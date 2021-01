Castilla y León aclara que las 'falsas' terrazas cerradas están prohibidas y que el límite en las terrazas es de seis personas por mesa

Castilla y León aclara en la Guía de Preguntas y Respuestas de las medidas actuales que las 'falsas' terrazas cerradas están prohibidas, como anunció el 7 de enero el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. En el boletín oficial de la comunidad (Bocyl), con las restricciones aprobadas ese día, solo figuraban como permitidas las terrazas "al aire libre", pero no se especificaba qué era una terraza de este tipo. Las 'peceras' -estructuras cerradas y calefactadas en la calle- tienen las mismas normas que el interior de los bares y restaurantes, que ahora mismo, está cerrado al público.

Sin embargo, todavía es habitual encontrar estas 'peceras' con clientes en su interior, a pesar de las restricciones. De esta manera, la Junta de Castilla y León pretende hacer un hincapié en la cuestión de estas 'falsas' terrazas. La guía de preguntas y respuestas señala que si la instalación cuenta con tres paredes laterales -y un techo- no se considera terraza y debe ajustarse a las normas de espacios interiores. Si el toldo estuviera recogido "en todo momento", sí podría considerarse terraza "pese a contar con tres paredes laterales".

El borrador que el Gobierno pasó a las comunidades en noviembre para planificar la Navidad remarcaba que las terrazas se considerarían zonas exteriores "siempre" que tuvieran "un máximo de dos paredes, muros o paramentos, siendo este un requisito para permitir la libre circulación del aire". Este punto desapareció del acuerdo de las comunidades, que finalmente no concretó nada sobre qué se consideraba terraza en la normativa.

Por lo tanto, el nivel de alerta 4 -en el que está toda la comunidad- el aforo en las terrazas "al aire libre" está limitado al 75% de las mesas permitidas. Está prohibido el consumo de pie y en barra, y las reuniones están limitadas a seis personas. En los 53 municipios afectados por las medidas "excepcionalísimas" acordadas este sábado en Consejo de Gobierno extraordinario y que entran en vigor este domingo a las 18.00 horas, toda la hostelería está cerrada, incluidas las terrazas.

A pesar de que las reuniones están limitadas a 4 personas desde hace dos semanas, esta Guía de Preguntas y Respuestas aclara que en la hostelería, el límite por mesa o agrupaciones de mesas está en seis personas, puesto que cuentan con "un régimen de medidas de prevención y control aprobado por la autoridad sanitaria". "En todo caso, deberá respetarse la distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros en terrazas al aire libre, y de 2 metros en el interior de los establecimientos que tengan permitida su apertura", aclara el documento.

Además, la Junta especifica qué pasa con las terrazas que están ubicadas dentro del local, y que es necesario atravesar para acceder a estos 'patios'. Aquí Castilla y León aclara lo que es una "terraza al aire libre": "todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos". Como no se hace alusión al suelo en el que se localiza la terraza, la Junta entiende que "no existe impedimento para su apertura como terraza al aire libre, siempre que se trate de un espacio descubierto o tenga como máximo dos paredes". "En el caso en que contara con tres o cuatro paredes y estuviera cubierto, no podría considerarse terraza al aire libre", indica esta guía.