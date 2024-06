Jesús Cintora y 'El precio de la verdad': “En España hay una democracia que no es plena”

Desde la monarquía hasta la ultraderecha. Jesús Cintora (Soria, 1977) dispara a todos en su último libro 'El precio de la verdad' (Editorial B, 2024), a través de un lenguaje sencillo en un trabajo que quiere seguir aportando al periodismo español actual. Así lo presentó la periodista de elDiario.es Castilla-La Mancha, Alicia Avilés Pozo, en el acto que tuvo lugar en la Biblioteca de Castilla-La Mancha y que se enmarca dentro de la celebración del décimo aniversario del medio de comunicación. Otro de los actos ha sido la presentación de 'Intensas' de Ana Requena, redactora jefe de género en elDiario.es, que se celebró también en la misma biblioteca.

“Soy un presentador de radio y tele que escribe libros porque me han apartado. Estando en lo más alto me apartan y no me dejan seguir. Y me han quitado en una etapa de gobierno y en otra”, recordaba Cintora, ante una sala abarrotada de gente que no paraba de asentir ante las aseveraciones del periodista. “Ahora vivo fundamentalmente de vender libros”, explicó.

La principal conclusión a la que llega en este libro, pero también en otros, es que en “España hay una democracia que no es plena y con una libertad de prensa muy condicionada”. Y esta reflexión la hace basándose en información de largo recorrido, como los casos de corrupción y testaferros que ha protagonizado el Rey emérito, Juan Carlos I, pero también tras oír anécdotas diarias. “Me contaba una profesora que se está explicando un plan de igualdad y alguien levanta la mano y te dice, 'no, porque yo he visto en TikTok que no hay que ser feminista ni machista'. O alumnos que cuestionan el día de la Mujer o del hombre”.

Esto ocurre, señala, por la exposición de las redes sociales y el contenido constante al que se tiene acceso durante el día. “Esto no es información, es deformación y ocurre cada vez más. Hemos llegado a escuchar que Franco trajo la paz porque fue el gobierno que hubo tras la guerra”, advertía el soriano. Y esto, para Cintora, tiene un “enorme riesgo”. “Mucha gente no tiene capacidad de contraste y es manipulada por quien pone dinero en las redes”, advertía.

Es justamente esto a lo que hace referencia cuando habla de 'El precio de la verdad'. “El contenido que circula tiene una intencionalidad y esto supone que puede cambiar el pensamiento de la gente”, señalaba.

Y como primer ejemplo quiso poner al Rey emérito. “Nos contaban que era un campechano, pero la realidad era que había testaferros, amantes. Es un insulto a un país que un Rey emérito viva fuera de España y que todavía haya gente que lo aplauda. Por eso es importante saber quién nos lo cuenta”, explicaba el periodista, que insistía en que no hay libertad de expresión.

Y aunque afirma que no quiere “generalizar” también insiste en que a quienes tocan las noticias que “no se quieren” les pueden “cortar el cuello”. “Y no solo te apartan por algo sistémico de proteger a los intocables, sino que en este país hay una concatenación de poder político, mediático, económico y judicial que dista de ser lo razonable”, resaltaba. Por ejemplo, apuntaba a audios en los que Florentino Pérez “presumía de quitar periodistas” o señalaba cómo hay un “poder judicial que no cumple con las normas”, en referencia al Consejo General del Poder Judicial, “y no renueva el poder cuando toca”.

Finalmente, lamentó que el entretenimiento sea lo que se busque en los medios de comunicación españoles, a pesar de que considera que estos son “correas de transmisión” para crear una “conciencia ciudadana”. “Pero si la gente está entretenida y no se altera, también se contribuye a eso y es muy importante. No se tocan temas delicados, porque son incómodos y convienen más los de entretenimiento”, concluyó.