Castilla y León pierde a Joaquín Meseguer, el 'zar' de la Transparencia que regresa al Ayuntamiento de Madrid

Joaquín Meseguer fue nombrado director general de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León el 1 de agosto de 2019 y se marcha dos años, tres meses y tres días después con la "satisfacción" de haber hecho un buen trabajo. Hace menos de un mes presentó el proyecto de la nueva Ley de Transparencia y recogió el galardón (uno más) que el Ministerio de Hacienda concedió a su Portal Transparencia por la divulgación de información sobre la pandemia de COVID-19.

Funcionario de carrera y licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, Meseguer regresó a Castilla y León en 2019 de la mano de Francisco Igea, de Ciudadanos, que lo convirtió en su mano derecha en Transparencia. Venía de haber sido subdirector General de Transparencia en el Ayuntamiento de Madrid desde el año 2015, durante el mandato Manuela Carmena, y llevaba en el consistorio desde 2008. Quienes han trabajado con él alaban su predisposición, su capacidad de trabajo y su cercanía.

Su desempeño en estos dos años quedará ligado a la pandemia de COVID-19. En las primeras semanas de confinamiento, y sin apenas equipo nuevo, su Dirección General puso en marcha el Portal de Transparencia de datos epidemiológicos, una labor que ha sido premiada por organismos públicos y privados. En su primer año de funcionamiento la plataforma recibió más de 4 millones de visitas. Otro de los proyectos de Meseguer que recibieron el aplauso fue la puesta en marcha de un formulario web para presentar solicitudes de acceso a información pública sin identificación ni firma electrónica. Este cambio ha provocado que las solicitudes se hayan multiplicado.

Dos años después de instalarse en su despacho en Valladolid deja su cargo este jueves por motivos "estrictamente personales". Asegura que no hay intrigas palaciegas detrás una decisión que anunció vía mensaje de WhatsApp la noche anterior a varios de sus colaboradores en la Junta. La pandemia, explica, le ha hecho darse cuenta de que quiere estar cerca de los suyos. "Nuestros afectos son una cosa curiosa", reflexiona. Ahora, vuele al consistorio madrileño donde tiene su plaza como alto funcionario, aunque ignora en qué departamento acabará.

Su marcha, insiste, no está relacionada con los tambores que anuncian una ruptura del Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en Castilla y León y el consecuente adelanto electoral en 2022, un año antes de los comicios ordinarios. "Para nada ha afectado que se haya estado elucubrando unas elecciones", indica. Con todo, el vicepresidente Igea pierde a uno de sus hombres fuertes en tiempos que se avecinan complicados.

En la campaña electoral de 2019, Igea convirtió la transparencia y la regeneración en su principal caballo de batalla. Cuando PP y Ciudadanos acordaron gobernar en coalición, el que fue candidato de Cs se hizo con esta cartera, a la que añadió el sobre nombre de Regeneración. "La transparencia es liberalismo económico, lo de antes era capitalismo de amiguetes", defendía Igea nada más llegar a cargo. Eligió a Meseguer con quien ya tenía una buena relación y al que admiraba profesionalmente.

Durante la ruede de prensa de este jueves posterior al Consejo de Gobierno en la que el vicepresidente anunció la marcha de su director general, visiblemente emocionado, Igea agradeció su labor en estos dos años. Su marcha, sentenció, es "dolorosa". En privado y en público Meseguer comparte esa admiración por el que ha sido su jefe: "Te admiraba, te admiro y lo seguiré haciendo. ¡A seguir trabajando por la Transparencia!", tuiteaba tras anunciar su marcha.

A pesar de la buena relación con el consejero y vicepresidente de la Junta, quienes han trabajado con él recalcan por encima de todo su perfil técnico. Su disponibilidad para explicar varias veces cuestiones de fondo y forma, también a los periodistas. Pero su trabajo ha chocado con las posiciones de otras consejerías. "En todos sitios hay una Consejería o un departamento que es más favorable a abrir los datos y otra que pone más pegas. Casi siempre tiene que ver más con las personas que con las materias", indica a elDiario.es, aunque rehúsa dar los nombres de las carteras. "Jamás me atrevería a señalar", sentencia. Meseguer no cree que en la Junta su trabajo haya sido más complicado: "No me atrevería a decir que mi labor en Castilla y León ha sido más compleja de lo que hubiera sido en otros sitios".

En otras consejerías, sin embargo, la marcha de Meseguer se verá, quizás, como un alivio. Con la Consejería de Familia, Meseguer tuvo un desacuerdo importante cuando esta se negó a dar datos de los fallecidos en residencias de ancianos privadas durante la pandemia, aduciendo el supuesto "derecho al honor" de las empresas afectadas. La dirección general de Meseguer apoyó en varios escritos que se facilitase estos datos a los periodistas que los habían pedido, provocando incluso, la queja de la Consejería por la supuesta "intromisión". Esos datos siguen sin haberse hecho públicos como si hicieron otras comunidades autónomas.

Meseguer anuncia su marcha dos semanas después de haber presentado el proyecto de Ley de Transparencia, que incluirá a las entidades locales y a las Cortes y sancionará los incumplimientos. Al ya exdirector general le hubiera gustado que la norma hubiese quedado aprobada. "Creo que hemos hecho un buen trabajo. Lo hemos hecho lo mejor posible y es mérito de todo mi equipo. Estoy seguro de que se aprobará la Ley, que es además valiente y exigente". Su principal legado en esta comunidad dependerá de que el presidente Alfonso Fernández Mañueco, que no se ha despedido de él en redes sociales como sí han hecho otros miembros del Gobierno, de adelantar o no las elecciones autonómicas.