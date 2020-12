Pablo Montesinos pide explicaciones al alcalde de Valladolid por el supuesto contrato a dedo

El PP de Valladolid endurece su estrategia contra el alcalde, Óscar Puente y la lleva a escala nacional. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, en una visita a la capital del Pisuerga para recoger firmas contra la Ley Celaá ha pedido al regidor vallisoletano "explicaciones urgentes" que aclaren si pagó por el alquiler de un yate en Ibiza y Formentera. Además, ha reclamado al PSOE el mismo "rasero" que impone a otras formaciones en cuanto a la honradez en política.

"Concluye una semana negra para el alcalde de Valladolid, ha podido dar explicaciones sobre el escándalo del yate y no ha querido o no ha podido, tiene que responder a preguntas clave, las explicaciones son cada vez más urgentes", ha reclamado el vicesecretario de Comunicación del PP, en relación a una información de OK Diario publicada este martes que ha enfangado la política municipal.

Según ese medio de comunicación, el regidor vallisoletano contrató a dedo con la empresa de un amigo suyo la compra de EPIS durante la pandemia por un valor de 195.178 euros. El digital afirmaba, aunque sin publicar pruebas, que posteriormente el empresario pagó al alcalde parte de sus vacaciones. Montesinos se ha preguntado qué estaría diciendo el PSOE el regidor fuera de otro partido.

Este miércoles, la presidenta del PP de Valladolid, Pilar del Olmo, aseguró que el alcalde "mentía" sobre la información que había dado al resto de grupos municipales antes de la firma del contrato. Según Puente él mismo avisó al resto de concejales y al interventor municipal de que el empresario con quien se iba a contratar era amigo suyo, una afirmación que el PP niega y que llevó al líder de Ciudadanos en la ciudad, Martín Fernández, Antolín a defender al regidor.

Antolín explicó en un comunicado que el alcalde si les había advertido de que el dueño de la empresa era amigo suyo. Posteriormente, el grupo municipal de Ciudadanos ignoró las palabras de su portavoz y se sumó al PP al reclamar a Puente más información sobre el contrato.