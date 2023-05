El consejero de Agua de Castilla-La Mancha: “La de la tubería manchega es solo para consumo humano, incluyendo industria, no para regar”

Este fin de semana se ha cumplido un mes desde la apertura del grifo del ramal nororiental de la tubería manchega que llevará agua del Tajo a municipios de Cuenca, Albacete y Ciudad Real. Las expectativas son altas. Las suspicacias de algunos alcaldes también. En una entrevista con elDiarioclm.es, el consejero responsable del Agua en Castilla-La Mancha habla de la infraestructura, pero también del presente y del futuro de Las Tablas de Daimiel, de un río -el Guadiana- que “no existe” y ofrece argumentos para regularizar los pozos en el Alto Guadiana.

Francisco Martínez Arroyo deja claro que hacerlo en Castilla-La Mancha no tiene nada que ver con lo que anuncia el Gobierno de Andalucía. “Allí pretenden regularizar pozos ilegales a capón y eso no es posible. No tienen competencias sobre la cuenca supra autonómica del Guadalquivir”.

¿Cómo va el periodo de pruebas de la tubería manchega?

Hemos avanzado en que el agua de Entrepeñas y Buendía empiece a salir y se haya potabilizado en la depuradora de Saelices que inauguró el presidente regional. Ese agua pasa a unos depósitos subterráneos enormes desde donde estará en disposición de llegar a los municipios que se han adherido al convenio de la tubería manchega.

Pero antes de empezar a usar el agua para beber, será necesario ‘potabilizar’ también la tubería. De alguna manera es desinfectarla. Para eso necesitamos algo más de agua de la que tenemos almacenada. Estamos empezando a recibirla. Eso en la práctica significa que estamos en condiciones de que en este mes de mayo comenzará a mezclarse el agua del Tajo con la que los municipios extraen de los pozos del Guadiana.

¿Y cuándo habrá agua del Tajo en los grifos?

A finales de mayo comenzará a salir agua de los grifos ya mezclada. Es el primer paso, pero antes hay que desinfectar la tubería. Una parte del agua que se utilice para esa desinfección desaguará en las Tablas de Daimiel. Eso es muy importante porque el espacio natural está atravesando un momento importante de dificultad.

Es relevante que empecemos a recibir el agua de la cabecera del Tajo de manera regular. Le doy mucha importancia. Parecía que no era posible. Dentro de cinco meses el agua que se consuma en las casas y en las industrias -sobre todo son industrias agroalimentarias- será del Tajo.

Es un proceso lento y difícil porque no está resultando nada sencillo negociar con el Ministerio, con las confederaciones hidrográficas o con la Comisión de Explotación del trasvase Tajo- Segura, pero lo importante es que empezamos a recibir ese agua.

Son seis meses de prueba, pero los alcaldes se preguntan cuándo se va a recibir el agua y cuánto tendrán que pagar por ella

En los primeros seis meses no pagan por el agua, tanto si llega antes como después. Y llegará antes de que pasen esos seis meses. A finales de mayo empezarán a recibir una parte. Eso supondrá agua superficial potabilizada del Tajo con más calidad que la que ahora está disponible de los pozos subterráneos del Guadiana. La diferencia será abismal. ¿Cuánto van a pagar? Cuando pasen los seis meses pagarán algo más que ahora.

Cuando llegue a los pueblos el agua de la tubería manchega será la mejor de España y mientras los vecinos van a ir viendo mejora, según se incorpore agua del Tajo

Algunos alcaldes temen que se triplique el precio. ¿Será así?

Qué va, en absoluto. Estamos estimando en un euro y medio o dos más al mes, en una familia normal de cuatro personas.

Ahora en esa zona el agua que se consume es comprada, de garrafa. El coste para un mes es bastante más. El ahorro para los vecinos es claramente interesante. Y además supone una mejora en la calidad de vida.

El agua de la tubería a la llanura manchega es solo para consumo humano, incluyendo la industria. El regadío es otra demanda de agua y en ningún caso tiene que venir del Tajo

¿Hará falta alguna infraestructura más?

Sí, estamos ya trabajando en un proyecto de una planta de ósmosis inversa. Estará terminada a comienzos de 2024 y nos permitirá reducir el nivel de sulfatos que es lo que más contamina las aguas potabilizadas superficiales.

