El rector de la UCLM reclama que los fondos europeos de cohesión se puedan destinar a investigación básica

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha reivindicado este viernes que los fondos de cohesión de la Unión Europea se puedan destinar a la investigación básica porque “si solo se financia la investigación aplicada en unos años tendremos un problema”.

Investigadoras premiadas en Castilla-La Mancha: "Dar referentes es decirles a las niñas que ellas también pueden"

Saber más

Lo pedía durante el acto de entrega de los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha 2021 que se ha celebrado en el Museo Paleontológico de Cuenca. Se ha dirigido al presidente regional Emiliano García-Page para pedirle que lo traslade ante la Comisión Europea. “Ya lo hacemos desde la Conferencia de Rectores pero no es suficiente”, apuntaba.

No ha sido la única petición del máximo responsable de la Institución académica. Ha recordado otra reivindicación “histórica” que data desde el año 2012 y que pasa por instar al Gobierno de España a que los fondos de cohesión, “que están regionalizados tienen que venir a Castilla-La Mancha”. Y en este aspecto, incidía, “no pueden ir a Madrid, a Valencia o Cataluña porque digan que aquí no los usamos. Eso no es así, nos tienen que dar la oportunidad de emplearlos porque están regionalizados”.

El rector, que ha hablado en nombre de todos los premiados, ha agradecido al Gobierno de Castilla-La Mancha por haber retomado los Premios de Investigación e Innovación. “Es un gran acierto porque permite visibilizar la gran labor que hacen los hombres y mujeres que se dedican a la investigación” y sostiene que se trata de “un premio colectivo” por el que ha felicitado “a todas las personas que lo han hecho posible durante 40 años” en el seno de la Institución académica.

También ha recordado que la UCLM cuenta, desde 2014, con su propio Plan de Investigación. “Fue también un esfuerzo colectivo. En 2015 la aportación de fondos propios de la UCLM al sistema de Ciencia regional fue del 9%. Nos teníamos que proteger porque la inversión en Ciencia se había disminuido. Por eso quisimos salvaguardar los intereses de los investigadores e investigadoras de la región”. A eso, decía, se han sumado después distintas convocatorias y un incremento en los recursos humanos. “No es el mundo perfecto pero hemos avanzado mucho”, aseguraba.

También ha dado las “gracias” al Ejecutivo regional por poner en marcha el Plan regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (PRINCET), con el que se pretende movilizar, entre inversión pública y privada, más de 1.100 millones de euros entre los años 2021 y 2024. Ayer se presentaba en la sede de la Consejería de Educación.

Finalmente ha asegurado que la Universidad de Castilla-La Mancha, que este año “cumple 40 años de su creación por ley,” genera en cuanto a publicaciones científicas el 95 por ciento de la actividad investigadora de la región y, en cuanto a captación a fondos externos, aporta el 91 por ciento de los fondos que consigue la región. “Es el mayor agente investigador e innovador de la región”, zanjaba.

Me mareo al pensar lo que supondrá económicamente el contrato con la UCLM. Esperemos que el Ministerio de Universidades no lo complique Emiliano Garcóa-Page — Presidente de Castilla-La Mancha

Precisamente, y ante el rector de la UCLM, el presidente autonómico ha subrayado el acuerdo alcanzado con la Institución académica que “certificará un importante espaldarazo” para su futuro, puesto que dejará “muy aclarada la situación de investigación, de desarrollo, de docencia”, ha resumido. “Me mareo”, decía Emiliano García-Page, al pensar en lo que supondrá económicamente pero, advertía, “esperamos que el Ministerio de universidades no nos complique la vida y, si no, que lo pague”.

Los premios

Los premios de Investigación e Innovación del año 2021 sirven para reconocer públicamente el trabajo y el esfuerzo que realiza el personal científico e investigador de la Comunidad Autónoma, así como para fomentar las nuevas vocaciones de las personas que quieran dedicarse a esta área.

Se han entregado un total de once distinciones. De todas ellas, hay cuatro individuales, destinadas a premiar a la ‘Trayectoria investigadora’, a la ‘Mujer investigadora del año’, al ‘Grupo de investigación del año’ y a la ‘Entidad pública o privada con resultados relevantes para Castilla-La Mancha’.

