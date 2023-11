Denuncian a la delegada de Desarrollo Sostenible en Albacete por presunta prevaricación en la tramitación de sanciones

Un asesor jurídico, funcionario en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha denunciado a María Llanos Valero Hernández, delegada provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, y también al secretario provincial de la Delegación Provincial, Francisco Fuentes, por presunta prevaricación.

El requerimiento se presentó ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Albacete el pasado 25 de octubre, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiarioclm.es. En concreto, la denuncia se refiere al hecho de no tramitar expedientes sancionadores relacionados con la normativa ambiental y también por no tramitar expedientes de exigencia de responsabilidad medioambiental “desde hace aproximadamente algo más de dos años”.

Según reza la denuncia, son “más de 300” los documentos que están “pendientes de firma y tramitación”, mientras que otros han “caducado” por no haberse firmado, no se han iniciado o no han continuado la tramitación procedente “conforme a ley”.

La Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO) se ha manifestado al respecto como “parte interesada”. Apuntan que les consta la denuncia presentada, y resaltan que se trata “principalmente” de casos relacionados con electrocución de avifauna.

Esta asociación recuerda que en 2022 ya se presentaron varios escritos en los que denunciaban que “no se notificaban” los inicios de un “número importante” de expedientes sancionadores por electrocución ocurridos en 2021. También relatan que en el mismo año advertían de se estaban “dejando caducar” un buen número de expedientes: en concreto, contabilizan en 35 los caducados. “El pasado mes de octubre hemos tenido que volver a recordarle a la Consejería que todavía no se nos había notificado el inicio de 100 electrocuciones ocurridas en 2022 y que no se había iniciado ningún expediente sancionador de las 95 electrocuciones ocurridas hasta agosto de 2023”, reseñan.

A esto, añaden que no se han iniciado expedientes sancionadores por muertes de aves por colisión con aerogeneradores. “La excusa de la Consejería es que a estos proyectos se les presume un umbral admisible por encima del cual la mortalidad de avifauna ocasionada por un aerogenerador no es aceptable”, resaltan desde la SAO, que afirma que ya habían “advertido” a la consejería de Desarrollo Sostenible de la “presunta prevaricación en que podían incurrir por dejación de funciones”.

Caso contra Iberdrola, “caducado” en octubre de este año

Entre estos casos caducados se encuentra un procedimiento sancionador incoado contra Iberdrola, cuya caducidad se declaró el pasado 13 de octubre de 2023 tal y como consta en la resolución consultada por este medio, firmada por la actual consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez. El proceso se inició en octubre de 2021 por la electrocución de un águila perdicera en el término municipal de La Roda. Esta especie está catalogada como en peligro de extinción, y el ejemplar fue encontrado “momificado”.

En este caso en concreto, la Consejería señalaba que no “procedía sanción” pero se establecía como medida “complementaria” por el abono de la indemnización de daños, por un importe de 63.660 euros, según la normativa que establece la valoración de las especies de fauna silvestre amenazada.

Según los hechos descritos en el expediente, el ave fue encontrada en una línea eléctrica que consta de 10,2 kilómetros y 80 apoyos que “mayormente no tienen las tres fases aisladas”. La parte interesada, Iberdrola, presentó alegaciones en octubre de 2021 y volvió a hacerlo en agosto de 2022 afirmando que había “inexistencia del deber de indemnizar”. Entre otras razones, señalaba la “existencia de prescripción”.

No es un caso aislado. El 18 de octubre de este año se comunicó también la caducidad de un procedimiento administrativo sancionador contra I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U por supuesta infracción de la legislación de Conservación de la Naturaleza, por haber transcurrido “más de un año” desde la iniciación del expediente. Esto llevó a su archivo, aunque se abría la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador, en este caso firmado por la delegada provincial de Albacete, Llanos Valero.

Informes forenses que concluyen la electrocución

La SAO comunicó a Desarrollo Sostenible en enero de este año que recibieron “varios informes forenses” correspondientes a casos clínicos de muerte de aves por electrocución durante el año 2021 cuyo inicio de expediente sancionador no constaba, según la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción. Entre otros, señalan los casos múltiples ejemplares de búho real electrocutados a lo largo de todo el año o varios busardos ratoneros electrocutados en distintas localidades como Chinchilla de Montearagón o Mahora entre marzo y mayo de 2021. También señalan los casos de varias águilas ratoneras, un azor, o cernícalos vulgares.

“La mayoría de los informes forenses están firmados hace más de un año y medio, incluso algunos están firmados hace dos años”, advertían desde la Sociedad en enero de este año, que resaltaba que dicha documentación concluía que la causa de la muerte de estas aves había sido la electrocución. “Esto es solo una pequeña parte de las muchas electrocuciones que se están quedando sin sancionar y cuyas infracciones están caducando”, añadían en la solicitud registrada ante la consejería. “Parece que la Delegación Provincial no tiene intención de sancionar y así dejar que a las eléctricas les salga gratis matar aves, con el agravante de que además no se les está exigiendo que corrijan las líneas eléctricas”, lamentaban desde la SAO en la solicitud presentada.

Parece que la Delegación Provincial no tiene intención de sancionar y así dejar que a las eléctricas les salga gratis matar aves Sociedad albacetense de Ornitología

De este modo, solicitaban que se tramite el procedimiento sancionador correspondiente en cada uno de los casos hasta “su conclusión” y con el “resultado que se revele”; además pedían que se acordase la imposición de “medidas complementarias y compensatorias” y en particular, la corrección “inmediata y urgente” del tendido eléctrico entero “causante de las electrocuciones”. También advertían de que iniciarían un proceso recurso contencioso-administrativo “por inactividad de la Administración” si no se inician de inmediato dichos procedimientos, “con independencia del ejercicio de la vía punitiva que corresponda por posible y supuesta prevaricación”.

En el pasado mes de octubre, la misma Sociedad recordaba que no habían recibido notificación del inicio del expediente de ninguna de las electrocuciones registradas a lo largo de este año. Entre las especies afectadas señalan el caso de un águila imperial, un águila perdicera, dos milanos reales, tres águilas reales y “por supuesto, el importante número de ratoneros” (20 ejemplares) y búhos reales (19 ejemplares) “que han sido víctimas de las líneas eléctricas sin corregir”.

Además, en dicho escrito, la SAO insistía en que había todavía una gran cantidad de expedientes sin iniciar correspondientes a casos de 2022, entre los que se encontraban especies afectadas como milanos y búhos reales, gavilanes, cernícalos, halcones peregrinos, garduñas o busardos ratoneros, cuyos casos se cuentan por decenas.

La Junta no tiene constancia de la denuncia

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha han explicado a elDiarioclm.es que el departamento “no tiene constancia” de la denuncia y que, de momento, no hay valoración al respecto. Una vez que se conozcan el contenido del escrito, abundan, “se analizará”.