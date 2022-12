Doce años sin carrera profesional en Castilla-La Mancha: “Deberíamos bloquear el servicio de salud”

Como tantos otros problemas sociales, la eliminación de la carrera profesional entre el personal sanitario de Castilla-La Mancha fue un conflicto que se originó en los años de Gobierno del PP, liderado por María Dolores Cospedal. Pero doce años después, la situación sigue sin solucionarse. Es por eso que los siete sindicatos de la Mesa Sectorial del Servicio de Salud regional (SESCAM) se han unido para convocar una primera huelga parcial entre las 9:00 y las 11:00 horas, y reclamar que se devuelva esta herramienta que, aseguran, garantiza el desarrollo correcto y justo de la trayectoria profesional del personal sanitario. Fue la controvertida 'Ley de los Recortes' del Gobierno de Dolores de Cospedal, entre 2011 y 2015, la que eliminó este reconocimiento. Partidos como Ciudadanos han pedido su derogación definitiva, precisamente para recuperar, entre otras cosas, la carrera profesional.

Más de 21.000 firmas de sanitarios demandan recuperar la carrera profesional en Castilla-la Mancha

Saber más

“Llevamos casi un año con ello, todos los sindicatos de la mesa”, explica Sacramento Rodríguez, de la Federación de Sanidad de CSIF. “Es algo que nos viene por la fuerza, porque vemos que el Servicio de Salud no está haciendo absolutamente nada. Han dicho que estamos negociando. Es mentira. No hay negociación abierta y en la última reunión que nos levantamos dijimos que era una ofensa y así lo hemos trasladado a los trabajadores”, resalta la sindicalista. Doce años sin carrera profesional, resalta, es algo que amerita más que una huelga parcial. “Deberíamos bloquear directamente el SESCAM”, recalca.

El Servicio de Salud no está haciendo absolutamente nada. Han dicho que estamos negociando. Es mentira Sacramento Rodríguez — CSIF

La carrera profesional sí existió en la región hasta 2012, como una manera de reconocer el trabajo de los distintos profesionales del sector de la sanidad. Es una manera de valorar el esfuerzo, el trabajo diario, explican desde los sindicatos. Y esto se compensa, en una serie de años, con una subida de los salarios. En el caso de los celadores, por ejemplo, sin contar con la carrera profesional se pierden entre 70 y 80 euros al mes, explican desde USICAM. En el caso del personal de enfermería o fisioterapia, sube hasta 170 euros al mes entre categorías, según SATSE. Es decir, miles de euros al año que no perciben las personas trabajadoras desde 2012.

Trabajadores que se van fuera de la comunidad

Castilla-La Mancha es además, la única región que no tiene abierta la carrera. “Muchas la paralizaron, pero la han ido recuperando”, explica Rodríguez que tacha toda la situación de “despropósito”. Los sindicatos defienden su “voluntad negociadora” que se ha mantenido desde octubre del año pasado. Pero desde entonces se han sucedido diversas movilizaciones, que incluyen la recogida de miles de firmas para reclamar al Gobierno regional su recuperación.

Las organizaciones sindicales señalan que lo que se les ha presentado no se puede aceptar. “Es imposible”. “Tampoco cobramos la productividad variable que deberíamos percibir todos los años, llevamos desde 2020 sin verla. Con estas condiciones no nos extraña que los trabajadores se vayan a otras comunidades”, resalta Rodríguez.

De hecho, la sindicalista relata que hay personal que ha trabajado de forma breve en otras autonomías, y que se han “traído” el grado, y que el SESCAM sí paga estos grados. “Porque tienen la obligación”, apunta.

“Puede provocar la falta de personal sanitario”

“Hemos tenido paciencia suficiente y nuestro desarrollo sigue truncado. Ha pasado demasiado tiempo”, explica Ángel García, secretario de Acción Sindical de SATSE. De hecho, García recuerda que recuperar la carrera profesional estaba en sendos programas electorales de Emiliano García-Page, tanto en 2015 como en 2019. “Entendemos que se ha avanzado, pero no es completo. Y necesitamos que se nos reconozca ya este derecho que se nos quitó”, asevera.