Asimismo, hay dos colectivas: una es el premio a la ‘Investigación e innovación’, que se divide en las subcategorías ‘Artes y Humanidades’, ‘Ciencias’, ‘Ciencias de la Salud’, ‘Ciencias Sociales y Jurídicas’ e ‘Ingeniería y Arquitectura’; y otra la del ‘Joven investigador’, que cuenta con galardones masculino y femenino.

El premio a la ‘Trayectoria investigadora y a la innovación’ ha sido para Fernando Langa de la Puente. Doctor en Ciencias Químicas y catedrático de la UCLM, quien destaca por haber sido promotor y primer firmante del proyecto competitivo para la creación del Instituto de Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Moleculares. Entre otros, ha obtenido reconocimientos como el ‘Fellow of the Royal Society of Chemistry’ y diversos premios como el de ‘Excelencia Investigadora’, por la Real Sociedad Española de Química.

El premio a la ‘Investigación e innovación’ en la categoría de ‘Artes y Humanidades’ ha sido para José María Armengol. Catedrático de Estudios Ingleses en el Departamento de Filología Moderna de la UCLM, forma parte de la Red de investigación europea ‘Century Narratives of Masculinity’ y participa en diversos proyectos de investigación nacionales y europeos.

En la categoría de ‘Ciencias’ el galardón ha ido a parar a Diego Clemente López, doctor en Biología y director del Laboratorio de Neuroinmuno-Reparación en el Hospital Nacional de Parapléjicos desde 2015. Entre los aspectos más relevantes de su carrera destacan la Mención Honorífica en los Premios ‘Antoni Esteve’ y su proyecto de investigación sobre el abordaje individualizado del tratamiento y el avance hacia la medicina personalizada.

En la categoría de ‘Ciencias de la Salud’ el premio ha sido para Tomás Segura Martín, médico neurólogo y Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una amplia trayectoria en el mundo de la neurología dentro y fuera de la región. Destaca por dirigir la Unidad de Ictus del hospital de Albacete, unidad que ha sido reconocido como Centro de Referencia de Ictus por la ‘European Stroke Organization’.

En la categoría de ‘Ciencias Sociales y Jurídicas’ el reconocimiento ha sido para Rosario Gandoy Juste, doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es Catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido vicerrectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y vocal del Consejo Social de la UCLM. En 2018 recibió el reconocimiento de este órgano consultivo al ‘Profesor Docente e Investigador’.

Y en la categoría de ‘Ingeniería y Arquitectura’ el premio ha sido para Manuel Andrés Rodrigo Rodrigo. Catedrático de Química en la Universidad de Castilla-La Mancha, ha participado en la coordinación de numerosas organizaciones científicas. En 2020 obtuvo el Premio a la Trayectoria del Grupo de Ingeniería Química de la Real Sociedad Española, además de estar presente en una gran cantidad de listas de referentes en investigación.

Asimismo, el premio al ‘Joven investigador’ y a la ‘Joven investigadora’ han recaído en Fernando López Gallego y en Estrella Díaz Sánchez, respectivamente. El primero es doctor en biología molecular y lidera uno de los grupos más destacados y productivos en tecnología enzimática y biocatálisis de España. Mientras que la segunda es una notoria investigadora de la UCLM que destaca por una investigación pionera en el ámbito de las Ciencias Sociales que incorpora disciplinas como las tecnologías inteligentes.

Además, el premio a la ‘Mujer investigadora’ ha sido para Gloria Patricia Rodríguez Donoso, doctora en Ciencias Químicas y actual presidenta de la Comisión Mujer y Ciencia del nuevo Consejo Asesor de Ciencia. Destaca por su gran implicación a lo largo de su trayectoria, con la difusión del papel de la mujer en la Ciencia.

El galardón a mejor ‘Grupo de investigación’ ha sido para el Grupo de Tecnología Química y Medioambiental (TEQUIMA) por ser un grupo de investigación de referencia nacional e internacional en el ámbito de la investigación relacionada con estos dos campos.

El premio ‘Entidades públicas o privadas con resultados relevantes para la región o que destacan por su inversión en I+D+i’ ha sido para la Universidad de Castilla-La Mancha, por ser el principal organismo público de investigación en la región, además de un referente nacional e internacional en diversos campos de la ciencia, las ciencias sociales y las humanidades.