El derecho a la protesta, en el centro del nuevo certamen audiovisual para estudiantes impulsado por Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha convocado la segunda edición del Certamen regional de audiovisuales sobre Derechos Humanos dirigido al alumnado de enseñanzas medias de Castilla-La Mancha. Las obras deberán estar centradas en la temática del derecho a la protesta, que ha sido “la fuerza motriz de algunos de los movimientos sociales más poderosos y han sacado a la luz injusticias y abusos”. “Es fundamental que todas las personas puedan protestar en condiciones de seguridad y sin discriminación. En los últimos años han tenido lugar algunas de las mayores movilizaciones de protesta que hemos visto en varias décadas”, resaltan desde Amnistía.

La organización recuerda que movimientos como 'Black Lives Matter', '#MeToo' y contra el cambio climático han movilizado a “millones de personas” para “exigir justicia racial y climática, equidad y medios de vida, y el fin de la violencia y la discriminación basadas en el género”. “En lugar de facilitar el derecho a la protesta, muchos gobiernos están yendo cada vez más lejos para reprimirlo. En su campaña emblemática, ”Protejamos la protesta“, Amnistía Internacional trabaja para denunciar las violaciones del derecho a protestar y para apoyar a movimientos en todo el mundo que se esfuerzan por lograr cambios positivos”, recuerdan.

Por eso, animan al estudiantado de la región a participar en el Certamen. “Es hora de alzar la voz para recordar a quienes ejercen el poder que tenemos el derecho inalienable a protestar, expresar quejas y exigir cambios libre, pacífica, colectiva y públicamente”. El plazo para hacer llegar las obras es hasta el 22 de noviembre.

Podrán participar aquellas personas que cursen estudios oficiales en centros educativos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas de Castilla-La Mancha . Se permite la participación conjunta de estudiantes de distintos centros escolares. Cada grupo podrá presentar una sola obra y no podrá estar formado por más de 5 personas. Deberá haber una persona responsable de la obra, que podrá ser un docente. Un mismo profesor podrá ser responsable de varios grupos.

Las personas participantes menores de edad deberán pedir autorización por escrito a sus tutores legales y remitirán copia a Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, vía correo electrónico, junto con la obra audiovisual.

El tratamiento estilístico y el género de la obra serán libres, siempre que se respete la temática del certamen. Podrán hacerse obras documentales, de ficción, animaciones, videoclips musicales, etc.

Las obras deberán reunir una serie de requisitos. La ausencia de alguno de ellos será motivo de no selección en el certamen, explican desde la organización. Las obras presentadas deberán ser originales y no haber sido publicadas en ningún medio ni premiadas anteriormente. La pieza audiovisual tendrá una duración máxima de dos minutos. Deberán tener también licencia Creative Commons CC BY. Todos los contenidos propiedad de terceros utilizados en la pieza audiovisual deberán disponer de licencias de uso y difusión pública compatibles con la licencia Creative Commons CC BY.

Las obras serán seleccionadas y premiadas por un jurado formado por miembros de Amnistía Internacional, por personas expertas en libertad de expresión y/o por profesionales del ámbito audiovisual.

Premios

El primero premio recibirá una obra de la Galería de Amnistía Internacional. El alumnado participante recibirá un pack de materiales de Amnistía Internacional y certificado del premio. Se entregarán dos premios accésit, con un pack de materiales de Amnistía Internacional y certificado del premio.

Los premios del certamen recibirán difusión a través del blog de Amnistía Internacional de Castilla La Mancha, la web de la Red de Escuelas y las redes sociales. En caso de existir un número elevado de participantes, se podrá plantear un reparto de premios en función del tipo de enseñanza (ESO, Formación Profesional, Bachillerato o Enseñanzas Artísticas).

Las obras se subirán a una plataforma de alojamiento de vídeos como Youtube, Vimeo, etc. Se enviarán a través de un correo electrónico a castillalamancha@es.amnesty.org, indicando el título de la obra, nombre y apellidos y edad de los participantes y del responsable y Centro al que pertenecen. Deberá incluir el enlace al vídeo y adjuntar una copia escaneada de las autorizaciones de los tutores legales de todos los menores que participen en la obra.

Declarar expresamente que se permite el libre uso de las obras por parte de Amnistía Internacional bajo licencia Creative Commons CC BY. Y que todos y todas los y las participantes están de acuerdo con la Política de Privacidad de Amnistía Internacional. La recogida de datos tendrá como finalidad única y exclusiva la gestión del certamen. (Descargar formulario)

Las obras premiadas se anunciarán en el blog de Amnistía Internacional CLM en el plazo máximo de 15 días desde la fecha final de entrega. Amnistía Internacional Castilla La Mancha contactará personalmente con los autores de las obras galardonadas y hará entrega de los premios alrededor del 10 de diciembre, Dia de los Derechos Humanos.