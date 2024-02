La economía social busca cambiar el paradigma: “No tenemos ánimo de lucro pero tampoco de quiebra”

¿Debe el Tercer Sector emprender para ganar autonomía frente a las subvenciones? Esta era la pregunta de partida planteada este lunes por la Fundación Nexoempleo en un acto organizado en la sede de la ONCE en Toledo, bajo el lema 'Lo social emprende'.

La Economía Social ha sido la protagonista de un encuentro que reunía a agentes sociales y económicos, pero también a la Administración regional para poner sobre la mesa que las entidades sociales están llamadas a cambiar el mercado. “No tienen ánimo de lucro, pero sí ánimo de facturación para cumplir sus fines y conseguir sostenibilidad para sus proyectos”, explicaba Víctor García Fachal, vicepresidente de la Fundación NexoEmpleo, quien considera que el papel que las cooperativas tuvieron en los siglos XVIII y XIX frente a las sociedades de capital, será similar al que juegue la economía social en los próximos años. Era uno de los participantes en una mesa de debate moderada por la periodista de elDiario.es Castilla-La Mancha, Alicia Avilés.

El coloquio ha contado también con la intervención del presidente de la Mesa del Tercer Sector en Castilla-La Mancha. José Antonio Romero ha recordado que el emprendimiento en el sector social no es algo nuevo. “Estamos emprendiendo continuamente porque generamos ideas sobre cómo mantener nuestras organizaciones”. Unas entidades sociales que, recalcaba, tienen “un origen y un fin social”.

Y sin embargo, en su opinión, eso ha sido “una de las barreras” que han impedido que las administraciones públicas den “el salto” y busquen otras alternativas a la función social que hoy realiza el Tercer Sector. “Si no estuviésemos las entidades sociales en el ámbito de la discapacidad… ¿Quién se ocuparía del nicho de mercado que son nuestras personas?”, se preguntaba el también presidente de CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en esta comunidad autónoma.

“Hace años se vio cómo la sociedad no tenía capacidad de darles respuesta, ni tampoco había normativa que obligase a las Administraciones Públicas a tomar la iniciativa. Por eso nos organizamos y decidimos emprender”.

Las entidades sociales hemos generado un espejismo. Los servicios que ofrecemos no son gratuitos ni un derecho adquirido. No somos conscientes de todo lo que hay detrás José Antonio Romero — Presidente de la Mesa del Tercer Sector en Castilla-La Mancha

Pero eso, decía Romero, también ha tenido un peaje. “Nos hemos visto obligados a generar estos espacios que hemos dado en llamar Tercer Sector” y, lamentaba: “Hemos generado un espejismo” en el que todo el mundo piensa que los servicios que ofrecen las entidades sociales son gratuitos.

Nada más lejos de la realidad. “Los servicios que ofrecemos no son gratuitos ni son un derecho adquirido. No somos conscientes de todo lo que hay detrás porque no lo paga la administración pública”, advertía. Desde su punto de vista, “emprender nos da garantía de independencia económica”.

Las ayudas públicas son necesarias, coincidían los ponentes, pero no deben ser el único camino en el futuro próximo del Tercer Sector. Las entidades sociales “no deben ser meros gestores de subvenciones”, se ponía de manifiesto.

José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE Castilla-La Mancha recordaba que esta entidad nacional, que ha cumplido ya 85 años, tuvo que emprender “por cuestión de necesidad”. Lo hizo, entre otras cosas, porque “en la postguerra las personas ciegas estaban en la calle pidiendo”.

En los inicios los empresarios no escuchaban el mensaje de que las personas con discapacidad podemos emprender y que merece la pena incorporar la diversidad al mundo de la empresa José Martínez — Presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha

Hoy, tras partir de una importante “base asociativa” en sus comienzos, la ONCE es un grupo de economía social que genera 73.000 empleos y que “paga 500 millones en impuestos”, decía José Martínez. En ese camino, recordaba cómo “los empresarios nos cerraron las puertas”. Y es que, incidía, en aquel entonces “no escuchaban el mensaje de que las personas con discapacidad podemos emprender y que merece la pena incorporar la diversidad al mundo de la empresa”.

Juan Miguel del Real, presidente de Economía Social Castilla-La Mancha apuesta por alejar cualquier estereotipo sobre el emprendimiento en este sector. “Se nos decía que está feo generar recursos económicos cuando es todo lo contrario. Lo mejor para cumplir nuestros objetivo social es generar recursos para reinvertirlos” y sostiene que “la economía social no tiene ánimo de lucro, pero tampoco de quiebra. Queremos generar recursos para crear todavía más valor social”.

También ha pedido “romper” con lo establecido respecto a la economía social productiva y la no productiva. En este aspecto aboga por desterrar la idea de que hay diferencias entre ambas que, incluso, han sido incorporadas como tales al Libro Blanco de la Economía Social en Castilla-La Mancha. “Hay que romper el paradigma porque no hay diferencias. La única que ha habido es el punto de partida”.

Ponía algunos ejemplos durante su intervención. “¿Qué sería de la agricultura sin las cooperativas agrarias y qué sería del mundo rural sin las cooperativas de crédito?”, se preguntaba. También ha abogado por emprender pero “bajo nuestras propias reglas del juego y con los valores de la Economía Social: poniendo a las personas en el centro y primando lo colectivo frente lo individual”. Y después, añadía, “debemos cubrir las necesidades del mundo rural que necesita a la Economía Social porque o vamos nosotros o no va nadie”.

Hay desconocimiento sobre la Economía Social. Lo primero es visibilizar y concienciar Ana Carmona — Directora General de Autónomos y Economía Social

En el coloquio también participó Ana Carmona, directora general de Autónomos y Economía Social en el Gobierno regional. Reflexionaba sobre el término 'emprendimiento' para asegurar que “emprender es lanzarse y que las ideas sucedan, además de capear las dificultades” y animaba a hacerlo también en este colectivo.

“Las entidades sociales son sin duda agentes de cambio”, decía Carmona, quien ha reconocido que todavía hay mucho desconocimiento sobre la Economía Social. “Lo primero es visibilizar y sensibilizar”.

La mesa de debate estuvo precedida por la presentación del Estudio ‘Lo Social Emprende. Empresas para el cambio’ realizado por Víctor García Fachal y por la presidenta de la Fundación NexoEmpleo, Cristina M. Izarra. Según sus autores, los datos recabados apuntan a que las entidades sociales vinculadas al llamado Tercer Sector están cada vez más preparadas para emprender proyectos que garanticen su independencia de las administraciones públicas.

La investigación, que ha sido financiada por la Dirección General de Autónomos y Economía Social de la Junta de Castilla-La Mancha, ofrece una foto fija de la situación del emprendimiento social en la actualidad, pero también pretende concienciar a las entidades sociales para que emprendan y facilitarles el camino ofreciéndoles herramientas útiles.

El evento ha sido retransmitido a través del canal de Youtube de elDiarioclm.es y también a través del perfil de NexoEmpleo en LinkedIn. Los participantes han aprovechado para felicitar a elDiario.es Castilla-La Mancha que este año 2024 cumple una década de vida y agradecer la difusión de la información relacionada con la Economía Social. “Nos ayudáis con titulares sociales”, apuntaba José Martínez presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha.