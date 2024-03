Concentración en Fontanar en apoyo a la trabajadora vejada por el alcalde: “Serás un referente para quienes sufren acoso”

“Silvia no estás sola”, ha sido el lema de la concentración que se ha celebrado esta tarde en la localidad de Fontanar para manifestar la “repulsa” de los vecinos y vecinas de este pueblo de Guadalajara por los insultos proferidos por el alcalde a una trabajadora municipal.

Unos hechos que se difundieron a través de un vídeo en las redes sociales y que han provocado la dimisión del edil y la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de Castilla-La Mancha.

Una de las portavoces de la convocatoria ciudadana que ha sido encargada de leer el manifiesto daba las gracias “a los jóvenes que han hecho posible que estos hechos tuvieran repercusión a todos los niveles”, al difundir el vídeo con un explícito audio en el que, entre otras lindezas, se escuchó cómo el alcalde de este pueblo gritaba a la mujer y la tildaba de “retrasada mental”.

Han mostrado su apoyo a la trabajadora de la Casa de la Juventud de la localidad. “Se te dijo que eras la vergüenza de tu familia. No tienes culpa de nada. Eres un orgullo para todo tu pueblo”, decía la portavoz, entre aplausos de las personas que se habían concentrado en la plaza de San Matías de la localidad. “Eres una mujer valiente, que se ha levantado. Te has empoderado y has dicho que hasta aquí. Que basta ya. Servirás como referencia para quienes siguen sufriendo acoso”.

No solo debe dimitir como alcalde. Le pedimos que deje también su acta como concejal, no la merece

Los manifestantes, decía, “condenamos todo tipo de violencia verbal sobre cualquier persona” y han advertido que la dimisión de Víctor San Vidal del cargo de alcalde “no le exime de responsabilidades judiciales”.

Creen que la apertura de diligencias previas judiciales contra el ya exalcalde, cuya renuncia se ha hecho efectiva esta misma tarde en un Pleno extraordinario, “es un gran paso para que la convivencia en nuestro pueblo sea pacifica y efectiva, ya nos tocaba también”.

“No solo debe dimitir como alcalde. Le pedimos que deje también su acta como concejal, no la merece”, aseguraba entre aplausos de los allí congregados.

Después se ha dirigido a los concejales del ayuntamiento. El equipo de Gobierno sigue estando conformado por seis concejales, incluido el ya exalcalde, de la formación ‘Entre todos Fontanar’ y en la oposición cinco ediles entre PP, PSOE y Unidas por Fontanar.

“Esperamos y pedimos a los responsables públicos que quedan en ese ayuntamiento que actúen con honestidad y colaboren con la Justicia para reparar el buen nombre de nuestra vecina Silvia”, decía la portavoz de la concentración.

“Las mujeres somos la mitad de la población y no permitiremos que nos agredan ni en nuestras tareas de trabajo ni en ninguna de las actividades que ejercemos como mujeres que somos”