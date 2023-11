El actor Luis Bermejo presenta la última película de Isabel Coixet en el CiBRA

El actor Luis Bermejo ha venido a presentar 'Un amor', la última película de la directora y guionista catalana Isabel Coixet, una adaptación de la novela homónima de Sara Mesa, que en la que explora el deseo sexual femenino, y que ha sido la encargada de inaugurar la XV edición del Festival del Cine y la Palabra, CiBRA.

Con la simpatía y cercanía que representa la figura de Bermejo, el actor ha hablado con el público de un Teatro Rojas lleno sobre su personaje y la película que llega el próximo 10 de noviembre a los cines. “Estoy encantado de estar aquí en Toledo, celebrando el cine, presentando la película y viendo que este año hacéis un homenaje a ‘Días de fútbol’ que yo también salí, que sea imagen del festival me encanta”, ha citado el actor.

Este preestreno ha sido presentado por el periodista toledano Roberto Lancha, quien dirige el programa “Estamos de cine” de CMM Radio. En esta línea, Lancha ha señalado que la película de Coixet, basada en la novela de Sara Mesa, es un tanto “dura” y que de amor “no tiene nada”.

La cineasta catalana explora en el filme las contradicciones internas de Nat (Laia Costa), una treinteañera que acarrea heridas ocultas y busca refugio en un pueblo de La Escapa donde trata de empezar de cero.

Casi todo en su entorno es hostil: una casa en ruinas, un casero cruel (Luis Bermejo) y unos vecinos falsos o manipuladores de rostro amable (Hugo Silva, Ingrid García-Jonsson, Francesco Carril), por lo que decide aceptar una inquietante propuesta sexual del único con quien parece conectar de algún modo, el tosco Andreas (Hovik Keuchkerian).

Bermejo ha contado que nunca se había volcado tanto en el proceso creativo de un personaje, pero el de este casero “inquietante y violento” era diferente a todos sus papeles anteriores.

En este sentido, también ha señalado que este personaje para él ha sido un “regalo”. “Me llega a través de Marisa Fernández Armenteros (productora) y cuando lo vi me alegró un montón porque no tenía nada que ver con todo lo que yo había hecho anteriormente, vamos que era un regalo por todos lados porque me permitía indagar partes de mí que desconocía y explorar eso a través del cine es mágico”, ha dicho.

Jornada del viernes tres de noviembre

El viernes no solo viene cargado de cine, sino también de literatura y música. Por la mañana continuarán las Jornadas de Cine y Educación, con una mesa redonda compuesta por la actriz Susi Sánchez, el escritor Nando López, el distribuidor de cine Eduardo Escudero y el productor y director de cine Fernando Bonelli.

Por la tarde, se proyectará la cinta de animación “Robots Dreams” del director Pablo Berger y el nuevo filme de Patricia Font, “El maestro que prometió el mar”. Ella misma vendrá a presentarla al Hospital de Parapléjicos.

En la parte de literatura, la escritora toledana, Macarena Alonso, presentará su nuevo libro “Viajes literarios” en la Biblioteca de Castilla-La Mancha.

Además, en la parte de CiBRA OFF, se contará con dos conciertos en sendas salas de la capital de Castilla-La Mancha. Por un lado, en el Círculo del Arte, se disfrutará del concierto de Belako.Unas entradas que tienen un coste de 8 euros y que se pueden adquirir en la web de Wegow. Un concierto que se iniciará a las 21:30 horas.

A esa misma hora, pero en la Sala Pícaro, se podrá asistir al concierto de Siloé, con entradas a un precio de 15 euros y que, también, se pueden comprar a través de la plataforma de Wegow.