorar el discurso del partido, tienen que servir para abrir el partido a que cualquier afiliado pueda participar y pueda tener el protagonismo que se merece dentro de los debates internos del partido, y por lo tanto, yo no tengo ninguna duda de que vamos a salir mucho más fuertes, mucho más reforzados, más ilusionados, más comprometidos y con las ideas más claras", ha finalizado.

Hay que recordar que tendrá que enfrentarse a su su segundo congreso regional, después de que el pasado 7 de octubre de 2018 se alzara con el liderazgo de la formación imponiéndose a Carlos Velázquez, actual presidente del PP de Toledo y declarado partidario de Pablo Casado, para suceder a María Dolores de Cospedal.

El PP encara así el proceso regional después de las renovaciones provinciales y de la convención estatal del partido. En Castilla-La Mancha, el Partido Popular ya ha culminado sus procesos provinciales. En primera instancia, las direcciones en Ciudad Real y Albacete se renovaron en las figuras de Miguel Ángel Valverde y Manuel Serrano en sustitución de Francisco Cañizares y Vicente Aroca respectivamente, unos procesos que se remataron por la vía rápida.

En el caso de Guadalajara, Cuenca y Toledo, los congresos se retrasaron hasta el final del verano, y quedaron cerrados con las sustituciones de Ana Guarinos por Lucas Castillo en la provincia guadalajareña y con la irrupción de Carlos Velázquez en Toledo en detrimento de José Julián Gregorio. En el caso de Cuenca, sin ninguna oposición, Benjamín Prieto retuvo el mando de los 'populares' conquenses.