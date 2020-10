USO y UGT denuncian despidos entre el personal de transporte sanitario en medio de la huelga de las ambulancias

Los sindicatos USO y UGT han denunciado entre 15 y 32 despidos entre los trabajadores del transporte sanitario, en medio de unas jornadas de huelga con un seguimiento "muy amplio", a pesar de que son "muy pocos los trabajadores" que han podido secundarla. En este ambiente, aseguran desd USO que la empresa SSG comunicó al comité de huelga que no se iban a renover 4 contratos, y que otros 12 "peligran" para los próximos días, debido a que no pueden asumir los costes y "el SESCAM no les abona la totalidad de la partida presupuestaria". "Estos contratos de prácticas y temporales ya fueron declarados ilegales por la inspección de trabajo", recalcan.

El motivo de la convocatoria de la huelga, que se prolongará de lunes a viernes durante cinco semanas todos días, es el incumplimiento por parte de todas las empresas de las tablas salariales establecidas en el convenio colectivo, vigente desde el pasado 1 de enero. Cada contrata adeuda ya una media de 2.000 euros a los trabajadores, que llegan a 1.700 personas en total en el conjunto de la región

"Recordamos al Sescam y a Sanidad que disponen de mecanismos legales para rescindir los contratos con las empresas incumplidoras. Hace meses anunció que abría expediente a la UTE SSG-Digamar; no sabemos en qué fase está ese expediente" explica la responsable del transporte sanitario de USO Castilla-La Mancha, María Notario.

Denuncia ante la Inspección de Trabajo

Desde UGT cifran en un 15% de la plantilla en Guadalajara los despidos planteados a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre. 2Por si fuera poco, estos despidos llegan en pleno proceso de rescisión del contrato por sus continuos incumplimientos y debiendo a los profesionales del Transporte Sanitario de la región la subida del convenio colectivo desde el mes de enero", critican desde el sindicato. Este mismo jueves, el sindicato comenzó con la interposición de demandas, y han anunciado igualmente que denunciarán la situación ante la Inspección de Trabajo.

El sindicato alerta de que estos despidos" podrían constituir también un incumplimiento del convenio colectivo, por lo que va a solicitar una reunión urgente de la comisión paritaria para que la empresa de una solución inmediata a esta situación". “Si no es así plantearemos movilizaciones para exigir a la administración que asuma ya la gestión del Transporte Sanitario, porque este servicio público vital para hacer frente a la COVID-19 no puede seguir gestionado por estas empresas”, afirman desde la federación.

Por otra parte, han constatado que la empresa en cuestión adolece de una "importante falta de plantilla", por lo que los profesionales se ven obligados a realizar una jornada "muy superior" a la legal, "situación que empeorará notablemente tras el cese anunciado del 15% de la plantilla". “Es alarmante que esta medida se tome en pleno ascenso de los casos de coronavirus, poniendo en riesgo la atención sanitaria de la población de la provincia de Guadalajara”, denuncian.

Desde el sindicato ha criticado también que otras organizaciones sindicales continúen con la huelga "que tiene como fin último forzar a la administración a incrementar la partida presupuestaria para estas empresas, algo completamente inexplicable, como venimos indicando desde hace tiempo, y más aún cuando se están produciendo despidos en la empresa”.