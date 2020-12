Virginia Marco: “Hay que pedir a la Unión Europea que coordine mínimos comunes al alza en medidas sociales”

El año que está por llegar será clave para Castilla-La Mancha como región de la Unión Europea. Lo será por varias cuestiones pero sobre todo por el impacto que puedan tener los fondos europeos de reconstrucción (Next Generation-EU) en cuestiones como la transición ecológica, la digitalización y la despoblación o el desenlace del Brexit, que puede terminar repercutiendo en mayor o menor medida en las relaciones comerciales de la región con el Reino Unido.

“Crearemos una nueva Ley de Medidas Administrativas para agilizar la ejecución de los fondos Next Generation”

Lo único cierto en este fatídico 2020 que termina es que la Unión Europea y sus instituciones todavía parece estar lejos del día a día de los ciudadanos. Es algo que se volvió a poner de manifiesto en un reciente seminario celebrado con medios de comunicación de Castilla-La Mancha.

En una entrevista con elDiarioclm.es, Virginia Marco, directora General de Asuntos Europeos reconoce que “existe una percepción lejana de Europa, quizá por el lenguaje tan técnico que tiene o porque no estamos acostumbrados a sus procesos de negociación”, pero sostiene que quizá no es una percepción “del todo realista”. Sobre todo, dice, si se tienen en cuenta cuestiones como la llegada que tienen los fondos estructurales u otras tan aparentemente sencillas como la desaparición del roaming en el espacio común europeo.

“Hay que pelearlo. Tenemos la responsabilidad de hacer llegar todo lo que se decide en Europa para poner en valor cómo nos afecta”.

¿Cómo calificaría la actual relación de Castilla-La Mancha con la Unión Europea?

Es muy positiva en tanto que estamos representados a través del Comité Europeo de las Regiones con el presidente regional como miembro titular y yo misma como suplente. Asistimos constantemente a plenos y comisiones, aunque ahora tenga que ser de forma telemática.

Además, las instituciones europeas participan en nuestros foros y seminarios y las conclusiones que vamos obteniendo se las hacemos llegar. Creo que el intercambio de comunicación es muy fluido

¿Ha cambiado esa relación con la Unión Europea este año 2020 de pandemia?

Año tras año y actividad tras actividad la vamos reforzando. La implantación de las reuniones telemáticas nos está facilitando reuniones más frecuentes. Notamos que las instituciones europeas están más presentes por esta circunstancia. Nos ayudan a una mayor cercanía.

Recientemente tuvimos una reunión con la comisaria para la era digital. Agradecemos que la comunicación sea más fluida.

Creo que ha cambiado incluso la mentalidad de la Unión Europea y no solo con la aprobación de los fondos de recuperación Next Generation que es novedoso y que celebramos. Mi sensación es que, en los últimos años y tras críticas por las medidas en la crisis de 2008, la Unión Europea ha tenido la necesidad de mostrarse más cercana a la ciudadanía. Era algo que se estaba reclamando.

Parece que ahora se abre una etapa nueva en la Unión Europea que coincide con esta crisis sanitaria. Pero hasta aquí, ¿qué debe saber el castellanomanchego para que realmente ser consciente de que lo que se decide en Europa importa más de lo que parece?

No me gusta ceñirlo todo a los datos económicos porque Europa es mucho más que eso, pero solo el hecho de que saliéramos de una guerra mundial o los primeros los acuerdos comerciales de mínimos…Nos trajeron paz y seguridad, información, otros acuerdos comerciales que han favorecido a distintos sectores económicos...

Hemos pasado un país más desarrollado, en lo económico y en lo social. En el último periodo, Castilla-La Mancha ha sido beneficiaria de unos 2.000 millones de euros solo en política de cohesión.

Los grandes fondos estructurales, a pesar de su lenguaje arduo y la gestión complicada, han supuesto crear escuelas, carreteras, hospitales, depuradoras…

En el Foro por la Cohesión que hemos celebrado recientemente se puso de manifiesto que en Castilla-La Mancha es donde más ha crecido la tecnología de banda ancha, de fibra óptica…Precisamente para llevarlo a todos los territorios de la región, vía fondos FEDER.

