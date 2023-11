Travesía de ocho horas en autobús tras la suspensión del único tren semanal entre Ciudad Real y Valencia

Una vez a la semana sale un tren desde Ciudad Real capital con destino a la estación del Norte de Valencia. Este lunes 27 de noviembre, el servicio que debía salir a las 5.52 de la mañana desde la capital provincial se suspendió. Los usuarios debieron hacer el recorrido, que debía acabar a las 10.52 horas, en autobús, llegando finalmente a su destino poco después de las 14.00 horas, con más de tres horas de retraso.

La suspensión del tren, según han confirmado fuentes de Renfe a elDiarioclm.es, se debió a una avería y que se tomó la decisión de utilizar el transporte por carretera para garantizar que los usuarios llegasen a su destino. Además, se les devolverá el importe total del billete, según han señalado. Sin embargo, pasajeros con los que ha contactado este medio han resaltado el “desastre” que resultó el viaje. Ismael Martín es uno de los pasajeros afectados. Debía subir al tren a las 6.18 horas en Daimiel, pero finalmente se subió a un autobús a las 7.10 de la mañana.

“Nos dicen que es una avería, otros que han descarrilado. Pero no teníamos nada de información, solo que no había tren”, explica. Esto se debe a que en estaciones como la daimieleña, pero también en Manzanares o Almagro, ya no hay trabajadores que puedan ampliar la información. “Te ponen que el tren se había anulado, pero sin que nadie pueda explicarte más. Llamas por los teléfonos y a esa hora solamente hay máquinas, hasta que alguien pudo contactar y nos avisaron del autobús”, relata.

Además, el pasajero resalta que han debido hacer varias paradas, una de ellas en Albacete, dónde se ha subido pasajeros de La Roda y desde Villarrobledo. “Es un desastre, porque nadie ha dado información, ni en Twitter, nada. No te dicen absolutamente nada de los retrasos, ni siquiera con un correo electrónico”, lamenta.