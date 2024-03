El Arzobispado de Toledo estudia qué hacer para darle un “entierro digno” a los reyes godos Wamba y Recesvinto

La iniciativa promovida por el exalcalde de Toledo, Joaquín Sánchez Garrido, y el historiador Jorge Miranda hace menos de una semana ya está dando sus frutos. El Arzobispado de Toledo ha anunciado

El Arzobispado de Toledo está estudiando con el Cabildo de la Catedral la iniciativa para exhumar los restos de los reyes godos Wamba y Recesvinto, que descansan en el Templo Primado de la ciudad sin honores desde hace 179 años, con el fin de darles un entierro digno.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, a propósito de esta iniciativa que presentaron la semana pasada el historiador Jorge Miranda y el despacho de abogados del exalcalde de Toledo, Joaquín Sánchez Garrido.

“Estamos ahora hablándolo y lo que sea ya lo comunicaremos”, ha manifestado el arzobispo toledano, quien ha agregado que el Arzobispado está todavía “un poco vislumbrando” y tratando este asunto con el deán de la Catedral, Juan Pedro Sánchez, y con todo el Cabildo.

Es un caso “único” en Europa Occidental. Recesvinto y Wamba, reyes visigodos que gobernaron en lo que hoy es España entre los años 649 y 672, y 672 y 680, respectivamente, se encuentran enterrados en una “cajita”. Una cajita, literalmente, que se encuentra en la Catedral de Toledo desde 1845. Ahora, el exalcalde de Toledo, el abogado Joaquín Sánchez Garrido y el historiador Jorge Miranda quieren que el Gobierno de España se encargue de reparar esta “injusticia” y ofrezca “digna sepultura” a los restos de quienes rigieron hace ya más de mil años.

Han enviado cartas a la Casa Real, a la Delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha y al Ministerio de Cultura. También han pedido audiencia con el alcalde de Toledo y lo han comunicado a la Junta de Comunidades, que lo “recibieron muy bien”, pero “ahí no está la competencia”, recibieron como respuesta. Y defienden, incluso, que la “justa” inhumación de los restos de estas dos figuras reales “bien podría” entrar dentro del ámbito de la Ley de Memoria Histórica.

En comparecencia pública, ambos reconocer no ser nada más que dos ciudadanos que “aman” la ciudad de Toledo. Dos “mindundis” en sus propias palabras que quieren que se les dé digna sepultura a sus reyes. “Queremos que la ciudadanía conozca este dato tan importante, no se trata de un acontecimiento turístico para atraer al público, sino histórico de gran envergadura. Queremos un enterramiento digno con sarcófago”, resaltaba Sánchez Garrido, que añadía “queremos que estos reyes tengan un tratamiento como corresponde y no tenerlos en una cajita en un nicho”.

De este modo, recordó que Recesvinto, ha sido uno de los reyes “más importantes” que ha tenido el país, y que impulsó un “impresionante” código de leyes con 12 libros. “Es un compendio con una importancia tan grande, que es ”obligatorio“ darle un entierro digno. ”Luchó mucho por la unidad de España y se defendió de la sublevación de los nobles en defensa de nuestra ciudad“, resaltó el antiguo alcalde.

'Tumba' del rey Wamba en Pampliega (Burgos) Ayuntamiento

El enterramiento del rey Wamba no es algo que solo se pida en Toledo, sino también en la pequeña localidad burgalesa de Pampliega. Diputados del PP pidieron recientemente, de hecho, el traslado de los restos del visigodo de la catedral toledana a Burgos, ya que fue donde pasó sus últimos días. El Ayuntamiento lo pidió de forma oficial en 2014 también, denunciando el “expolio” que se llevó a cabo con los restos de Wamba por parte del rey Alfonso X, quien se lo habría llevado con “nocturnidad y alevosía” hasta Toledo. Miranda y Sánchez Garrido tienen otra visión de este asunto: “Los diputados del PP olvidan que ya se quisieron gestionar los restos por la vía judicial y lo perdieron”.

En definitiva, ambos señalan que quieren una “reparación de justicia histórica” en el caso de derechos fundamentales y para ello quieren “involucrar a toda la ciudadanía toledana”. “Llevan 179 años esperando la respuesta de un gobierno, reclamando simplemente dignidad”, resaltaron. Y afirman que si no hay respuesta por parte del Gobierno de España, a quien achacan toda la responsabilidad al respecto, no “les temblará el pulso” para acudir a “algún departamento judicial” a nivel internacional.

“Esto no va de reyes o republicanos, va de dignidad de las personas. Si los restos fueran de Tutankamon, el Ministerio [de Cultura] habría actuado de otra manera”, resaltaba Miranda que recordó que los restos de Franco, por ejemplo, fueron exhumados, pero luego también inhumados. “Pues aquí tenemos los restos de dos reyes que se olvidaron de inhumarlos y los dejaron en un depósito”.

Sin embargo, no plantean “en absoluto” ejercer ninguna medida legal, a pesar de que la comparecencia en la que realizaron todas estas reivindicaciones fue en el despacho Sánchez Garrido Abogados. “Vamos a dar un tiempo prudencial y una vez que veamos lo que hace el Gobierno, volveremos a mover pieza”, aseguró el historiador. “Creemos que esto no debe quedar en agua de borraja, porque es muy importante para la ciudad”, remató Sánchez Garrido.