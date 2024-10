Vivienda pública y más protagonismo a los trabajadores, condiciones de CCOO para su próximo pacto social con Page

Comisiones Obreras ya ha puesto sobre la mesa las cuestiones que considera imprescindibles para firmar el próximo pacto de diálogo social con el Gobierno de Castilla-La Mancha: acceso a la vivienda, nombrar a los trabajadores en su denominación y la mejora de todos los servicios públicos.

Se trata del denominado Pacto ‘Castilla-La Mancha Horizonte 2030’, que movilizará 12.500 millones de euros en cinco años. Lo anunció el presidente regional, Emiliano García-Page, en el último Debate sobre el Estado de la Región y contará con una primera “hoja de ruta de principios generales” en el mes de noviembre.

El secretario general de CCOO-CLM, Paco de la Rosa, ha puesto en valor el pacto por la recuperación firmado entre sindicatos, patronal y Gobierno autonómico que ha estado vigente desde 2021 hasta 2024. Ha dicho que en el sindicato están “moderadamente satisfechos” de este acuerdo, pero que ahora hay nuevos “déficits” y retos para abordar.

Actualmente, de cara a la nueva firma, hay una premisa fundamental: “Anteponer siempre los intereses de los ciudadanos frente a los puramente económicos”. “Hay que compaginarlo, pero no podemos pretender que la mejora de las condiciones laborales sea solo como consecuencia del crecimiento, sino al revés”.

Por ello, De la Rosa ha recalcado que su primera condición tiene que ver con el lenguaje, con la mención en ese pacto a los sustantivos “trabajadores y trabajadoras”. CCOO quiere que en el documento de ese pacto esa denominación aparezca “de manera nítida y clara” para que es palabra sea “la prioridad en todo momento”. “Queremos que se hable de personas y que no esté al servicio de las empresas”.

Argumenta en este sentido que, aunque las cifras de crecimiento del empleo estable (un 44%) son buenas, hay un 30% de personas en riesgo de pobreza en Castilla-La Mancha, muchas de ellas trabajadoras. “Es prácticamente imposible pensar que un trabajador joven pueda acceder a una vivienda de alquiler. Y queremos saber qué está haciendo el Gobierno para que la vivienda sea un derecho y no un bien de mercado”.

En el ámbito del empleo, se ha referido el líder regional de CCOO a las mujeres, por ser las que ocupan la mayor tasa de paro de larga duración. “Esto tiene que ver con las políticas sociales que no se hacen en Castilla-La Mancha”. De hecho, ha acusado al Ejecutivo autonómico de no desarrollar los mecanismos suficientes que permitan que esa condición sea igualitaria, no solo en la reducción de la brecha salarial, sino también en la conciliación, en el reparto de tareas, en los cuidados y en la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo con contratos a tiempo completo.

Una “insoportable” brecha de género

“La brecha de género es insoportable. Es incluso bochornoso que en esta tierra no se articulen medidas para evitarla. Y que todavía haya empresas en las que un hombre, por el hecho de serlo, cobre más salario que una mujer por hacer las mismas tareas. Esto hay que perseguirlo, si no se hace por las buenas, se tiene que hacer por las malas, porque es inconcebible”.

Por otra parte, en la firma de esa primera declaración institucional de noviembre, el sindicato va a poner en el centro, además, la mejora de los servicios públicos, “su salud, su calidad y su evolución”.

A este respecto, Paco de la Rosa ha denunciado que las listas de espera siguen siendo muy largas en no pocas especialidades, que siguen muriendo personas mientras esperan su valoración de dependencia, que en materia educativa las ratios de alumnado por aula siguen en muchas zonas “por encima de lo razonable”, y que los servicios sociales están “muy externalizados” y con conciertos sociales que “no están garantizando los derechos de los trabajadores”.

Ha hecho especial hincapié en el “importante déficit” que existe en los servicios sociales de Castilla-La Mancha. “Tenemos que conseguir que este gobierno se plantee incrementar las partidas para que las personas que tienen una necesidad de atención puedan acceder sin necesidad de sacrificar la vida de una persona dentro de la unidad familiar”.

Además, CCOO pide el cambio de modelo productivo “de una vez por todas”. Para ello, defiende la reducción de la jornada laboral y superar el “déficit de volumen de empresas y de eficiencia”.

Paco de la Rosa ha unido estas cuestiones a otras que considera necesarias, como dar prioridad a los jóvenes en las inversiones para el empleo y solucionar los problemas de acceso a la vivienda.

Cuando la vivienda está en manos privadas, que nadie espere que baje el precio. Tiene que haber un intervencionismo importante

“Comprarse una casa en Castilla-La Mancha es misión imposible. Se ha convertido en un privilegio para algunos, debido a los precios que marca un mercado que no está intervenido y al que nadie mete mano. El problema es que no hay parque público de viviendas accesible, para jóvenes y para no tan jóvenes. Si el suelo público no fuera enajenado para la especulación, sino para viviendas sociales, habría soluciones”, ha remarcado.

Asegura el líder sindical que la declaración de zonas tensionadas, que en Castilla-La Mancha no se ha realizado, es solo “la punta del iceberg”, porque más allá de eso, hay áreas donde no se produce esa “tensión”, pero tienen precios de vivienda “absolutamente inasequibles” tras crecer un 30%. “El Gobierno tendría que hacer una política de vivienda que vaya más allá, plantearnos cómo construimos un parque de viviendas que permita destensionar las zonas y abaratar el precio, porque cuando la vivienda está en manos privadas, que nadie espere que baje el precio. Tiene que haber un intervencionismo importante”.

Sobre esta cuestión, el sindicato presentará en breve una propuesta de medidas. Pero hoy, Paco de la Rosa ha dicho que no se ve “estampando” su firma en el próximo pacto social “si no se habla de vivienda y de soluciones de habitabilidad”.

El próximo acuerdo, ha avanzado, no incluirá la siniestralidad laboral de forma específica, pero sí transversal. De la Rosa ha recordado que para esta materia, García-Page ha anunciado un instituto de seguridad laboral, que espera que esté “a pleno rendimiento” en 2025. Para ello, ha destacado, “necesitamos una complicidad muy cercana de las empresas, aquí no puede haber corporativismo”.

Por último, CCOO ha puesto el acento en las migraciones, detallando que para cubrir las necesidades de empleo hace falta mano de obra cualificada y no cualificada. “El 99% de los migrantes que vienen, trabajan, aunque no me atrevo a decir en qué condiciones, y encima, son insultados. Necesitamos que decenas de millones de migrantes vengan a Europa en los próximos 25 años para cubrir el déficit que tenemos de mano de obra”.

“Queremos que cuando este documento esté terminado, una mujer trabajadora de Castilla-La Mancha lo lea, puede ser que esa mujer esté racializada, que sea madre de familia y joven, y si se siente reconfortada con que las medidas que recoge van a hacer que su vida sea mejor, habremos hecho un buen trabajo. Que sea un documento para que las personas puedan aspirar a ser felices”, ha concluido.