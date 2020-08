Igea llama a Sánchez "conductor suicida" por el ofrecimiento del estado de alarma: "Usted no es el comentarista, es el encargado de gestionar"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha arremetido con extrema dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dos días después de que este propusiese a las Comunidades solicitar al Gobierno el estado de alarma si tenían dificultades para gestionar la crisis de la COVID-19. Igea ha tildado este ofrecimiento de "kafkiano", "más propio de la película Sopa de Ganso de los hermanos Marx" y de "absurdez". Aunque hace una semana el propio vicepresidente castellano y leonés valoró la posibilidad de un estado de alarma para Castilla y León, ahora carga contra Sánchez por ofrecer algo "que ya existía" con la intención de desgastar a las Comunidades Autónomas.

"Insistimos en que el estado de alarma puede ser necesario y lo reclamaremos si hace falta, pero lo que no puede ser es una herramienta de evasión de responsabilidades", ha explicado. Según el portavoz de la Junta, Sánchez está jugando a ser "el conductor suicida, para ver quién es el ultimo en dar el volantazo", una actitud que ha censurado. "Hay quien ha dicho que la propuesta del martes es porque algunas Comunidades se portaron mal durante el estado de alarma, pero esto no se trata de quién se desgasta más o meno. No necesitamos un estratega, necesitamos un combatiente".

Igea reclama al Gobierno que concrete el ofrecimiento y los mecanismos para ponerlo en marcha: "¿Exactamente qué se está proponiendo?", se ha preguntado. "Este Gobierno tiene un presidente pero no sé si tiene un líder. Sánchez está mas preocupado de escurrir el bulto y de su imagen", le ha espetado. Las críticas del vicepresidente también han ido contra la gestión de la pandemia en los últimos meses y no solo contra el líder del ejecutivo. "El Gobierno se está saltando la Ley de salud publica, que le encomienda la gestión de las alarmas de la OMS. Esto no puede continuar. No puede ser que lo único importante sea la vanidad del presidente", ha abundado. "Tenemos Gobierno que se ha convertido en comentarista. Usted no es el comentarista de la crisis, es el encargado de gestionarla. Tenemos la mayor amenaza de la historia, y aquí hay alguien cebando la bomba", ha sentenciado.

"No necesitamos un presidente de 'diez minutos', porque diez minutos le duran los compromisos y las reflexiones: nadie ha hecho tanto por la disolución de la nación como lo que se ha hecho estos días con estas decisiones", ha aseverado. En el turno de preguntas, el vicepresidente ha sido cuestionado por el aparente viraje en su posición expuesta la semana pasada cuando se abrió a solicitar el estado de alarma. Igea se ha defendido y ha reiterado que si lo ve necesario, Castilla y León lo solicitará, "cosa que no han hecho otras comunidades".