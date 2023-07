Nuevo trasvase de agua del Tajo al Segura: 15 hm3 en julio, la mitad para beber

Luz verde a un nuevo trasvase del Tajo al Segura. Así lo ha decidido la Comisión Central de Explotación del Acueducto que ha autorizado un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía de 15 hm3, la mitad para beber, para el mes de julio de 2023. Además, han informado de la previsión de que los embalses de cabecera se mantengan al nivel 3 durante los próximos seis meses, lo que mejora la realizada en el mes de junio donde se preveía que el sistema podría entrar en nivel 4 en noviembre.

En la Comisión se ha informado asimismo de los volúmenes de agua ya trasvasada disponibles en la cuenca del Segura, que son de 17 hm3 para riegos y 30,9 hm3 para abastecimientos; además de un volumen total en cabecera autorizado y pendiente de enviar de 20,4 hm3, datos a 1 de julio de 2023.

Por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se presentaron los datos de la superficie encharcada del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y la solicitud de 0,85 hm3 para atender el abastecimiento a través de la 'Tubería Manchega' con cargo a la asignación máxima anual recogida en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadiana.

Con todo, considerando las reservas de volúmenes de agua trasvasada disponibles en la cuenca del Segura, el volumen autorizado pendiente de trasvase, la previsión de aportaciones para los próximos meses, los consumos futuros estimados de abastecimiento y regadío y la aplicación de la regla para los próximos seis meses realizada en el informe del CEDEX, se autoriza un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura de 15 hm3 para el mes de julio de 2023.

Del volumen del trasvase autorizado, se destinan 7,5 hm3 al abastecimiento de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y 0,85 hm3 al abastecimiento de la Cuenca Alta del río Guadiana, a cargo este último volumen de la asignaciónç

Municipios ribereños: “Debe garantizarse reduciendo a cero el envío para regadío”

La Asociación de Municipios Ribereños ha instado al Gobierno a modificar cuanto antes las reglas de explotación tras un nuevo recorte de 5hm3 al trasvase máximo, que consideran “insuficiente”. De este modo, advierten de que los españoles han dicho “clarísimamente no a las políticas trasvasistas y anticientíficas”, por lo que “urge seguir avanzando en la recuperación del río Tajo”. En este sentido, afirman que “no discuten el envío de agua para consumo humano, pero consideran que debe garantizarse reduciendo a cero” el envío para regadío. “Allí ha llovido mucho y pueden desalar, aquí no”, resaltan.

“Pedíamos algo más de valentía al Ministerio para que decretase un trasvase cero, como ha hecho en otras ocasiones, porque, aunque agradecemos el nuevo recorte de 5hm3, la situación es dramática en plena campaña de verano”, explica Borja Castro, el nuevo presidente de la Asociación de Municipios Ribereños.

Los ribereños lamentan que “la precaria estabilidad de sus embalses”, que de momento permite esquivar el Nivel 4, se consiga “minimizando el desembalse al río Tajo y no reduciendo a cero los envíos de agua para regadío”. Castro reclama agilidad para tratar el cambio de las reglas de explotación, “porque, aunque somos conscientes de la complicada situación política en estos momentos, el río Tajo y nuestros embalses no entienden de tiempos políticos”.

Desde la Asociación se considera que “el cuidado del Medio Ambiente y de nuestro patrimonio natural debe ser prioritario, gobierne quien gobierne, con los socios que gobierne”. Porque, además, “así lo han manifestado los españoles con sus votos”.

El PSOE, respecto al PP: “Siguen pensando que la política del agua se puede definir como lo hizo Franco”

El secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha advertido al PP de Valencia que “no hay que rehacer los pactos” del agua, sino que hay que “asumir el que ya está. ”El PP de Valencia y Murcia no han asumido ni las directivas europeas y ni las que nos marcan las Naciones Unidas, ni la realidad del cambio climático o la sequía. Siguen pensando que la política del agua se sigue pudiendo definir en España como la definía Franco y tienen que cambiar radicalmente de mentalidad“, advertía el político. demás, ha lamentado que ”toda su estrategia política“ se basa en un ”engaño“. ”Les pido que dejen de engañar, intentando vender una alternativa que no es tal“, resaltó.

“No se puede aumentar el agua del trasvase, porque no lo permite la sequía o el sentido común. No lo permite el cambio climático. No puede haber agua trasvasada para regar, ni expectativa de que la situación climática cambie. Si quieren que haya pacto sobre el agua de Valencia tienen que dejar de engañar a valencianos, asumir la política eurpea, el cambio climático y la sequía. Su única alternativa es el agua desalada”, concluyó el socialista.