El PSOE bloquea un pleno extraordinario para crear una Comisión COVID en las Cortes de Castilla-La Mancha porque vulnera el Reglamento

El secretario primero de la Mesa de las Cortes, Ángel Tomás Godoy, ha explicado hoy que no se ha calificado la solicitud del PP para celebrar un pleno extraordinario en el Parlamento castellanomanchego para abordar la petición de los ‘populares’ de crear una Comisión de Estudio No Permanente sobre los efectos del COVID-19 en la región que está anunciada en el pacto suscrito entre PSOE y Ciudadanos el pasado mes pero que aún está pendiente de arrancar.

Según Godoy la petición no se podía calificar ya que un pleno extraordinario no puede convocarse durante un periodo de sesiones ordinario, afirmando que el PP está utilizando la Mesa para "generar lío".

El secretario primero de la Mesa de las Cortes ha incidido en que esta decisión de no calificar la petición de los 'populares' está fundamentada en el artículo 79.2 del Reglamento del Parlamento autonómico y cuenta con el informe de los servicios jurídicos de las Cortes, según recoge Europa Press.

Godoy ha manifestado que si el PP quiere llevar esta iniciativa al próximo pleno "puede hacerlo dentro de sus iniciativas parlamentarias", por lo que ha insistido en que es decisión de este partido "si activa o no esta comisión de estudio".

"Desde la Mesa lamentamos el uso que se está haciendo de la misma por parte del PP, que sabiendo que hay escritos que no se ajustan al reglamento, los está presentando para generar confusión. Si el PP cree que hemos vulnerado algún derecho, tiene los cauces legales establecidos, porque la no calificación del escrito, porque no se ajusta al reglamento, tiene el informe de los servicios jurídicos de las Cortes", ha señalado.

El PP lamenta que haya que esperar a que “PSOE y Ciudadanos vuelvan de vacaciones”

El PP en cambio lo ve de otra manera. La portavoz en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha lamentado la decisión de la Mesa de las Cortes y acusa a PSOE y a Ciudadanos de “escudarse” para no convocar a este órgano en que "ya está firmado en un papel a principio de junio" y critica que haya que esperar "a que los dos vuelvan de vacaciones" para empezar a trabajar.

"Urgimos y llamamos a la responsabilidad para convocar este pleno la semana que viene. Es posible, solo depende del presidente de las Cortes, se puede llevar a ese pleno para empezar a trabajar ya. Los castellanomanchegos no pueden esperar a que PSOE y Ciudadanos vengan de vacaciones", ha abundado.

Un mes de agosto hábil en las Cortes regionales

Además, el secretario primero de la Mesa de las Cortes ha recordado que las Cortes de Castilla-La Mancha seguirá manteniendo su actividad durante el mes de agosto, haciendo hábil a efectos parlamentarios este mes cuando no lo es habitualmente.

"En el mes de agosto, en las Cortes de Castilla-La Mancha, y creo que es el único parlamento nacional y autonómico, va a haber plenos y comisiones como así ha anunciado reiteradamente su presidente", ha concluido.

Es por esta razón por la que el diputado regional de Ciudadanos, David Muñoz Zapata, ha cargado contra las declaraciones de la diputada LolaMerino que, en su opinión "rozan la difamación".

Muñoz Zapata ha replicado a Merino explicando que en la próxima sesión plenaria de las Cortes se aprobará definitivamente la convocatoria de esta herramienta parlamentaria, una Comisión COVID que, ha dicho, que será posible gracias a la exigencia de Ciudadanos en la negociación con PSOE y Gobierno regional del llamado Pacto por la Recuperación, según recoge Europa Press.

Ciudadanos al PP: "O no se enteran o no tienen mayor reparo en mentir"

Un pacto en el que el PP "se negó a estar". "O no se enteran o no se quieren enterar, o directamente no tienen mayor reparo en mentir deliberadamente. Si el PP se va a pasar el verano mintiendo, que se vayan de vacaciones ya".

Tras abundar en que las mentiras "tienen las patas muy cortas", ha recordado que ya en abril se aprobó que el mes de agosto fuera hábil en las Cortes, por lo que ha insistido en que cuando los diputados vayan a sede parlamentaria, el PP "pida disculpas por decir que va a haber vacaciones".

También ha rechazado las críticas de los 'populares' al llamar "papel mojado" al pacto alcanzado con el PSOE, y ha recordado que ya se han conseguido 80 millones de euros para los autónomos, líneas de ayudas para la conciliación o el pistoletazo de salida para la Ley de Proyectos Prioritarios.