La leyenda albaceteña de 'La Encantá' de Munera cobra vida en forma de libro

La leyenda de ‘La Encantá’ de Munera “cobra vida” con un libro ilustrado en torno a esta narración que forma parte del imaginario colectivo del municipio albaceteño. Una historia que ha pasado de generación en generación y que ahora visibiliza y difunde la cultura popular de este territorio.

La autora munerense Sandra Losa comenzaba a realizar estas ilustraciones en el marco de un proyecto final académico ya que, cuenta, “quería vincular mi trabajo a mi tierra. Una idea que me surgió porque es una historia que me atraía y al gustarme dibujar el mundo de las leyendas, me saltó la curiosidad”.

En esta joya cultural la leyenda oral se convierte en palabras por escrito y, por primera vez, también en imágenes. El libro es una adaptación ilustrada realizada por Sandra Losa del texto original de la también munerense Sonia Varea. En las ilustraciones predomina la maestría y la sensibilidad de una artista que ha crecido escuchando esta historia y que conoce cada detalle. El taller artesanal ‘Pergamino’ ha sido el encargado de la edición de esta pieza única.

De esta forma, se ha conseguido convertir esta tradición oral en un testimonio gráfico. Losa ha conseguido recuperar la leyenda de ‘La Encantá’ a través de esta publicación en la que predominan los tonos grises y rojos con la finalidad de crear una atmósfera mágica. “He querido respetar la simbología de la leyenda, al tiempo que, en cada página, se ponen en valor los lugares en los que ésta transcurre en torno al Castillo de Munera durante la noche de San Juan con ilustraciones sencillas”, dice.

Se trata de una “una edición limitada, exclusiva e irrepetible” en la que se ha mimado hasta el último detalle. De hecho, ha sido realizada con tinta y papel ecológico y encuadernado en tela sus 40 páginas, lo que le confiere una “estética especialmente bella”.

La leyenda local de ‘La Encantá’

La leyenda de ‘La Encantada’ recorre nuestro país de norte a sur y de este a oeste, con matices y diferentes versiones locales que convergen en elementos comunes. Una historia que trata de una joven de larga melena que aparece “como un fantasma” cada noche de San Juan, siempre en puntos simbólicos de cada localidad. En el caso de Munera tienen lugar en el castillo. Además, esta joven aparece con elementos como peines, peinetas o espejos.

En este sentido, en el caso de ‘La Encantá’ de Munera, la tradición popular cuenta que una bella dama aparece todas las noches de San Juan, entre los muros de la torre del homenaje de su castillo, peinando sus largos y negros cabellos. Y un joven poeta que vive en una estancia de la fortaleza se cruza en su camino por los pasillos y se queda prendado de la mujer. Una mujer fría que siempre está peinando su larga melena.

El joven escribe sobre ella cada día con la esperanza que la próxima noche de San Juan pueda volver a verla. Ese momento sucede y cuando la mujer le dedica su mirada al joven le hace elegir entre un peine o una peineta. Al final le dará muerte con el peina, sin piedad, clavándoselo en el corazón.

“Es una leyenda un poco frívola por lo que los vecinos y vecinas le tienen miedo a ‘La Encantá’. Temían el desaparecer. De hecho, todavía hay cierto temor de pasar por los alrededores del castillo. Mi abuela cuenta que su madre bajaba al río a lavar y que una vez vio a una muchacha peinando su larga melena que le hizo darse la vuelta. Es una historia que la cuentan mucho en Munera. En cada casa te pueden contar algo”, explica Sandra Losa.

Esta leyenda se representa el fin de semana más próximo a cada 23 de junio y Munera organiza una pintoresca y original noche de fiesta en los alrededores de su castillo, rememorando y reconstruyendo, a modo de representación teatral, de esta leyenda por parte del Grupo Despertares.

Las personas interesadas en adquirir este libro ilustrado podrán adquirirlo a través de la página web www.pergaminoalabacete.com y también en las librerías albaceteñas Pergamino, Popular Libros, Herso y Papelería Carmen de Munera.

Sobre Sandra Losa

La autora, Sandra Losa, nació en Munera en 1994 y cursó el Grado Superior de Marketing y Publicidad en la Escuela de Arte de Albacete. En la actualidad desarrolla su actividad profesional realizando tatuajes, diseños e ilustraciones, al tiempo que ha colaborado con el Ayuntamiento local con la elaboración de las ilustraciones para el Diccionario Munerense y El molino de la Bella Quiteria.

Aficionada a la guitarra y a la fotografía, esta joven ha sido premiada en diferentes ediciones en el Certamen de fotografía de esta localidad: 2º premio (2019), 1º premio (2021) y 3º premio (2022). Un gran talento que le augura un futuro en el mundo del arte.