Cuando llegue a los pueblos, será el mejor agua de España, pero de momento los vecinos van a ir viendo una mejora, según se incorpore agua del Tajo. Cuando la planta de ósmosis está en funcionamiento la diferencia será abismal.

¿Y qué volumen de agua se va a mandar desde el Tajo al Guadiana?

Lo que se necesite. Para probar necesitamos entre 4 y 5 hm3, para la desinfección que mencionaba. Después al mes calculamos que entre 0,9 y 1 hm3. Cada año por lo tanto entre 10-12 hm3. Para beber o para lo que necesite. Por ejemplo, Lactalis [produce yogures, postres lácteos y quesos de marcas muy conocidas y una de sus sedes se encuentra en Villarrobledo, en Albacete], que probablemente es el mayor demandante industrial de agua de todos los municipios adheridos al convenio.

Si necesitamos más de 1 hm3 al mes la tendríamos. La garantía es total. Tenemos margen hasta los 50 hm3. Hay que recordar que en origen el planteamiento era de 30 hm3 para beber y 20 hm3 para Las Tablas de Daimiel. En lo que ahora trabajamos es en 50 hm3, para lo que sea.

Los recursos para regar en el Guadiana hay que buscarlos en el Guadiana. No se puede pensar que tenemos más agua de la que realmente hay y eso ha pasado en el Mar Menor y pasa en Doñana

Por cierto, ¿la tubería manchega es un trasvase y, si lo es, hablamos de algo parecido al trasvase similar al Tajo-Segura?

Hoy no hablamos de trasvases sino de interconexión de cuencas. Es verdad que la tubería a la llanura manchega conecta el Tajo con el Guadiana. No le llamamos trasvase, pero sí, vamos a usar el agua del Tajo en el Guadiana. Es una cuestión de interpretación de las palabras. Pero no es comparable. El Tajo-Segura es lo que ha permitido el riego de una superficie enorme y aquí no se va a regar una sola hectárea.

¿Se usará para regar?

No. En ningún caso. El agua de la tubería a la llanura manchega es solo para consumo humano, incluyendo la industria. Aspiramos a hacer realidad la reserva de 50 hm3 y dar de beber a largo plazo a 700.000 personas conectando incluso con Puertollano, que ya está en la cuenca del Guadalquivir.

El regadío es otra demanda de agua y en ningún caso tiene que venir del Tajo. Soy muy contundente con esto. Los recursos para regar en el Guadiana hay que buscarlos en el Guadiana. Y habrá que adaptarse al agua que tenga. No se puede pensar de otra forma como se ha hecho en otros territorios. Se ha engañado a la gente. O pensar que tenemos más agua de la que realmente hay y eso ha pasado en el Mar Menor y pasa en Doñana.

Lo ideal es que el agua del Tajo llegue a la Mancha para consumo humano. No recurrimos los trasvases a levante si son para consumo humano. Compartimos el modelo del Gobierno de España: trasvases para consumo humano

De sus palabras deduzco que Las Tablas de Daimiel no son prioritarias en la derivación de agua desde el Tajo…

Creemos que la solución debe ser endógena. Por eso hay que resolver la cuestión de los pozos de las explotaciones prioritarias, comprar derechos de agua, reducir el consumo -por ejemplo, reduciendo el rendimiento productivo en el viñedo- y traer el agua del Tajo para no tener que sacar el agua para beber o para las industrias.

Es un proceso complicado, pero esa debería ser la solución a las Tablas. Si se necesita una derivación puntual para Las Tablas de Daimiel, la pediremos, obviamente, pero lo ideal es que el agua del Tajo llegue a la Mancha para consumo humano. De hecho, nosotros estamos en el planteamiento de no recurrir los trasvases a levante si son para consumo humano. Hemos mantenido la coherencia desde 2015. Compartimos el modelo del Gobierno de España: trasvases para consumo humano.

¿Hay que seguir trasvasando agua del Tajo a Las Tablas?

No es la solución. Y tenemos que poder beber agua. La opción es el cauce del Cigüela que está seco diez de cada doce meses al año y este año completo, a su paso por Villarta de San Juan, por ejemplo. No llega el agua.

¿Se puede trasvasar agua por un cauce seco? No es viable. Si envías agua se queda antes, en Villafranca de los Caballeros. Tenemos que pensar en una solución dentro de las propias Tablas. Hay pozos de emergencia. Y si hay que activarlos, se activan. Sé que a algunas organizaciones agrarias no les gusta el argumento porque baja el nivel y la Confederación del Guadiana les dice que no hay concesión. Esa es la solución endógena. Estamos en ese proceso.

