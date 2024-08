Toledo seguirá sin normativa para pisos turísticos a la espera de que se defina la regulación estatal

La ciudad de Toledo no contará finalmente este verano con una nueva normativa para regular pisos turísticos pese al compromiso que había reiterado en distintas ocasiones el alcalde, Carlos Velázquez, en este sentido. Este tema se cayó de la Comisión de Planeamiento Urbanístico celebrada esta semana y según se ha explicado la razón es que se está a la espera de que el Gobierno central defina algunas de las propuestas legislativas que se han puesto sobre la mesa con el objetivo de regular estos alojamientos.

“Continuamente están saliendo noticias nuevas. Sería de poca prevención por nuestra parte ignorarlas”, justificó el concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado (Vox). en declaraciones a los medios tras presidir esta Comisión, aunque ya había adelantado que no se abordaría en el Pleno municipal que se celebró el pasado jueves, durante el debate de una moción presentada por IU-Podemos con la que pedía emprender la localización de viviendas de uso turístico “ilegales” y que fue rechazada por PP y Vox.

Entre las modificaciones e iniciativas que se están planteando, como la enmienda anunciada por el PSOE en el Congreso a la Ley de Propiedad Horizontal, se recoge la posibilidad de que las comunidades de vecinos puedan prohibir la implantación de nuevos pisos turísticos o de aquellos que no estén regulados.

Se trata solo de uno de los puntos que podría afectar al desarrollo de una normativa municipal en Toledo, donde actualmente continúa en tramitación la regulación propuesta por el anterior Gobierno del PSOE y que decretó la suspensión de nuevas licencias.

Ya hay “una parte redactada” de la normativa

En este sentido, Delgado apuntó que tienen “una parte redactada” de la nueva normativa que quieren aprobar, mientras que “en otra hay elementos de trabajo”. Previsiblemente, se dará a conocer la misma el próximo mes de septiembre en una nueva Comisión de Planeamiento Urbanístico.

“Hay un tratamiento doble. Por un lado está la redacción del borrador de la 'normativa-ordenanza' de la vivienda turística y, por otro, un tratamiento más global del Plan de Ordenación Municipal (POM) y del Plan Especial del Casco Histórico (PECHT), que hace referencia a un tratamiento mucho más amplio e integral, en el que trabajamos y queremos reforzar”, apunta el concejal.

Subraya que aspiran a “una normativa propia que no necesita de remisiones a la legislación estatal o autonómica, pero que no contradiga cuestiones legales que nos vinculen o sean de aplicación directa”.

Respecto a reducir el porcentaje previsto en la normativa que comenzó a tramitar el anterior Gobierno del PSOE, con Milagros Tolón como alcaldesa, que establecía un máximo de un 20% de viviendas de uso turístico sobre el total, Delgado indica que se trata de “uno de los factores” que estarían debatiendo. “Creemos que es posible bajarlo”, subraya.

No obstante, su área de Gobierno no es la única implicada en el desarrollo de este trabajo. La Concejalía de Vivienda que ostenta José Manuel Velasco (PP) también tiene que dar respuesta a la demandada regulación que permita delimitar un creciente fenómeno que está afectado a la escasa disponibilidad de vivienda residencial y al aumento de los precios del alquiler en el Casco Histórico.

Durante el pasado Pleno municipal, Velasco señaló que están trabajando para “poder tener los datos sobre los que llevar a cabo la elaboración de una normativa”. Además, apeló al trabajo conjunto con la Junta y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pero no concretó ninguna de las medidas que plantean para regular los pisos turísticos.

“Si aguanto hasta final de legislatura, o si me aguantan”

Respecto a las posibles sanciones a viviendas que se usen como pisos turísticos sin estar debidamente registradas, el concejal recuerda que “ya están previstas, pero no se aplican”. “No les ha interesado -apuntaba al PSOE- por impopularidad. Este concejal no tiene ningún temor a la disciplina urbanística y en la medida que pueda y tenga medios para ello así se hará... si aguanto hasta el final de legislatura o si se me aguanta. Así de claro”, aseveró.

PSOE: “Velázquez incumple un compromiso más”

Por su parte, sobre el retraso para presentar la normativa anunciada, el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Pablo García, ha denunciado que “Carlos Velázquez ha llegado a la Alcaldía de Toledo solamente para perder el tiempo”. Criticó que la Comisión tendría que haberse celebrado antes del pleno del mes de julio y que “la retrasaron para poder tener lista la ordenanza de pisos turístico como anunció el alcalde”.

Desde hace un mes, cuando el alcalde empezaba su gira veraniega por los medios de comunicación, ha venido repitiendo que la ordenanza estaría en la comisión del 30 de julio y en su defecto, antes del mes de agosto Pablo García — Concejal del PSOE

“Pues bien, volvemos a comprobar que vuelve a ser todo una mentira más de este equipo de gobierno y una pantomima del señor Velázquez”, ha manifestado Pablo García. “Desde hace un mes, cuando el alcalde empezaba su gira veraniega por los medios de comunicación, ha venido repitiendo que la ordenanza estaría en la comisión del 30 de julio y en su defecto, antes del mes de agosto”, insistió, al tiempo que reprochó que “una vez más, el alcalde miente y lo que promete se convierte en humo”.

“Estaría bien que utilizasen las herramientas que el anterior equipo de gobierno les dejó para avanzar en la compatibilidad del uso residencial y turístico del Casco Histórico”, agregó el concejal socialista, que defiende que en esta normativa, incluida en la modificación puntual 32 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), “estaban representados todos los agentes implicados”.

IU-Podemos: “Han tenido un año para hacerlo”

De su lado, el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, lamentó que se continúa sin conocer “cuántas viviendas -de uso turístico- ilegales hay”. “Sin saber cuántos pisos y ocupación turística hay no se puede hacer una ordenanza. Han tenido un año para hacerlo y no han sido capaces”, reprocha el edil, que instaba al Consistorio a sumarse a la labor de investigación sobre potenciales viviendas de uso turístico que operan sin licencia iniciada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y en la que colabora la FEMP.

Sin saber cuántos pisos y ocupación turística hay no se puede hacer una ordenanza. Han tenido un año para hacerlo y no han sido capaces Txema Fernández — IU-Podemos

En este sentido, considera que al Gobierno local de PP y Vox “les valía el documento equivocado de la anterior Corporación municipal”. “No han trabajado para hacer un diagnóstico mejor, por eso propusimos en pleno empezar a detectar viviendas ilegales”, apunta, al tiempo que sostiene que la Concejalía de Turismo “sigue sin trabajar” en este y otros asuntos como “el contrato del autobús y el tren turístico”.

“Nos da la sensación de que el incumplimiento del anuncio para presentar el borrador viene derivado de una pugna política entre dos partidos que conforman el gobierno con dos responsabilidades en áreas que tienen que participar de la elaboración de un único texto y son incapaces de ponerse de acuerdo”, agrega Fernández, que tacha de “decepcionante que sean incapaces de ponerse de acuerdo gen una materia tan importante para la ciudad como es el urbanismo y el turismo”.