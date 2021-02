La segunda dosis contra la COVID-19 en la Área de Salud de Cuenca se retrasa por falta de disponibilidad de la vacuna

La falta de disponibilidad de vacunas contra la COVID-19 ha hecho que el proceso de administrar la segunda dosis en la Gerencia Sanitaria de Cuenca haya debido posponerse. Así lo confirman fuentes dentro del Área consultadas por elDiarioclm.es. El aviso se recibió a través de la intranet del sistema, en el que se explica que "en breve" se comunicarán las nuevas fechas. El calendario de la gerencia estipulaba fechas y horarios muy estrictos, en los que los profesionales serían vacunados incluso a la misma hora en la que recibieron la primera dosis, según afirman las fuentes consultada dentro de la Gerencia. La comunicación se envió también a las distintas jefaturas de servicio.

El Servicio de Salud ha recalcado que las segundas dosis se administrarán antes de que se cumplan 28 días desde que se dispuso la primera parte de la vacuna entre el personal sanitario. Esto, recalcan, es una "decisión avalada" por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad que "considera que la segunda dosis de la vacuna se puede administrar entre los días 21 y 28 sin que disminuya su grado de eficacia".

Además, han asegurado que "en ningún caso" se ha suspendido la vacunación entre el personal sanitario, "ni de ningún otro colectivo", y que, de hecho", se "sigue vacunando".

Por su parte, el PP ha calificado la situación como una de las "más graves y negligentes", y aseguran "no entender cómo no disponen de vacunas y cómo no pudieron prever esta circunstancia cuando administraron la primera". A esto, han añadoido que los profesionales que han sido vacunados "volverán a estar en un grave riesgo de contagiarse por la enfermedad si la segunda dosis de la vacuna no se les administra en tiempo y forma, con lo que, todos los esfuerzos no habrán servido para nada".

Por ello, han pedido que se depuren responsabilidades políticas y que se "intente salvar la campaña de vacunación". Además, recuerdan que pidieron información acerca de si los cargos directivos del Hospital Virgen de la Luz. "Sería ya el colmo que la Gerencia del Hospital hubiera completado su proceso de vacunación mientras que a un gran número de sanitarios no se les puede administrar su segunda dosis", afirman.