El Teatro Auditorio de Cuenca se prepara para retomar la actividad cultural, tras el parón impuesto por la situación sanitaria

El Teatro Auditorio de Cuenca ha buscado nuevas fechas a los espectáculos que han sido cancelados desde el 29 de octubre a causa de la pandemia. "En el caso de que la situación permita volver a activar la actividad", la mayoría de dichas actuaciones se han recuperado para que se representen en diciembre. Una de ellas es 'La desnudez', espectáculo de danza de la Compañía Daniel Abreu programado el pasado 31 de octubre, ha pasado al 3 de diciembre.

Por otro lado, 'La transfiguración del mastodonte', protagonizado por Asier Etxeandía, prevista para este sábado 28 de noviembre, se ha reprogramado para el 5 de diciembre; 'Andanzas y entremeses' de Juan Rana, la obra de Ron Lalá del pasado 29 de octubre pasa al 18 de diciembre; el espectáculo de circo 'YOLO '(You Only Live Once), de la compañía Lucas Escobedo, pasa al 20 de diciembre; 'Divinas Palabras', del Centro Dramático Nacional, al 22 de diciembre; y la propuesta infantil 'MiraMiró', de la Compañía Baal, al 26 de diciembre.

El resto de espectáculos programados en diciembre, como 'Intocables' de Pentación, 'Cosí Fan Tutte' de Cuenca Ciudad de Música, 'Mi isla' de La ChicaCharcos, 'Recuérdame', tributo a Coco de Pedro Pomares, 'Gag Movie' de Yllana, el Concierto de Navidad de la Joven Orquesta de Cuenca y el concierto de año nuevo Viena en Cuenca, mantienen sus fechas con la esperanza de poder mantener el Teatro Auditorio abierto durante los próximos meses.

El centro ha pedido a los "amantes de la cultura", los usuarios de las artes escénicas y al público que se "animen a venir" y aseguran que cuentan con "escrupulosas" medidas de seguridad, para evitar los contagios por COVID-19. Además recuerda que en caso de nuevas cancelaciones, la devolución del importe de las entradas se realiza de manera rápida y automática, "sin trastornos para el usuario".