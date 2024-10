Podemos pregunta al Gobierno de España cuándo plantea trasladar los restos de Moscardó y Milans del Alcázar de Toledo

Podemos ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que preguntan al Gobierno de España cuándo tiene planteado llevar a cabo el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en lo “referido al Alcázar de Toledo”. El partido hace referencia a la presencia de los restos mortales del general franquista José Moscardó o del teniente Jaime Milans del Bosch, entre otros. Son mandos de la “facción fascista sublevada” que siguen enterrados en este edificio público, a pesar de lo que señala la Ley en su artículo 38.3, en la que se dispone que “los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio”.

La diputada Ione Belarra ha trasladado una pregunta a la Mesa del Congreso de los Diputados, en la que expone que la normativa “debería ser de aplicación” a la situación del Alcázar de Toledo, en el que permanecen inhumados los “restos mortales del militar perjuro” Moscardó, de otros mandos franquistas como Milans del Bosch, y también decenas de falangistas y parte de la División Azul.

En la pregunta que ha realizado el partido también se recuerda que en el Alcázar de Toledo, que depende en parte del Ministerio de Defensa, se han realizado “homenajes por parte de grupos fascistas a Moscardó”. Podemos se refiere al grupo de ultras italianos del SS Lazio que en 2022 desplegaron una pancarta en medio del patio del Museo del Ejército, que se encuentra también en el Alcázar toledano, que rezaba 'Honor al general Moscardó' y que la dirección del museo tachó en su momento de “escándalo”. En el edificio se encuentra también la biblioteca de Castilla-La Mancha, como recuerda el partido.

Desde la exhumación de Queipo de Llano de la basílica de la Macarena en Sevilla, asociaciones y partidos políticos han insistido en la exhumación de los restos que alberga la cripta del Alcázar. Partidos como Izquierda Unida han planteado incluso que tras la exhumación se convierta al Alcázar en un Centro de Interpretación de la Memoria Democrática. Desde el Ministerio de Defensa aseguraban en noviembre de 2022 que el proceso de retirar los restos ya se había iniciado, pero advertían también de que “no se puede ir tan deprisa”. El mismo partido de Podemos pedía en octubre de 2022 que se exhumaran los restos de estas figuras del edificio público.

Y al igual que en 2022, cuando el partido hablaba de “déficit de desarrollo de memoria democrática”, ahora la formación habla de “falta de cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática”, en relación con el traslado del Alcázar de los militares golpistas.

“Déficit democrático” y “dos años de incumplimiento” de la Ley en Castilla-La Mancha

José Luis García Gascón, coordinador autonómico de Podemos, ha asegurado que “Castilla-La Mancha tiene una deuda histórica con las víctimas del franquismo, ya que en más de 40 años las acciones llevadas a cabo desde la Junta han sido residuales, incluso con retrocesos como el reciente texto retirado por Cultura que blanqueaba el franquismo”.

Además, ha criticado nuevamente que el Gobierno de García-Page no “vea necesaria una Ley de Memoria Democrática regional”. “El compromiso con los derechos humanos por parte del gobierno debería ser total, ampliando y desarrollando las garantías de reparación y no repetición de los crímenes del fascismo”, ha resaltado. “Emiliano García-Page no puede seguir mirando hacia otro lado, pues, además de que la difusión, protección y estudio de nuestra memoria democrática sea imprescindible para frenar el discurso revisionista y sectario de la derecha y la extrema derecha; también es fundamental reconocer a todas aquellas personas que dieron su vida por la democracia, los derechos y la igualdad”, ha aseverado García Gascón.

Por eso, ha pedido que “urgentemente y por fin, dos años de retraso sobre la entrada en vigor de la ley, todas las administraciones públicas regionales cooperen activamente en la aplicación de esta norma de Memoria Democrática, retirando toda simbología o nomenclatura con apología a la dictadura y se identifiquen, exhumen y reparen a todas las víctimas desaparecidas en Castilla-La Mancha”.