¿Y por qué usar agua del Tajo para beber y no del Guadiana?

Pues porque el Tajo, aún en condiciones difíciles existe, pero el Guadiana no.

¿El Guadiana no existe?

Lo matizo. Es un río que no existe en superficie. Cuando aparece, pasadas Las Tablas de Daimiel, lo hace en el límite con Extremadura. Los embalses más grandes de España son los del Guadiana, pero en territorio extremeño. Parece paradójico. En Castilla- La Mancha no es posible usar agua superficial de este río para dar de beber a 700.000 personas. Tenemos embalses muy pequeñitos, salvo el de Peñarroya.

Hay momentos del año en los que el agua de los pozos de Las Pedroñeras (Cuenca) no es potable porque están contaminados. Queremos agua de calidad para los habitantes de la Mancha

Y si no hay agua para beber en esta zona… ¿La hay para regar e incluso para nuevos cultivos de regadío?

¿La hay para beber subterránea? Sí. Hay años con dificultades en cantidad y otros incluso en calidad. Hay momentos del año en los que el agua de los pozos de Las Pedroñeras (Cuenca) no es potable porque están contaminados.

¿Qué queremos para los habitantes de la Mancha? Que puedan beber agua de calidad. Como en otros lugares. Y tenemos la posibilidad de hacerlo realidad con el Tajo. Tenemos ese derecho en Castilla-La Mancha. A 50 hm3. La Comunidad de Madrid tiene derecho a 60 hm3 para lo mismo. Y ya lo ha pedido. Son usos prioritarios.

Esto es menos agua que se va a enviar a levante, para regar, porque estamos priorizando el consumo humano.

Probablemente la Mancha es un laboratorio rural para España porque es la comarca que mejor ejemplifica en nuestro país lo importante que es la actividad económica vinculada a la agricultura

¿Pero hay agua para regadío en el Guadiana?

Sí. Llevamos años trabajando para que se reduzca el consumo. Hicimos un esfuerzo grande a comienzos del siglo XXI, con ayudas públicas para los agricultores para pasar de cultivos más demandantes de agua, como el maíz, a otros como el viñedo regado por goteo.

Ahora tenemos un uso muy importante de agua vinculado a ese tipo de viñedo, además de los riegos del los hortícolas: melón, sandía, ajo y cebolla. Necesitamos seguir manteniendo la agricultura allí.

Probablemente la Mancha es un laboratorio rural para España porque es la comarca que mejor ejemplifica en nuestro país lo importante que es la actividad económica vinculada a la agricultura. Si no la hubiera allí no tendríamos gente en los pueblos. Y tienen opciones profesionales variadas porque genera empleo en la industria transformadora.

Hemos propuesto al Gobierno de España: vamos a ahorrar 17 hm3 reduciendo el rendimiento productivo en el viñedo. Si le echamos menos agua a la viña, se produce menos y queremos que sea así. Si exigimos un grado mínimo a la uva en su entrada a bodega se requiere menos agua. Eso está vigente en Castilla-La Mancha. Es un compromiso del gobierno y ahorra 17 hm3.

Vamos a aspirar a ahorrar 50 hm3 cuando esté en vigor la tubería manchega. Y si se regularizan los pozos de las explotaciones prioritarias, la Confederación del Guadiana calcula un ahorro en torno a los 20 hm3.

¿Cómo se ahorra regularizando pozos? En el fondo se da luz verde a extraer más agua… Y solo tenemos que ver la que está cayendo con Doñana y los avisos de la Comisión Europea

Lo explico. Estamos hablando de un ahorro a medio plazo de 87 hm3. 45 hm3 ya mismo, si regularizamos los pozos y son datos de la Confederación. ¿Por qué? Porque ahora no hay control.

Hay que permitir que la Confederación del Guadiana tenga capacidad de control. Eso requiere medios humanos y tecnológicos y se están invirtiendo en ello fondos europeos. Y le recuerdo que Doñana es la Confederación del Guadalquivir.