Desde el sindicato defienden que la carrera profesional es una inversión para toda la ciudadanía, puesto que impulsa la formación constante del personal algo que ahora mismo está “totalmente topado” por la falta de carrera. “De esta manera, se puede decir que se nos obliga a seguir formándonos, a seguir investigando. Es un reconocimiento al esfuerzo”, señala. Desde SATSE también advierten de que “no sobran” profesionales en ninguno de los sectores en Sanidad, y que la falta de carrera puede provocar que “la gente al final se vaya donde hay mejores condiciones económicas”. “Esto puede provocar la falta de personal sanitario”, resuelve.

¿Cuánto costará recuperar la carrera?

El sector de celadores también se une a esta primera huelga parcial porque la unidad es “total” entre los sindicatos. Así lo señala Francisco José Rodríguez de USICAM, que insiste también en que no es un complemento que se basa sólo en la antigüedad. “Si queremos que el personal se siga formando mejor, debe pagarse. Sobre todo en sanidad, donde los procesos van más rápidos que la vida”, explica. “Para nosotros es una sorpresa que pasen los años y que se vuelva a prometer, esto ha pasado más veces y estamos ya a cinco meses de las próximas elecciones y no ha cumplido su palabra. Hablamos de doce años, parece broma, pero no lo es”, recalca.

“Hay gente que se ha jubilado, o lamentablemente fallecido, estancada en sus grados. Después de 12 años en nuestro caso se han perdido dos grados de carrera”, explica Rodríguez. Pero, además, desde USICAM se preguntan cuánto costará la recuperación de estos grados de los últimos doce años. “Ponerlo al día supondrá un montante económico importante. Por eso no entendemos que no se haya hecho todavía”.

La postura del SESCAM

Desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha afirman que “entendemos y respetamos las movilizaciones sindicales como instrumento legítimo de presión”. Además, añaden que seguirán trabajando “como venimos haciendo desde 2015, para recuperar las condiciones laborales que nuestros profesionales perdieron durante la etapa Cospedal”.

Desde el SESCAM insisten en que se está trabajando para “hacer realidad la recuperación del reconocimiento de ese derecho” y recuerdan que los profesionales con carrera reconocida antes de 2012, la siguen cobrando. “Estamos trabajando para articular ese anuncio en el sentido de presentar un proyecto de ley en el primer trimestre del próximo año”, concluyen.

Este jueves se realizarán concentraciones a las 10:30 de la mañana en los siguientes centros sanitarios:

-Albacete. Puerta Principal del Complejo Hospitalario de Albacete.

-Alcázar de San Juan. Puerta Principal del Hospital.

-Ciudad Real. Puerta Principal de Hospitalización.

-Cuenca. Puerta Principal del Hospital.

-Guadalajara. Puerta del Hospital más cercana a la parada de bus.

-Talavera de la Reina. Puerta Principal del Hospital.

-Toledo. Puerta Principal del Hospital Universitario de Toledo.

Servicios mínimos

La Consejería de Sanidad ha decretado servicios mínimos de atención sanitaria que incluyen el 100% en el caso de los servicios de respuesta sanitaria 112, al igual que en la unidad autonómica de coordinación trasplantes Castilla-La Mancha. De igual modo, se garantizará la atención urgente en cada Zona Básica con los efectivos previstos para un día festivo.

En el caso de los centros hospitalarios, se garantizará la presencia del personal propio de un día festivo. Además, se garantizará la plena asistencia sanitaria programada a pacientes afectados por patologías críticas o especialmente graves, en los que la secuencia temporal de sus tratamientos pueda verse afectada si se produce una reprogramación o aplazamiento por afectar negativamente a su situación y/o evolución clínica, y en particular, como en el caso de la diálisis, donde se garantizará la actividad programada y la urgente.

Ocurre lo mismo con el Hospital de Día Oncohematológico, donde se garantizará la actividad programada y la urgente y la Oncología Radioterápica, donde se garantizará la continuidad de los tratamientos en curso.

La designación del personal que prestará los servicios mínimos en los distintos Centros, Servicios y Unidades será realizada por las personas titulares de los distintos órganos gestores.

“El criterio utilizado ha sido el de establecer, sobre los efectivos personales que habitualmente prestan la atención sanitaria en los centros del Sescam, los mínimos necesarios para atender las prestaciones que resultan esenciales para los usuarios, estableciendo como referencia de partida y carácter general la de los efectivos de un día festivo, debidamente ponderado para centros que permanecen cerrados dichos días y sin perjuicio del nivel de exigencia en la prestación que requieren determinadas unidades”, reza la resolución de Sanidad.