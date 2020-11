Testimonios en nivel 3 sobre el acto inaugural del Hospital de Toledo: satisfacción por la infraestructura, preocupación por los accesos

Numerosos vecinos y vecinas de la capital regional se han acercado este lunes a la avenida Río Guadiana del Polígono con motivo del acto inaugural con el que se inicia el traslado al nuevo Hospital Universitario de Toledo y que ha estado presidido por los Reyes de España. Mientras que algunos han acudido con la intención de ver de cerca al rey Felipe VI y a la reina Sofía, otros ciudadanos se han concentrado para reclamar nuevos accesos al barrio que mejoren la movilidad tras la puesta en marcha de esta infraestructura sanitaria o para retirar los residuos de amianto situados a unos dos kilómetros del centro hospitalario.

Por otra parte, también se han congregado frente a las nuevas instalaciones representantes de la Plataforma Pro Servicios de la Comarca de Tomelloso para exigir al Gobierno regional servicios sanitarios como una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital General de este municipio ciudadrealeño.

Respecto a la valoración de este nuevo centro hospitalario, la mayoría de los vecinos que han atendido a este medio han mostrado su satisfacción con su construcción al mismo tiempo que han expresado su preocupación respecto a los accesos al mismo. "No lo he visto por dentro pero tiene buena pinta", señala Isabel, quien valora la ubicación elegida para el nuevo hospital, "en un espacio tan abierto" que cree que "va a dar mucha vida" a los pacientes y a los profesionales sanitarios. No obstante, esta vecina del Polígono también espera que llevan a cabo nuevos accesos ya que en el mismo entorno "hay un centro comercial y tienen que hacerlos ya".

"El hospital me parece bien, pero es demasiado para Toledo. Lo hubieran hecho en menos tiempo y gastando menos para el bien de todos. Creo que es razonable lo que digo", indicaba a este medio Amadora, otra vecina del barrio del Polígono que también muestra su preocupación por los accesos al barrio: "Han hecho la obra pero no han hecho accesos. Solo hay los que ya tenía el barrio y el Polígono es muy grande", indica sobre los posibles problemas de tráfico que puedan darse una vez que el nuevo hospital esté funcionando por completo.

Lo mismo piensa otro vecino del barrio que cree que "el tema de los accesos va a ser un problemón como no den alguna solución pronto". "Y si los hacen cuando ya esté abierto va a ser también un problema durante el tiempo que duren las obras. Es mi forma de pensar y creo que la de la mayoría", ha agregado. Sin embargo, reconoce que el nuevo centro "tiene muy pinta" y cree que tiene que estar "bastante bien". "Va a ser un hospital de referencia. Según dicen no hay un hospital como este", apunta el hombre que, cuestionado sobre si cree que tendría que haberse abierto durante los primeros meses de pandemia, considera por una parte que "el traslado no puede hacer en poco tiempo" pero, por otra, cree "se podría haber hecho algo para descongestionar" el Virgen de la Salud.

Otro de grupo vecinos del Polígono asevera que el nuevo Hospital de Toledo es "una maravilla". "Ahora que lo equipen bien, que venga buen personal y lo pongan en marcha", que no se quede "solamente en lo bonito que se ve", puntualizaba otra vecina del barrio que, a su vez, advertía que el barrio "no tiene accesos suficientes" para la movilidad que va a generar su actividad.

También, este último grupo de vecinos, preguntados por si les parece adecuado que se haya celebrado este acto cuando la capital regional se encuentra con medidas de nivel 3 por la evolución de la pandemia de COVID-19, una de ellas indicaba que los ciudadanos que se han acercado están "al aire libre, con mascarillas y guardando las distancias". "Dentro del hospital no lo sé, pero deberían seguir las normas como las estamos siguiendo aquí fuera", apostillaba.

Sin amianto en el Polígono o una UCI en Tomelloso

De otro lado, David Lucha, representante de la Asociación de Vecinos El Tajo, ha explicado la protesta que han llevado a cabo también frente al nuevo hospital la mañana de este lunes: "Los motivos son sencillos y cualquier persona del barrio o de Toledo puede entenderlos perfectamente. El hospital de ha construido a muy pocos metros de 90.000 toneladas de amianto repartidos entre cuatro focos. Lo que se reclama es un almacén centralizado para su almacenamiento y no lo que se está haciendo que es cerrar y sellarlo en el sitio donde se encuentra. El arroyo Ramabujas se ha consolidado como un cementerio de amianto, eso es lo que no queremos", ha indicado Lucha, que también ha reclamado accesos para el hospital porque cree "si se pone ahora mismo en marcha sería un caos" en este sentido.

También, por parte de la Plataforma Pro Servicios de la Comarca de Tomelloso se han concentrado varias personas para reclamar al Gobierno regional que "cumpla el plan funcional del Hospital General de Tomelloso al 100%. "En la primera oleada de la COVID-19, en Tomelloso hubo más de 300 fallecidos. Después de 13 años, el Gobierno regional no nos hace caso y estamos reclamando todos los servicios sanitarios que necesita esta comarca. Entre ellos, una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)", han manifestado.