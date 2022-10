La madre con la mayor indemnización por una negligencia médica en el parto: “Ojalá nada de esto hubiera pasado”

Ascensión y Juan José no están acostumbrados a las grabadoras, ni a las cámaras ni a las fotos. Pero su historia se ha convertido en una noticia de grandes dimensiones desde que se hiciera público el acuerdo judicial por el que su hija Paula, con parálisis cerebral y otras muchas patologías, recibirá 5,2 millones de euros como indemnización por las negligencias médicas que se produjeron durante su parto. Esa cifra, la más alta que se ha acordado en España, la pagarán las aseguradoras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM. Ya han cobrado la mayor parte, casi cinco millones de euros.

Mañana Paula cumple diez años, el mismo tiempo que ha trascurrido desde los hechos sucedidos en el Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas (Ciudad Real). Fue en octubre de 2012 cuando, según relatan las sentencias de todo este larguísimo proceso, la madre acudió al Hospital de Valdepeñas por encontrarse con síntomas de parto. Había tenido una gestación normal y todos los controles previos habían resultado normales. Era su tercer parto y de los dos anteriores nacieron dos hijos “completamente sanos”.

Durante el control de la evolución del parto la matrona decidió prescindir de una de las dos cinchas que se utilizan para la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal y el control de la dinámica uterina que tiene por finalidad la detección de los signos precoces indicativos de una posible pérdida de bienestar fetal. “Esa decisión impidió que se controlase efectivamente la situación física del feto”.

Según reconocen las sentencias, pese a estas “claras e inequívocas señales de alarma” en la evolución, tanto el ginecólogo como la matrona, encargados del seguimiento y control del parto, con “un proceder absolutamente negligente”, no adoptaron las medidas necesarias encaminadas a solucionar la situación de pérdida de bienestar fetal.

“Grave y severo daño neurológico”

A raíz del “deficiente control y seguimiento”, la recién nacida sufrió un grave y severo daño neurológico como consecuencia de la falta de oxígeno, causada por el descenso repetido y mantenido de la frecuencia cardiaca fetal. En la actualidad, Paula presenta las siguientes lesiones: encefalopatía hipóxico-isquémica con parálisis infantil grave de predominio distónico, convulsiones, alimentación mediante PEG (sonda de gastrostomía endoscópica), permaneciendo hospitalizada durante 91 días en el Servicio de UCI de Neonatología del Hospital de Albacete, precisando de diversas intervenciones quirúrgicas (tiroidectomía, histerectomía, miomectomía, cistectomía, colecistectomía, laminectomía, reemplazo de cadera/rodilla, nefrectomía, procedimientos laparoscópicos mayores y resección/cirugía reparadora del tracto digestivo).

Ascensión, junto su abogado Francisco Fernández-Bravo, de la Asociación El Defensor del Paciente, ha ofrecido una rueda de prensa en Ciudad Real para dar su testimonio sobre todo el proceso. Después, muy emocionada, ha charlado con elDiarioclm.es para agradecer el interés de los medios de comunicación y para afirmar que, aunque el dinero no lo es todo, ahora tiene la tranquilidad de saber que su hija contará con un sustento para sus cuidados.

“No te voy a decir que estoy bien, porque estoy entre emocionada y cansada. Sí sé que, ya que no que no pueden curar a mi hija, por lo menos que haya dinero para cuidarla todo lo mejor posible, aunque hasta ahora ha estado cuidada sin ayuda de nadie”.

Se refiere con ello la madre de Paula al hecho de que durante estos 10 años no haya recibido ninguna ayuda del Servicio regional de Salud de Castilla-La Mancha. Cuenta que poco después del primer juicio en Ciudad Real, en 2019, acudieron a su domicilio dos representantes de la Consejería de Sanidad para interesarse por sus necesidades. “Pero no se tradujo en nada”, explica. No hubo asistencia, ni asesoramiento ni ningún tipo de ayuda extra.

El primer diagnóstico de las graves lesiones de la niña lo tuvieron rápidamente, justo después del parto y su madre ya supo que algo pasaba cuando “se la llevaron corriendo”. Pero no creía Ascensión ue fuera a ser tan grave. “Fue todo de golpe, el daño cerebral que le causó fue inmediato. Fue una lesión tan grande que se supo desde el principio”.

Una de las peticiones que realizaron sus padres al SESCAM es que recibiera asistencia en fisioterapia respiratoria en domicilio. “Llamé a a 40.000 sitios y me dijeron que esa especialidad no existía en Castilla-La Mancha y terminamos pagándolo nosotros buscando esa persona por nuestra cuenta”.

Lo que cuenta son los diez años que llevamos luchando por ella

“Hasta que ha llegado esta indemnización lo hemos pasado bastante mal. Afortunadamente hemos tenido una buena defensa judicial y nosotros hemos podido estar pendientes de Paula. Es decir, hemos estado más cuidándola a ella que pendientes de todo este proceso”. Ahora, destaca Ascensión que no es solamente el dinero lo que cuenta, sino “los diez años que llevamos luchando con ella y por ella”.

Durante estos diez años no han recibido ninguna disculpa por parte del Servicio de Salud, tampoco esta semana tras conocerse el acuerdo entre las partes para evitar que el asunto llegara al Tribunal Surpemo. “Ya va a ser tarde si quieren decir algo”. Y es que hasta el momento, el SESCAM no ha hecho ninguna valoración ni apreciación al respecto.

A pesar de todo, con la llegada del acuerdo “afrontamos de otra manera lo que viene por delante”. “Ojalá no hubiera tenido que denunciar y que mi hija hubiera nacido bien, pero al menos tengo la tranquilidad de que si a mí me pasa algo, mi hija está cubierta y va a poder ser cuidada”. Ascensión sigue emocionada pero dice sentirse fuerte, como su familia: su marido y sus otros dos hijos, de 19 y 14 años. “Cuando te pasa una cosa de estas, se aprende a vivir de otra manera, a vivir el día a día y ya está”, concluye.