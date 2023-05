Valdecabras, la pedanía conquense que advierte de que se quedará sin agua en verano: “Necesitamos una solución ya”

Un pozo “urgente” es la solución que propone el alcalde pedáneo de Valdecabras, de Cuenca capital, Eduardo Soto. “Ahora mismo no existe un problema con el suministro, el problema vendrá a mediados de verano”, afirma el edil. Se trata de un problema que no es nuevo, asegura, sino que se remite a 2011. Y ya en septiembre de 2022, el depósito de agua del núcleo pedáneo amaneció vacío. Y aunque todavía no hay carestía de suministro, ésta vendrá. “Necesitamos una solución ya”, afirma Soto.

“Ya tuvimos problemas en 2011 y eso que somos un municipio en la Sierra conquense, no estamos en la Mancha, tenemos muchas fuentes. Pero los manantiales de origen kárstico se van descolgando y llega un momento en que pierden caudal, debido a la sequía y al cambio climático”, explica Soto.

Soto envió un comunicado a los medios de comunicación alertando de la situación. Como respuesta, el Ayuntamiento de Cuenca ha asegurado que la Diputación provincial está trabajando para que se acometan las obras de captación de agua “a la mayor brevedad”. El Consistorio conquense ha asegurado que el alcalde pedáneo sabe de estos trabajos “desde el primer momento”.

Y, además, se ha preguntado “qué intereses tiene el alcalde pedáneo tras remitir un comunicado a los medios de comunicación alentando además una alarma social entre los vecinos con un tema tan sensible como es el agua, máxime en la situación de sequía en la que nos encontramos actualmente, cuando sabe que se va a hacer el sondeo”. El ayuntamiento también ha afirmado que “en ningún caso” el municipio se va a quedar sin agua y que si hay problemas “se buscarán soluciones, eso que lo tengan claro los vecinos”.

Pero Soto afirma que su petición no tiene “nada que ver” con las elecciones. “No tengo ningún interés en esta época electoral. Llevamos cuatro años pidiéndolo, desde el primer día que fui elegido reclamo una solución real a este problema, y ahora lo damos a conocer porque hasta ahora se ha hecho caso omiso”, relata Soto a elDiarioclm.es. “Ahora han reclamado a la Diputación un escrito para garantizar que pongan en marcha el proyecto”, destaca.

El alcalde pedáneo advierte de que el futuro de la localidad pasa por el acceso al agua. “La carencia de agua afecta a la ciudadanía y a los negocios de hostelería. Es muy probable que este año sean necesarios cortes en agosto”, advertía Soto en el comunicado. Desde el gobierno local de la pedanía piden una perforación “inmediata” de un pozo justamente junto al depósito de agua actual, que esté bombeado por energía solar. De este modo, se puede asegurar la “supervivencia” de la localidad.

Régimen “singular”

Soto también describe que en la localidad existe un régimen de propiedad “muy singular”, lo que le ha llevado a tener una “nutrida” asociación de vecinos, que se han reunido en una asociación que incluye el “90% de los habitantes”. El edil también ha relatado como hasta los años 80', no se pagaba “nada” por el consumo de agua. Hasta 2011, con el secado del manantial que provocó que se hiciese una toma de emergencia, de “manifiesta ilegalidad” pero temporal. “Nos ha ido salvando estos años sin que hayamos tenido cortes”, resalta Soto.

El edil recuerda que ya en 2016 se encargó un informe por parte de la Diputación al Instituto Geológico y Minero de España para mejorar el abastecimiento de agua potable a la localidad. Según afirma Soto, se recomendaba realizar un sondeo, pero aún así, “llevamos doce años sin una solución eficaz y segura”.

Propuestas de +Cuenca Ahora

+Cuenca Ahora participó en una reunión convocada por la ciudadanía de la pedanía, donde trasladó a los vecinos la propuesta contenida en su programa electoral para “cada una de las pedanías de la ciudad, tras haber comprobado que en ellas no se alcanzan estándares de calidad urbana próximos a los del resto de barrios de la ciudad”. El programa electoral de la formación señala, entre otras cosas, que se debe delimitar cada pedanía para atender su “singularidad” y con detalle suficiente las operaciones que se lleven a cabo. De este modo, pedanías como Valdecabras quedarían incorporadas a la programación de mantenimiento e intervención urbana propias de la ciudad, “como uno más de sus barrios”.