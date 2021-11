Profesores de Castilla-La Mancha logran en toda España más de 40.000 firmas en defensa de la Filosofía en la educación

Más de 40.000 firmas en menos de diez días es lo que ha reunido la Plataforma en Defensa de la Filosofía de Castilla-La Mancha, un movimiento que nación con vocación regional, pero que ha pasado a tener carácter "nacional". Está compuesta por docentes de filosofía de la región para defender el papel de la asignatura tanto entre el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria como de Bachillerato. Cuenta también con el apoyo de la sociedad de Filosofía de la región, así como de la Red Española. El apoyo del que "goza" la materia en el país, recalcan, ha permitido que las reivindicaciones hayan tenido tan buena respuesta, tanto entre la ciudadanía como en los medios.

El movimiento no tiene relación con sindicatos, ni con partidos. "Ha sido una iniciativa por parte de las personas que nos conocíamos de la docencia de la filosofía, y hemos contado con el apoyo de la Sociedad", recalca Alicia López, que es parte de la Plataforma. La Sociedad regional ha sido, de hecho, la que ha registrado una solicitud de reunión con la Consejería de Educación este miércoles 3 de noviembre, en la que piden que la asignatura sea obligatoria, como Filosofía o como Ética, y que no tengan una carga horaria menor a dos horas semanales. También piden, incluso, que se plantee la posibilidad de incluir Antropología como asignatura.

"Plus de vocación"

"En una semana no podíamos ya gestionar el apoyo que recibimos a través de WhatsApp. Se viralizó y el apoyo explotó. No se ha llegado a dar abasto a los mensajes compartidos. Y es que creo que la filosofía tiene un "plus de vocación" para los docentes", reflexiona. El alumnado, a distintos niveles, también se ha unido a los canales de Telegram en defensa de la asignatura, recalca López, y ha realizado acciones en redes sociales para apoyar las reivindicaciones.

"Si entendemos que la democracia es tomar decisiones de manera colectiva, estas decisiones deben ir acompañadas de una serie de criterios que, como todo, se aprende. Al igual que aprendes a sumar, también aprendes a usar correctamente el pensamiento, a reflexionar o a pensar de manera crítica. Desde los orígenes de la filosofía, la conexión con la política y la salud de la democracia ha estado ahí. Tanto la reflexión del mundo humano y lo que nos rodea, ha sido parte de esta ciencia desde sus principios", asegura la docente.

La Plataforma recuerda que, a pesar de que en 2018 el Gobierno de España mostraba un apoyo férreo a la materia, en el proyecto de reforma de la Ley de Educación, la LOMLOE, no se incluye el ciclo completo de esta materia entre los cursos de cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato, "que pactaron todos los partidos". De hecho, afirman que según está redactado el texto, "un alumno podría concluir la educación obligatoria sin haber cursado una sola materia de corte filosófico". "El gobierno actual no ha cumplido lo prometido. Y no se trata de una promesa realizada en un medio de comunicación privado, se trata de una proposición no de ley aprobada por amplia mayoría en sede parlamentaria", afirman.

La Filosofía merece un lugar en la educación. El futuro y salud de la democracia en nuestro país depende de ello

La Red Española de Filosofía ya pidió en junio de este año que se mantuviese la asignatura, por lo menos como asignatura optativa en 4º de la ESO. Pero las peticiones no se han estimado, afirman, y es por eso que colectivos, asociaciones y sociedades han solicitado reuniones con las consejerías de los distintos territorios. No sólo en Castilla-La Mancha, sino también en otros territorios como Extremadura o Madrid. En concreto, en Castilla-La Mancha piden la inclusión de contenidos filosóficos en la Educación Secundaria Obligatoria. Pero con tiempo y espacio suficientes para impartirse con la "complejidad y extensión necesarias". "Solo así garantizaremos su máximo aprovechamiento".

Meses "determinantes"

Por eso, además, piden que la materia de Educación en Valores, que se menciona en el artículo 25.7 de la LOMLOE, se adscriba a los departamentos de Filosofía de los centros educativos y que se imparta también en el tercer curso de la ESO. "De esta forma se lograría el ciclo completo y continuo de filosofía, que además contribuye de forma coherente a la consecución de los objetivos establecidos en la propia ley para cada etapa educativa", señalan. Y en el caso particular de Castilla-La Mancha, se da la "especial circunstancia" de que ya existe una asignatura "muy similar" a Educación en Valores, la de Educación para la Igualdad. En la región, además, es obligatoria la asignatura en cuarto de la ESO para el itinerario de Enseñanzas Académicas y optativa para el de Aplicadas.

La Plataforma es "optimista" debido al impacto que consideran han tenido sus demandas a nivel social. Sin embargo, también son conscientes de que el momento es difícil puesto que la LOMLOE está "técnicamente aprobada", pero que los decretos que estipulan la programación de los currículos de cada comunidad autónoma siguen en trámite. Por eso, señalan, los próximos meses serán "determinantes" para la asignatura. "Estamos preparando nuevas acciones, tanto en redes sociales, como a pie de calle. Nuestros objetivos y trabajo parten de la firme convicción de que la Filosofía merece un lugar en la educación y que el futuro y salud de la democracia en nuestro país depende de ello", concluyen.