Si hablamos del Fondo Social Europeo, los planes extraordinarios de Empleo han permitido reducir a la mitad el paro de larga duración. O la gestión forestal que ha evitado muchos incendios gracias a FEADER, el Fondo Agrario de Desarrollo Rural.

El desarrollo ha sido tremendo e innegable.

Sobre de los problemas de la región, la despoblación, también será fundamental lo que se decida en Europa…

Sí, hemos podido comprobar que después de una larga reivindicación de la consideración de las zonas rurales, del reto demográfico…la Unión Europea lo ha entendido de forma prioritaria, y no de forma paternalista.

Ahora falta por pelear las líneas. Esperamos que gracias al FEADER y de forma transversal estas zonas puedan estar más vivas que nunca y diversificar los sectores económicos, no solo el agrario que merece también todo nuestro apoyo, incluida la transición energética que va a ser clave.

Europa acaba de aprobar su presupuesto plurianual hasta 2027 pero al margen del presupuesto ordinario está el instrumento de recuperación Next Generation-EU. ¿Cómo se encuentra la planificación de Castilla-La Mancha de cara a una ejecución que ha de ser rápida y eficaz ya en 2021?

Llevamos desde verano trabajando en muchísimos proyectos. Compartimos las claves que ha marcado Europa: la transición ecológica y energética, la digitalización…Los presentaremos ante la Comisión Europea a través del Gobierno de España.

¿Ve a Castilla-La Mancha preparada para aprovechar 100% estos fondos?

Absolutamente. Compartimos como le digo las prioridades. La región tiene un potencial tremendo en la producción de energías renovables, con el referente para Europa del Centro Nacional del Hidrógeno en el que acaba de crearse un cluster.

Se lo digo porque si algo ha caracterizado a España es la baja ejecución presupuestaria de los fondos europeos (un 34% en los últimos siete años). ¿Cuál es la media castellanomanchega?

En cuanto a ejecución de los grandes fondos estructurales es verdad que la media española no es muy alta, pero al final acabamos ejecutando. En todo caso, tenemos que seguir reivindicando que no pueden seguir computando como déficit. Ahora tenemos un techo de gasto que no nos permite invertir todo lo que quisiéramos.

Al margen de lo que se ha hecho debido a la COVID-19, desde marzo la Unión Europea ha flexibilizado la implementación de fondos estructurales. Una de las cosas que hicimos con los nuestros ha sido invertirlos en el gasto sanitario.

¿Pero hemos sabido ejecutar mejor que España o estamos en línea?

Estamos más o menos en la media de España, algo por encima.

Este martes el Consejo de Ministros dará luz verde al Real Decreto de modernización de la Administración como marco jurídico más ágil para gestionar los fondos europeos de recuperación. Algo que ya nos adelantaba el vicepresidente regional y que será fundamental para las comunidades autónomas…

Sí, efectivamente. No solo es el hecho de disponer de los proyectos que ha sido un esfuerzo ingente para llegar a tiempo. Pero después hay que implementarlos. Para eso se viene trabajando en la modificación de todas las barreras burocráticas tradicionales que pueden ralentizarlos.

Y con esa amplia colaboración público-privada que sugiere Europa. ¿Cómo estamos en Castilla-La Mancha?

Sí, no solo ha sido crear una Comisión de Fondos interna para planear los proyectos sino ponerlo en común con el ámbito empresarial. Ha habido reuniones en todas las provincias. Se ha puesto a disposición una plataforma para acoger los proyectos de las empresas y el resultado ha sido muy positivo.

Castilla-La Mancha cuenta con una oficina en Bruselas. ¿Será necesario reforzarla en este proceso de ingente gestión de los fondos de reconstrucción?

De momento la oficina está funcionando fantásticamente y asistiendo, aunque no sea de forma presencial, haciéndonos llegar constantemente información de todo lo que se aprueba. Estamos en el mismo edificio que acoge a la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. El intercambio de información es constante.

