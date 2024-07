El personal interino vuelve a las calles a protestar: “Temporalidad está asociada a precariedad”

Sindicatos, plataformas y asociaciones de toda España han convocado para este jueves una nueva concentración de protesta ante el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en Madrid, para exigir la estabilización del personal que se encuentra en “abuso de temporalidad”. Las organizaciones se apoyan en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han “estimado la estabilidad como una solución adecuada al abuso de temporalidad sufrido por este personal”.

Así lo señalan los organizadores, que resaltan que el porcentaje de temporalidad sigue siendo “muy alto” en “todas” las comunidades autónomas, ya que puede llegar incluso al “40%”. Pero, puntualizan, son “numerosos” los servicios en los que llega a “más del 90%”, especialmente en el sector sanitario o en atención a la dependencia.

De este modo, reclaman que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno, José Luis Escrivá los reciba y escuche. Si no, dicen que habrá un “otoño caliente” con movilizaciones. Y añaden que existen decenas de trabajadores y trabajadoras que se han “mantenido en precario” incluso hasta “dos y tres décadas”. “Las consecuencias de esta nefasta gestión se traducirán en indemnizaciones por cese y despido de más de 500.000 trabajadores/as temporales a cargo del erario público, y el deterioro cada vez mayor de los Servicios Públicos”.

19 años con plaza temporal

Lorenzo Flores, portavoz de Solidaridad Obrera , sindicato con representación en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y una de las organizaciones convocantes, lleva 19 años trabajando con contrato temporal. “Nunca ha habido proceso selectivo en mi categoría”, asegura. Él trabaja en como técnico de gestión en tecnología de información (TIC). “Hasta la OPE especial que han puesto en marcha”, señala. Hace referencia a la oferta aprobada en 2022, en la que se contemplaban plazas de técnico superior de tecnologías de la información en tres categorías.

Flores resalta que el Estado español “no ha traspuesto todavía la legislación correspondiente al sector público” . “Además, con todas las medidas que se han tomado, tampoco son válidas para cumplir con la legislación europea”, recalca el trabajador.

Esto, explica, se debe a que funciona como una “tómbola” porque es un proceso selectivo “no restringido” y “abierto a toda la ciudadanía”. “Puede que me toque a mí que llevo muchos años, o puede que no”, recalca.

El portavoz señala que en el sector de la Sanidad se ve “muy claro”, y que el problema en este caso, afecta “fundamentalmente a las mujeres”. “Es un problema feminizado, porque el 75% de las personas con contrato temporal en sanidad son mujeres”, señala. Y, añade, “además de mucha edad”.

Son puestos estructurales que realmente se necesitan, pero que no se cubren de la manera legal

Por eso pone ejemplos del hospital en el que trabaja, en Ciudad Real. Concretamente, en el caso del personal de cocina. “Mujeres que están en los 60 o 50 y muchos años, que llevan 30 años trabajando en la cocina del hospital de manera temporal. Son puestos estructurales que realmente se necesitan, pero que no se cubren de la manera legal como establece nuestro propio ordenamiento y como, por supuesto, establece la ley europea de la que estamos hablando”, relata.

En el caso de estas mujeres, se trata, explica, de un colectivo vulnerable que si no logran permanecer en su puesto de trabajo a través de la estabilización, corren el riesgo de pasar los últimos días de su vida laboral en el paro. “Porque son personas a las que es muy difícil reincorporar laboralmente, pero que han aportado muchísimo al sistema público sanitario. Y esto ocurre, encima, al incumplir legislación nacional y europea”, añade Flores.

Pero esto no solo afecta al personal sanitario, sino de otros sectores, como el de educación. “Hay quien ha aprobado dos oposiciones, pero no consigue plaza porque no hay suficientes. Es el problema de la reposición”, afirma el portavoz de Solidaridad Obrera SESCAM.

Al final, todo se resume en la necesidad de acabar con la temporalidad. “¿Por qué la Unión Europea quiere terminar con la temporalidad? Porque quiere acabar con la precariedad. Temporalidad está asociada a precariedad. Incluso en temas salariales, como un profesor que vive con media o incluso con un tercio de jornada. Viven para trabajar”, afirma Flores.

La situación puede llegar a ser un “drama” porque “puede que tengas que trabajar a 50 o 60 kilómetros de tu casa y encima si tienes una media jornada”. En resumen, mucha incertidumbre.

Ante esto, el personal interino ha iniciado numerosos litigios judiciales. “Y así estamos, saturando todo el sistema judicial”. Por ejemplo, la Plataforma de Interinos de Castilla-La Mancha inició este año los trámites para impugnar la oferta de empleo público de 2023.

Pero es también el día a día el que se ve afectado. “Te llaman para dos días, y piensan que tienen bocas que alimentar. En el caso de las enfermeras, cogen lo que sea, se van un día, o tres, buscando con quien dejar a sus hijos, tirando de abuelos...”, explica el trabajador. “Esto lo único que genera es precariedad”, concluye.