Andalucía pretende regularizar pozos ilegales a capón y eso no es posible. No tienen competencias sobre la cuenca supra autonómica del Guadalquivir

Ahora mismo hay cerca de 140.000 expedientes pendientes de solución en el Guadiana. No están en el cajón. Están en la mesa. Pero no son capaces de procesarlos. Tenemos que regularizar. Y son unos 1.000 pozos que consumirán menos agua que hoy. ¿Es posible convencer a la gente con este argumento? ¡Hombre, si va a haber ahorro de agua!

Lo que queremos hacer nada tiene que ver con lo que quiere Andalucía en Doñana. Allí todos los pozos son ilegales. Ellos pretenden regularizar pozos y derechos de agua, sin competencias, y llevando agua desde otra cuenca. Es decir, conectando la cuenca del Odiel (de competencia autonómica porque el río solo pasa por este territorio) con una cuenca supra autonómica. Hasta el punto de que hay ciudades como Puertollano que beben del Guadalquivir. Pretenden regularizarlo a capón y eso no es posible.

En el Guadiana hay que hacerlo. Urge. Pero lo del Guadalquivir no nos ayuda porque lo que se está transmitiendo es que todo es igual. Y no lo es. Aquí hay un compromiso de comprar derechos de agua a gente que riega para que dejen de hacerlo. Y que esos derechos nos sirvan para regularizar a través de un Consorcio que esperamos que pueda estar funcionando pronto.

Hay que hacerlo a través de una ley o a través de un decreto. En eso está el Ministerio para la Transición Ecológica. Y ya está redactado.

Hay pozos irregulares en más de 51.000 hectáreas -según datos de WWF- en el Alto Guadiana, por las 19.000 de los que se habla en el entorno de Doñana. Es que son muchos regadíos ilegales… ¿No hay que hacer autocrítica?

Siempre hago una crítica evidente. Sin ánimo de meterme con quien quiso hacer las cosas bien y en eso no acertó. Se tenían que haber regularizado primero los expedientes de las explotaciones prioritarias, los de los agricultores profesionales. Llegó el PP de Cospedal y se acabó la regularización. Nos quedaron más de 1.000 pozos por regularizar. Y no se sabe cuál es el número de hectáreas. Está por ver.

Y quiero diferenciar esos pozos de otros que son ilegales. Los que dijo la Administración que se iban a legalizar, 1.000 que yo llamo alegales. Los otros son ilegales y están cerrando, pero más lento de lo que deberían. No quiero lo de Andalucía. Es que se tienen que cerrar cuanto antes porque perjudican a los espacios húmedos, a la regularización de los otros, su futuro y la implantación de caudalímetros.

Hemos puesto a disposición de la Confederación al cuerpo de agentes medioambientales. No hay que perseguir a los que tienen compromiso de la Administración, pero sí a los que riegan ilegalmente y a los que no cumplen con las concesiones que tienen. Para eso hay caudalímetros. No queremos que se riegue ni una gota de más. No queremos regadíos ilegales, queremos expulsarlos.

No se puede trasladar un mensaje de apoyo al colectivo agrario desde la derecha y la ultraderecha, que se apropian de esa actividad, cuando no hacen absolutamente nada

Dicen PP y Vox que los gobiernos del PSOE sancionan a los agricultores por regar, les sellan los pozos o les criminalizan…

Pues no sé, es posible que lo digan... Y también es posible que ellos sí lo hicieran. El PP gobernó en Castilla-La Mancha y Rajoy hasta hace cinco años era presidente del Gobierno de España. La señora Cospedal y el señor Rajoy derogaron, en el BOE, el Consorcio del Alto Guadiana que era el que tenía que regularizar los pozos. ¿Qué hicieron los gobiernos del PP por los agricultores del Alto Guadiana? Nada. ¿Qué está haciendo el PSOE en Madrid y en Castilla-La Mancha? Cuesta mucho pero lo estamos intentando. Nosotros hemos incluido el Plan del Alto Guadiana en el Plan Hidrológico cuando el PP lo eliminó. No pensaban mucho en los agricultores.

Me sorprende que haya incluso comunidades de regantes con las que ellos dicen que tienen buena relación, como en el Alberche, cuando en realidad esos regantes no pueden estar más hasta el gorro. Claro, no se puede trasladar un mensaje de apoyo al colectivo agrario desde la derecha y la ultraderecha, que se apropian de esa actividad, cuando no hacen absolutamente nada. Los agricultores y ganaderos lo saben perfectamente. Los ciudadanos deciden quién gobierna.