Una de las prioridades que ahora se refuerza es traer las oportunidades europeas y hacemos especial hincapié en los programas europeos de gestión directa para que instituciones, entidades, empresas elaboren proyectos que puedan incardinarse en programas como el LIFE. En la región tenemos el gran referente del LIFE para el lince ibérico que gestiona la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Seguiremos haciendo cursos, hablando con departamentos dentro y fuera de la Junta de Castilla-La Mancha porque es verdad que tenemos encima los fondos Next Generation pero después hay que mirar estos otros programas para acceder a la máxima financiación posible.

No perdemos la esperanza de un acuerdo en el Brexit, será fundamental para Castilla-La Mancha"

En la actualidad europea hoy está la variante del virus que se ha producido en Reino Unido con reacciones diferentes en forma y tiempo de los países miembros o las distintas formas de organizar las restricciones de Navidad, según cada Estado. Todo esto pone de manifiesto que a la coordinación de la Unión le queda todavía mucho recorrido…

Es verdad que ahora otros países europeos endurecen las medidas. Nosotros ya lo hicimos en la primera ola de la pandemia cuando nos afectó de forma más fuerte. Hay que escuchar lo que dicen los expertos sanitarios y en cada caso está siendo distinto.

Pero estoy de acuerdo en que si algo podemos reivindicar es por qué la Unión Europea no hace más, por qué no coordina o no impone medidas homogéneas. Con el mismo espíritu de crítica constructiva porque no ha hecho más de cara a las pensiones.

La cuestión es que no se lo hemos pedido. Hay sectores como el Social en el que la Unión Europea tiene muy pocas competencias. Ha regulado sobre mínimos. Reforcemos la Unión Europea. Todos estamos de acuerdo en que queremos más y mejor Europa. Podría coordinar unos mínimos comunes al alza en cuanto a medidas sociales.

Una de las cuestiones más importantes sobre la mesa ahora mismo es el Brexit. ¿Cómo va a afectar a Castilla-La Mancha?

Todo dependerá de si hay acuerdo o no, pero lo que venimos reclamando en la Conferencia de Asuntos Europeos con el Ministerio y en el Grupo de Trabajo del Comité de las Regiones con el Reino Unido del que somos parte es el respeto a los derechos de los castellanomanchegos en aquel país de los británicos que están en nuestra región.

Después también la cuestión comercial sobre todo respecto al vino que es prioritario y respecto a otros productos agroalimentarios o el sector de los muebles. Nos preocupa mucho y esperamos que no haya aranceles u otro tipo de barreras burocráticas, aduanas, tiempos de espera…

En el caso de que hubiera un Brexit duro se ha asesorado a las empresas a través del Instituto de Promoción Exterior de la región para que habiliten planes de contingencia. Tiene que haber un acuerdo. No perdemos la esperanza porque será fundamental para Castilla-La Mancha.

¿Les llegan dudas de los castellanomanchegos en Reino Unido sobre esta cuestión?

Nos han llegado muy pocas. Procuramos poner información en la web. Nos llegan sobre todo en cuanto a oportunidades laborales en el marco de la Unión Europea.

Cada año además hay más solicitudes para las tres becas anuales destinadas a formar especialistas en la Unión Europea, 60 en la última convocatoria. No encanta que luego puedan retornar a trabajar en empresas de Castilla-La Mancha.

¿Cuáles son las prioridades legislativas que Castilla-La Mancha espera de Unión para 2021?

Fundamentalmente el desarrollo normativo de los grandes fondos europeos, el marco clásico y los fondos de recuperación, si habrá porcentajes más centrados en zonas rurales, cómo podremos desarrollarlo en la región…

También la Conferencia sobre el futuro de Europa que ha lanzado la Comisión Europea precisamente con ese espíritu de mayor cercanía. Nosotros lo vamos regionalizar como conferencia de futuro de la Europa Rural. Después están las negociaciones con el Estado sobre la política de cohesión…Habrá que ver si nos recogen todos nuestros proyectos en los fondos Next Generation. Pensamos que todos tienen cabida.