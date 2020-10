“El teatro es un lugar seguro, no ha habido brotes en actividades culturales”

Las compañías de artes escénicas trabajan hoy en día “aplazando lo ya aplazado”. La campaña de primavera se fue al traste con la llegada de la pandemia de coronavirus y la declaración del estado de alarma. Ahora quieren “salvar lo que se pueda” del otoño y para ello están dedicando sus esfuerzos en hacer llegar a la ciudadanía el mensaje de que el teatro es “un lugar seguro” donde se adoptan todas las medidas sanitarias de seguridad, y que por ello, “no ha habido brotes en actividades culturales”.

En Castilla-La Mancha, la asociación ESCENOCAM, que desde hace 20 años agrupa a una docena de compañías profesionales de artes escénicas, destaca que tras años de haber arrastrado muchos problemas, la pandemia ha ahondado en la herida de un sector que necesita “un mayor compromiso” de las administraciones públicas. “Trabajamos aplazando funciones ya cerradas, de semana a semana y con espectáculos ya montados. No podemos seguir sin un sostenimiento económico”, explica su vicepresidente, Juan Cifuentes.

"No somos una fuente de contagios"

Desde la federación estatal en la que están integrados, FAETEDA, el objetivo desde la desescalada, y después de algunas funciones durante el verano, ha sido hacer llegar el mensaje de que el teatro es “un lugar seguro” porque ha sabido adaptarse a las circunstancias actuales. La semana pasada, representantes de la asociación estatal se reunieron con el ministro de Sanidad, Salvador Illa; el de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Allí les constataron que efectivamente el sector cultural “no es una fuente de contagios”. “Convocamos a grupos de gente, pero con un orden, con una entrada preasignada, con unos tiempos y unos protocolos que se cumplen”, remarcan.

“Igual que si las cosas se ponen muy mal, cancelamos y cerramos, también pedimos que todo lo que afecte a nuestro sector se decida en su justa medida, al igual que se realizan actividades de otro tipo. Es un llamamiento a todas las administraciones y programadores. Que si hay un brote en un municipio, no haya otro ayuntamiento a 20 kilómetros que decida suspender espectáculos cuando en ese pueblo hay dos contagios”, remarca Cifuentes.

Según apunta, el Ministerio de Cultura ha decidido ponerse manos a la obra mediante la constitución de reuniones mixtas entre responsables de Cultura y Sanidad con representantes de las comunidades autónomas “para hacer llegar ese mensaje de seguridad, de que la cultura está siendo segura”. También les han adelantado que se destinará a todos los sectores culturales un 1,1% de los 72.000 millones de los fondos europeos de ayuda a la recuperación económica, es decir, unos 800 millones de euros. “Parece que sí se va a empezar a ver la cultura como un sector tractor y palanca de la economía. Es una señal, independientemente de cómo se segmente esa cantidad”.

No obstante, en ESCENOCAM no tienen esas buenas sensaciones con el Gobierno de Castilla-La Mancha. “Desde la vuelta del verano seguimos expectantes”, apunta su vicepresidente. Desde el pasado mes de mayo, existía un plan para hacer representaciones destinadas al alumnado de centros escolares en otoño, dentro del programa "Actuamos" de la Red de Artes Escénicas. La convocatoria ya se ha realizado y las compañías han enviado sus propuestas de espectáculos, pero “seguimos con la misma expectación, la Administración aquí va muy lenta”.

Al no poder realizarse la totalidad de la campaña de primavera, solo un 30% de la misma, el compromiso fue que el 70% restante se “volcara” al otoño. Pero de esta última, “solo se están haciendo algunas representaciones, por lo que la esperanza ahora es conseguir hacer todo lo previsto. "Es cierto que se cierran fechas, pero siempre existe la posibilidad de cancelación”. Con este escenario lo que reclaman estas compañías de artes escénicas es “no suspender cualquier cosa, de cualquier manera y a la ligera”.

Para ello necesitan de la Viceconsejería de Cultura del Gobierno regional el mismo compromiso del Ministerio o, al menos, “un diálogo presencial y unas medidas consensuadas que no se han producido”. ESCENOCAM lamenta que lleven mes y medio esperando una reunión presencial con este departamento. “La primera respuesta teórica es que sí, pero luego no se traduce ni nos sentamos a la mesa para unas medidas afinadas o ajustadas”.

"No sabemos por qué no nos dejan dialogar"

“Nada se termina de concretar en todas las reuniones que hemos tenido hasta agosto. Solo hacen anuncios de cuestiones que ya estaban decididas y que no siempre se han consensuado o testado. Necesitamos un sostenimiento económico y por ejemplo, para la campaña escolar, solo se ha dado el primer paso a través de una convocatoria, pero no sabemos nada más ni cómo se va a desarrollar. Estamos expectantes y no sabemos por qué no nos dejan dialogar, no sabemos lo que está pasando”, subraya Cifuentes.

Frente a ese trato “distante” de la Administración regional, las compañías comprenden que “hay incertidumbre y que gestionar todo es difícil”, y por eso quieren dejar claro que sus peticiones las realizan “desde la prudencia y sabiendo que si no se puede, que si hay confinamiento y las condiciones sanitarias no lo permiten, no podemos actuar”. “Pero ahora es el momento de entrar en los detalles y ver la posibilidades que tenemos en la cultura castellanomanchega”.

Finalmente, destacan que a pesar de que mantienen los aforos y los horarios conforme a las indicaciones de las autoridades sanitarias, ha habido una retracción del público en todas las actividades culturales, y por ello insisten en que los ciudadanos “vengan una primera vez al teatro, que rompan el hielo y vean que es seguro, porque eso va a ayudará a que vuelvan después”.