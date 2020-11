La Audiencia de Valladolid absuelve a un joven acusado de violar y maltratar a su novia menor de edad y dice que ella "aceptó" una relación posesiva y dominante

La Audiencia Provincial de Valladolid ha absuelto a un joven acusado de violar, abusar sexualmente, maltratar y coaccionar a su novia de 15 años. Según el auto, no ha quedado acreditado que la denunciante fuera obligada a mantener relaciones sexuales mediante violencia, como tampoco que fuera maltratada. La Sala desestima la petición de la Fiscalía de 25 años de prisión aunque sí condena al chico, que en ese momento tenía 18 años, a seis meses de prisión por un delito de coacciones por los mensajes amenazantes que envió a su pareja cuando terminó la relación.

A pesar de que la sentencia señala que el contenido de los mensajes enviados por el acusado "no deja lugar a dudas sobre la intención intimidante de infundir temor serio y real con la que fueron recibidos por la víctima" y que los hechos que imputa la joven "han sino relatados por la víctima desde su primera declaración ante la Policía en un relato coincidente, sin contradicciones", las evidencias físicas no son suficientes para condenar al acusado de los delitos de violación y abuso sexual.

Para los magistrados "resulta evidente que, el acusado, entendía la relación de un modo posesivo y dominante, y ella lo aceptó, seguramente del modo que las víctimas de este tipo de relaciones, las acepta". Pero también, reiteran que no se cuenta con ningún dato objetivo, "ni uno solo", que revele que el 3 de agosto de 2018, cuando se produjo la presunta violación, la joven no quisiera mantener relaciones y que él le obligara "penetrándola anal y vaginalmente" contra su voluntad.

"No hay signo físico alguno, evidencia física alguna, en dicho momento, de que se hubiera empleado la violencia que ella relata. No hay desgarros, no hay hematomas, no hay, como decimos, rastro alguno físico. Y no hay corroboración periférica objetiva, mínimamente, que avale sin fisuras la versión que ofrece la víctima. Porque, además, después de sufrir dicha agresión, como ella dijo en juicio oral, le perdonó, y continuaron manteniendo relaciones sexuales completas", indica la sentencia.

Además, la Sala estima que las relaciones sexuales que mantuvieron durante el tiempo de relación fueron consentidas, pese a que ella tenía solo 15 años y la edad de consentimiento está establecida en los 16. Los magistrados indican que el art. 183, quater del Código Penal, dispone que “el consentimiento libre de la menor de 16 años, excluye la responsabilidad penal, en estos delitos, cuando el autor sea una persona próxima a la menor por edad y grado de desarrollo o madurez". Cuando comenzó su relación con el acusado, esta aún no había cumplido los 15 años, pero la Justicia recuerda que ambos manifestaron que "mantuvieron relaciones sexuales completas, con penetración vaginal, desde el inicio de la relación".

La prueba forense relativa al grado de madurez de ambos concluye que se ajusta a su edad cronológica y por tanto "la menor actuó de forma libre y voluntaria en anteriores relaciones con el acusado". "Aunque su edad cronológica se corresponde con su madurez, la de los 14-15 años, sabía perfectamente lo que hacía y las consecuencias derivadas, con lo que no podemos entender acreditado que se mantuvieran dichas relaciones basadas en la desigualdad que supone el dominio de la relación por parte del acusado, sino que las asume libremente, las acepta y las consiente como parte de la relación, no está obedeciendo, digamos, sino ejerciendo su sexualidad libremente con el acusado, si bien en el ámbito de una relación que, éticamente, no penalmente, pudiera entenderse reprobable".