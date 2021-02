Castilla-La Mancha volverá a permitir la entrada de cazadores de otras regiones tras relajarse las medidas anti-COVID

"Volvemos a permitir la entrada de cazadores de fuera de Castilla-La Mancha a la región y estas medidas entrarán en vigor a partir del viernes inclusive". Son las palabras del consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, que confirman que esta región, tras la relajación de las medidas contra la COVID que entrarán en vigor esta noche, podrán entrar de nuevo cazadores de otras comunidades autónomas, al igual que sucedía antes de los confinamientos municipales que han estado en vigor durante casi un mes. Lo ha adelantado en un debate en las Cortes regionales sobre esta cuestión, en el que también ha confirmado la ampliación de la temporada de caza mayor en la comunidad autónoma.

Concretamente, el Gobierno regional ha decidido ampliar una semana la temporada de caza mayor, del 21 de febrero hasta el 28 de este mismo mes. El consejero ha explicado que en el Consejo Regional de Caza celebrado este miércoles se informó de la modificación de la Orden de vedas de caza para ampliar en una semana la posibilidad de cazar especies como el ciervo, gamo, mufón, jabalí o el corzo hembra.

También la ampliación del periodo especial de caza de jabalí mediante aguardos o esperas en horario nocturno, que quedará del 1 de marzo al 7 de octubre, mientras que el zorro se podrá cazar sólo en las modalidades de caza mayor hasta el 28 de febrero. Igualmente, se avanzó la posibilidad de estudiar la ampliación de los cotos intensivos de perdices roja hasta el 31 de marzo y, como ha destacado, hubo "unanimidad" para ampliar la temporada cinegética actual y estudiar "posibles ampliaciones" para la temporada 2021/2022.

Escudero se ha referido además a las nuevas medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno extraordinario en relación a la pandemia, que van a posibilitar recuperar desde este viernes la situación anterior. "Volvemos a permitir la entrada de cazadores de fuera de Castilla-La Mancha a la región y estas medidas entrarán en vigor a partir del viernes inclusive".

A su juicio, gracias a las medidas y "sacrificios" adoptados en la región se están "salvando vidas", ha subrayado, para añadir que el Gobierno castellanomanchego defiende la actividad cinegética sostenible en la región y quien tiene "la tentación de presentar un debate falso acerca de la prohibición de la caza se equivoca porque es falso. Nunca se ha prohibido la caza en Castilla-La Mancha, al revés, se ha garantizado ante los momentos de enorme dificultad de la emergencia sanitaria". "Se ha podido cazar durante la pandemia y se va a seguir pudiendo cazar. Solo se restringió la movilidad cuando se decretó el cierre perimetral de municipios", ha recalcado.

Tras repasar algunas de las acciones que se han llevado a cabo en este ámbito a consecuencia de la COVID-19, ha explicado que el Ejecutivo está inmerso en el Reglamento de la Ley de Caza que, después del proceso de participación pública, se someterá a información pública "en las próximas fechas", tras terminar de elaborar un primer borrador.

Ciudadanos: "Los diputados, mayor vector de contagio que un cazador"

Desde Cs, el diputado Alejandro Ruiz ha iniciado su intervención arremetiendo contra la "demagogia y populismo" del consejero, vinculando la caza con la salvación de vidas. "Será salvar vidas de los animales", de algunos ciervos y jabalíes, ha opinado, criticando que se diga que se ha limitado la movilidad de los cazadores "para salvar vidas" cuando esta actividad se hace al aire libre, de manera individualizada y en medio del monte.

A su juicio, esta actividad "no es la más arriesgada a la hora de la gestión y la extensión de la pandemia" cuando en el propio salón de plenos hay "más riesgo", al ser "un espacio cerrado sin ventilar", considerando que "el primer ejercicio de coherencia" lo tenía que dar el Parlamento e incidiendo en que los diputados son "mayor vector de contagio que un cazador en un acecho en medio del monte y mientras esto no les entre en la cabeza la caza va a seguir teniendo un problema en tiempos del COVID en esta comunidad autónoma".

Dicho esto, ha argumentado que el PSOE ha ido contra la caza y los toros "desde el minuto uno", ya que aunque no han prohibido la caza, "han prohibido los desplazamientos, luego han limitado la caza", argumentando que "no se les pasó por la cabeza limitar la vendimia ni la recogida de la oliva, pero sí limitar la caza en plena temporada de caza", lo que supone un "trato discriminatorio por un prejuicio social y político con la caza".

PP: "No prohíben andar, pero atan de pies y manos"

Por parte del PP, Lola Merino ha arremetido contra el argumento del consejero de que en Castilla-La Mancha no se ha prohibido la caza. "Es como si le digo que no le voy a prohibir andar pero le voy a atar de pies y manos, y cuando quiera eche usted a correr". A su juicio, las medidas del Ejecutivo autonómico han sido las de "prohibir" pero "a José Bono y sus caballos lo que haga falta", ha criticado en referencia a la reciente celebración de un concurso hípico.

La parlamentaria del PP ha destacado que la caza y sus actividades complementarias generan 24.000 puestos de trabajo, por lo que "no es un capricho, es una necesidad", preguntándose qué piensa hacer el Gobierno autonómico "con las más de 50.000 piezas de caza mayor que se abaten cada año en Castilla-La Mancha y que camparán a sus anchas en las carreteras" teniendo en cuenta que los cazadores no han podido cazar ni por el estado de alarma ni por los cierres perimetrales.

En cuanto a las medidas que ha citado el consejero en relación a la caza ha mencionado que son las que lleva proponiendo el PP desde hace tiempo mientras eran tachadas de "ocurrencias" pero ahora "las aprueban y hacen suyas" ya que, en su opinión, en el Consejo Regional de Caza de este miércoles se dio el visto bueno "a las ocurrencias de Paco Núñez", por lo que viendo su resultado no se van a cansar, ha asegurado, en traer infinidad de ellas a los plenos.

PSOE: una "utopía y ridiculez"

Es "utopía y ridiculez" decir que en Castilla-La Mancha se ha prohibido la caza, porque no ha sido así, ha argumentado a continuación el diputado socialista Julián Martínez, que ha lamentado el "mal juego" del PP, destacando las 2.000 personas que no se pueden desplazar a la región los fines de semana a cazar pero no las 125.000 que sí tienen licencia para hacerlo en la región, así como el "debate sanguinario" sustanciado por Alejandro Ruiz.

Tras preguntar "en cuántas comunidades autónomas donde tiene presidentes el PP han trabajado para que la caza sea una actividad esencial", y reseñar como los 'populares' no hablan de la prohibición de cazar en el Parque Nacional de Cabañeros por culpa de una ley 'popular', ha apuntado que el mejor ejemplo de apoyo que está haciendo este Gobierno es el que realiza en el Consejo Regional de caza y el trabajo día a día.